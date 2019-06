Stiri pe aceeasi tema

- Iranul nu va porni un razboi împotriva niciunei tari, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, la o zi dupa ce Statele Unite au anuntat desfasurarea de trupe suplimentare în Orientul Mijlociu pe fondul cresterii tensiunilor dintre Teheran si Washington.

- Hezbollah a declarat, vineri, ca un razboi regional între Washington și Teheran a devenit puțin probabil întrucât Statele Unite știu ca ar plati un preț greu, relateaza Reuters."Razboiul împotriva Iranului nu se va opri la granițele Iranului. Întreaga regiune va…

- Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a declarat joi ca țara sa nu va ceda in fața presiunilor Statelor Unite și nici nu va renunța la planurile sale nici macar daca va fi bombardata, informeaza Reuters, relateaza Mediafax.Declarațiile lui Rouhani vin in contextul unei relații din ce in ce…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat, miercuri, ca a indemnat Administratia din Iran sa respecte Acordul atomic semnat cu marile puteri, dar contestat de Statele Unite."Europa nu poate face nimic pentru salvarea Acordului nuclear", dar, daca Administratia de la Teheran va incepe…

- „Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in cadrul G20 in Japonia', a spus liderul rus intr-o conferinta de presa sustinuta in finalul convorbirilor cu presedintele austriac, Alexander Van der Bellen, care s-a aflat miercuri intr-o vizita la Moscova.…

- „Vom invinge frontul americano-sionist. Iranul are cel mai inalt grad de pregatire militara defensiva, pentru a contracara orice tip de amenintare sau solicitari excesive", a declarat Amir Hatami. Statele Unite au mobilizat forte militare suplimentare in Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion,…

- Iranul va reporni unele parți ale programului sau nuclear, în replica la retragerea SUA din Acordul atomic, însa regimul de la Teheran nu intenționeaza sa renunțe complet la aceasta înțelegere, informeaza site-ul de știri Ynet, citând agenția iraniana de știri IRIB. Potrivit…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a anunțat miercuri ca decizia Statelor Unite de a elimina derogarile de la sancțiuni acordate unor state care importa petrol iranian este una „ostila” și „nu va ramane fara raspuns”, potrivit France 24 informeaza mediafax. „Dușmanii au…