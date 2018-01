Vladimir Putin considera ca fosta cariera de spion l-a ajutat sa fie presedinte

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Vladimir Putin sugereaza ca ”precedentul (sau) loc de munca”, de spion, l-a pregatit sa devina presedinte. Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin este intrebat daca si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte,…

- Relaxat, cu un zambet larg, Vladimir Putin le-a prezentat pasaportul sau membrilor comisiei de inscriere in cursa electorala si un dosar cu documente care au fost verificate in prealabil de comisia elctorala. In varsta de 65 de ani, Putin se prezinta la alegeri ca fiind candidat independent…

- Prima gimnasta din istorie care a obținut nota 10, la Jocurile Olimpice de Vara din 1976 de la Montreal, se antreneaza la sala in compania celebrului actor Arnold Schwarzenegger.Fosta gimnasta a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, insoțit de mesajul „Antrenament cu Arnold. Rezoluție pentru…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Andreea Marin, marturisire emoționanta despre fiica ei. Fosta soție a lui Ștefan Banica Jr. a implinit 43 de ani și marturisește ca este o femeie fericita. Deși a trecut prin multe momente grele, Andreea recunoaște ca cea care i-a dat putere sa mearga mai departe, a fost chiar Violeta. „Ii multumesc…

- A ucis in saptamana de dinaintea Craciunului. Un barbat de 58 de ani, din Buzau, si-a omorat marți fosta nevasta, de care se despartise recent, dupa care a incercat sa-si ia zilele, taindu-se pe maini. Crima a avut loc intr-o locuinta din municipiul Buzau, unde femeia de 54 de ani locuia de circa o…

- Paula Chirila si-a asumat in totalitate esecul casniciei sale si a vorbit deschis despre problemele din cuplu care au dus la divort. Fosta prezentatoare TV se considera responsabila in mare parte si vrea acum doar sa-si pastreze fostul sot alaturi de fiica lor!

- Motivul pentru care Anca Neacșu s-a intors in Romania. Fosta artista de la ASIA va petrece Craciunul alaturi de familia ei și este foarte fericita ca poate face asta. Cantareata Anca Neacsu, fosta membra a trupei ASIA, care locyuiește in Turcia, s-a intors in Romania, pentru familia ei. Vedeta s-a…

- Lumea sportului constantean este din nou indoliata. A incetat din viata sotia fostului presedinte al Consiliului Judetean pentru Educatie Fizica si Sport Constanta, Dumitru Ivan. „Suntem alaturi de familia indurerata si transmitem sincere condoleante. Sotul sau, Dumitru Ivan, a fost timp de 30 de ani…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a recunoscut ca presedintele rus Vladimir Putin citeste mesajele postate de omologul sau american Donald Trump pe Twitter si le considera pozitia sa oficiala.

- Narcisa Guta e in culmea fericirii, dupa operatia estetica pe care si-a facut-o de curand. Si, dupa putin suspans in care fanii au asteptat nerabdatori rezultatul interventiei, vedeta a facut publica prima poza dupa ce fata "i-a fost sculptata cu bisturiul". Fanii au inrosit butonul de like.

- Șeful statului Igor Dodon este foarte bucuros ca Vladimir Putin a anunțat ieri ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Federației Ruse. „Sunt bucuros ca Vladimir Vladimirovici Putin a anunțat ca va candida. Dansul este unul dintre cei mai cu autoritate lideri ai lumii, sub conducerea caruia…

- Fosta gimnasta Sandra Izbasa, prezenta, marti, la lansarea programului "Hai cu noi in tara campionilor", a declarat ca se doreste ca in jurul Larisei Iordache sa se formeze o echipa puternica si care sa se prezinte onorabil la Campionatele Europene si Mondiale de Gimnastica."Ne dorim in continuare…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, ainvins, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0, fosta echipa a tehnicianului roman, Xanthi, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Pablo ’25 (autogol), Mak ’33 si Crespo ’62, anunța News.ro.…

- Au trecut 24 de ani de cand renumitul compozitor Ioan Luchian Mihalea a fost ucis, insa acesta nu a fost uitat de cei dragi. Fosta sotie si copiii au mare grija ca locul unde acesta isi duce somnul de veci sa fie mereu curat si infrumusetat de flori. Mesajul inscriptionat pe crucea acestuia aminteste…

