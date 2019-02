Vladimir Putin avertizează SUA că Rusia este pregătită militar pentru o criză n stilul Crizei rachetelor cubaneze din 1962 Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia este pregatita din punct de vedere militar pentru o noua criza precum cea a rachetelor cubaneze din 1962, daca Statele Unite vor acest lucru, relateaza Reuters, citata de Rador.



Criza rachetelor cubaneze a izbucnit în 1962, când Moscova a trimis rachete balistice în Cuba, ca raspuns la desfasurarea de rachete ale SUA în Turcia, generând o criza care a adus lumea în pragul unui razboi nuclear.



Tensiunile cresc în prezent, pe fondul temerilor Rusiei ca SUA ar putea desfasura rachete nucleare…

