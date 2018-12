Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de o jurnalista de la Wall Street Journal daca ar dori sa conduca lumea, Vladimir Putin i-a raspuns, razand, ca ”stie unde se afla acest sediu de unde se incearca sa fie dirijata lumea iar el nu se afla la Moscova”. Apoi a adaugat: ”acuzatiile ca Rusia incearca sa conduca lumea sunt un cliseu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi ca exista in lume o tendinta crescanda de a subestima amenintarea cu un razboi nuclear, relateaza agentia DPA. ''Aceasta tendinta are loc si este chiar din ce in ce mai mare'', a declarat Putin jurnalistilor la Moscova. ''Constatam…

- Presedintele rus Vladimir Putin are joi intalnirea anuala cu presa, un eveniment foarte asteptat in contextul unor noi tensiuni cu Occidentul referitor la intentiile americanilor de a se retrage dintr-un tratat nuclear strategic si o confruntare maritima intre Moscova si Kiev, relateaza AFP.

- Rusia si-a intarit drastic prezenta militara la frontiera ucraineana, a acuzat marti liderul de la Kiev, Petro Porosenko, evocand amenintarea unui "razboi total" cu Moscova, transmite AFP."Numarul tancurilor din bazele (militare ruse) situate de-a lungul frontierei noastre s-a triplat", a…

- Vladimir Putin a avertizat marti Ucraina impotriva oricarui act ”necugetat”, dupa ce Kievul a hotarat sa instaureze legea martiala, in urma imobilizarii a trei nave ucrainene de catre Paza de Coasta rusa, si i-a cerut Angelei Merkel sa exercite presiuni asupra aliatului sau si occidentalilor, relateaza…

- Kremlinul a comunicat marti ca acordul nuclear din care Washingtonul vrea sa se retraga are puncte slabe, dar nu este de acord cu abordarea periculoasa a SUA de se retrage fara a propune o alternativa, scrie Reuters, informeaza News.ro.Rusia a precizat luni ca va fi nevoita sa raspunda pe…

- Rusia "nu va ataca niciodata prima pe nimeni" in cazul unui razboi nuclear, a spus luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, in timp ce Washington a spus ca vrea sa se retraga dintr-un tratat nuclear cu Rusia, relateaza AFP.

- ‘Agresorul trebuie sa inteleaga ca pedeapsa este inevitabila, ca va fi distrus. Iar noi, ca victime ale agresiunii, vom merge in Rai ca martiri. In schimb, ei (agresorii) vor crapa pur si simplu, nu vor avea timp nici sa se pocaiasca‘, a spus Putin la o conferinta a clubului de discutii Valdai pe tema…