- Fosta așa-numita ministra de Externe a Transnistriei, soția fostului șef al administrației de la Tiraspol, Nina Ștanski (Șevciuk), critica semnarea la Bender a mai multor decizii protocolare intre Gherghe Balan și Vitali Ignatiev. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ea a catalogat aceste acțiuni…

- Simona Halep a incheiat anul pe locul 1 mondial, iar aceasta performanta extraordinara i se datoreaza intr-o buna masura si lui Ion Tiriac! Simona a povestit ca fostul tenismen a motivat-o in stilul caracteristic dupa o infrangere dureroasa, determinand-o sa ia o decizie ce avea sa-i schimbe cariera.…

- Sociologii de la Levada-Țentr au stabilit care este parerea cetațenilor Rusiei fața de președintele Vladimir Putin. Cea mai mare parte a celor intervievați (76%), sunt de parere ca, intr-un fel sau altul, Putin poarta responsabilitatea pentru “problemele cu care se confrunta țara”. Procentul celor care…

- Fosta campioana olimpica din Gorj, Constantina Dita, va promova sportul in școlile din judet. Directia de Tineret si Sport Gorj va initia o campanie de promovare a sportului in unitatile de invatamant, numita „Campionii...

- Generalul SRI Dumitru Dumbrava a spus, miercuri, la audierile din Comisia parlamentara de control al SRI ca o cunoaste pe procurorul DNA Alexandra Lancranjan si ca a colaborat cu ea, negand insa ca ar fi ajutat-o in cariera, a declarat presedintele comisiei, senatorul Claudiu Manda.

- Cu doar cateva luni inainte de alegerile de la FRF, fostul international Gica Popescu a lansat un nou atac la adresa lui Razvan Burleanu, actualul presedinte al Federatiei. "Pe actualul presedinte nu-l intereseaza deloc viitorul fotbalului romanesc, ci maginea proprie. Si cred ca se pregateste pentru…

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a declarat marți la Inalta Curte de Casație și Justiție ca fostul finanțator al clubului Dinamo Cristian Borcea i-a lasat in geanta 10.000 de euro, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o la locuința acestuia. Geanina Terceanu a raspuns în sala…

- Celebrul actor francez Alain Delon a trecut printr-o perioada de depresie dupa moartea actriței Mireille Darc in luna august. Revista saptamanala Closer, aceeași care a dezvaluit relația secreta dintre fostul președinte Hollande și actrița Julie Gayet, a publicat pe coperta o fotografie…

- Jurnalista de 26 de ani Rossiana Markovskaia a fost a fost numita purtator de cuvânt al ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu. Nominalizare nu a trecut neobservata pe retelele de socializare, internautii numind-o „Miniona de la Aparare“. Ministrul rus al Aparari si-a…

- Este vorba de 60 de milioane de euro, suma ce reprezinta pensia alimentara platita de fostul premier. Dupa divortul din 2014, cuplul n-a convenit, amiabil, asupra valorii pensiei, asa ca valoarea a fost transata tot in instanta: mai intai trei milioane de euro pe luna, iar apoi 1,4 milioane, la solicitarea…

- Pe data de 20.10.2017, pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul nr. 7253 118 2017, Sectia de contencios administrativ si fiscal, materia contencios administrativ si fiscal, obiectul suspendare executare act administrativ, stadiul procesual fond. Reclamat in acest dosar este Zoia Gabriela…

- Denisa Nechifor a tras o sperietura graznica dupa ce fiica sa a suferit un mic accident. Cel supranumit „Prințul” a avut o relație cu Bianca Dragușanu și are o fetița, Rania , din relația cu Denisa Nechifor, cea in care fostul sportiv are incredere oarba in ceea ce privește creșterea copilului lor .…

- Justiția elvețiana a declarat miercuri prescrise acuzațiile de viol formulate la sfarșitul lunii septembrie impotriva cineastului Roman Polanski de o fosta actrița care avea varsta de 15 ani in momentul comiterii acelei infracțiuni prezumtive, in 1972, informeaza AFP. "În contextul…

- Fosta prezentatoare TV a facut publica o fotografie prin care si-a recunoscut noua relatie si, mai mult de atat, se pare ca are un nou tatuaj, scrie wowbiz.ro. Citeste si Vedeta cu cele mai lungi picioare se reface dupa divort. Imagini de senzatie cu Roxana Ciuhulescu dupa divort VIDEO…

- Majoritatea cetațenilor considera ca un președinte cu putere mai mare este cea mai buna soluție pe termen lung pentru Republica Moldova, arata rezultate unui sondaj de opinie, noteaza Noi.md. Astfel, 50,4 % dintre respondenți se arata convinși ca Republica Moldova are nevoie de un președinte cu competențe…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discuție ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care…

- Fosta mare ternismena Chris Evert, ocupanta locului 1 WTA vreme de 1.000 de zile, saluta performanța Simonei Halep din ierarhia mondiala și este de parere ca romanca va reuși sa caștige și primul ei titlul de Mare Șlem in sezonul viitor.

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa se intalneasca miercuri la Teheran cu omologul sau iranian Hassan Rohani, vizita pe care guvernul iranian o considera un semn clar al politicii SUA anti-Iran in regiune, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Presedintele Rohani se va intalni cu Vladimir…

- Fosta sotie a lui Razvan Simion s-a tuns si s-a vopsit, iar acum arata diferit. Diana a postat o imagine pe contul de socializare, in care le arata prietenilor virtuali, rezultatul. Fosta sotie a lui Razvan Simion s-a tuns si-a indreptat parul si si-a schimbat nuanta. Odata cu venirea primaverii, Diana…

- Adrian Petre, atacantul de 19 de ani al formației din liga secunda daneza Esbjerg, e printre cei mai in forma stranieri. In ultimele zile a reușit 3 goluri și o pasa decisiva prin care și-a dus echipa pe un loc mai aproape de promovare. Varful plecat in vara de la UTA in schimbul a 550.000 de euro…

- Veste buna de la instanta, pentru fostul magistrat de la Curtea de Apel Bucuresti. Dupa un an si cateva luni in care a fost privata de libertate, urmare a condamnarii definitive primite intr-un dosar in care a fost acuzata ca ar fi primit mita de la afaceristul Dinel Staicu, Veronica Cirstoiu a fost…

- Kaladze a obținut 51 % din sufragii dupa numararea tuturor buletinelor de vot ale scrutinului care a avut loc sambata la Tbilisi, oraș cu 1,2 milioane de locuitori, potrivit site-ului administrației georgiene pe probleme de alegeri. Kakha Kaladze (39 de ani) a jucat la AC Milan din 2001 pana…

- Romania va juca in Israel un meci decisiv pentru ramanerea in Grupa I a Zonei Europa/Africa a Cupei Davis, in perioada 27-29 octombrie, insa cel mai bun tenisman roman la simplu al momentului, Marius Copil, aflat pe locul 74 ATP, nu va lua parte la competitie. Copil prefera sa participe la turnee care…

- Sabrina Quider, fosta iubita a fondatorului celebrei formații BoyZone, Mark Walton, a fost arestata pentru crima. Femeia este acuzata ca și-a ucis cu sange rece bona, apoi i-a dat foc in gradina casei.

- Dana Roba a uimit pe toata lumea cand a anuntat ca este din nou insarcinata la numai doua luni dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Chantal. Fosta iubita a lui Nicolae Guta este adepta schimbarilor de look, iar acum are breton. A

- In timpul comunicarii cu participanții „Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților”, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia este un „spațiu european“, informeaza „Gazeta.ru“. „In termeni de cultura, chiar și de limba, istorie, este cu siguranța, mai presus de toate, un spațiu european”,…

- O fosta polițista din Olanda a mers pe jos peste 2.000 de kilometri pana in Romania. Monique Dubbeldam a calatorit alaturi de cele doua cațelușe pe care l-a adoptat din adaposturile din țara noastra. Femeia a vrut astfel sa atraga atenția asupra condițiilor in care sunt ingrijiți maidanezii din Romania.…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a fost audiata, joi, la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI, unde a vorbit despre implicari ale persoanelor din conducerea acestui serviciu in dosare la care a participat sau le-a instrumentat, "in ambele sensuri", a declarat senatorul PSD, Claudiu…

- Camera de Conturi Satu Mare a descoperit in urma unui control efectuat la Primaria Paulesti ca fosta secretara a comunei a incasat intre 2015 si 2016, mai multe luni la rand, un salariu nejustificat de 29.000 de lei net, prejudiciul in acest caz depasind 230.000 de lei. Primarul comunei…