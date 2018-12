Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat joi ca exista in lume o tendinta crescanda de a subestima amenintarea cu un razboi nuclear, relateaza agentia DPA. ''Aceasta tendinta are loc si este chiar din ce in ce mai mare'', a declarat Putin jurnalistilor la Moscova. ''Constatam…

- Cei doi lideri de stat au avut o convorbire la telefon la initiativa partii germane, pentru a discuta despre "incidentul periculos" care a avut loc duminica in Marea Neagra, potrivit aceleiasi surse.In timpul acestei convorbiri cu Angela Merkel, Vladimir Putin "si-a exprimat profunda ingrijorare…

- Moscova spera ca liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, sa efectueze o vizita in Rusia in 2019, in care sa se intalneasca cu Vladimir Putin, a anuntat miercuri consilierul de la Kremlin Iuri Usakov, relateaza AFP, infromeaza News.ro.”Sper ca aceasta vizita va fi posibila anul viitor”, a declarat…

- Seful statului rus, Vladimir Putin, l-a primit vineri, la Kremlin, pe presedintele cubanez, Miguel Diaz-Canel, care efectueaza prima sa vizita la Moscova de la sosirea sa la putere in aprilie, intr-un moment in care Washingtonul ameninta Havana cu noi sanctiuni, informeaza AFP.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat vineri, la Tbilisi, ca Statele Unite ale Americii l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa intreprinda o vizita la Washington, transmite Reuters. Nu este clar deocamdata daca Putin a acceptat invitatia.…

- Rusia se mandrește cu reputația de partener de incredere și continua sa contribuie la aprovizionarea cu resurse energetice a intregii Europe, a declarat președintele rus Vladimir Putin, informeaza agenția de știri Tass, preluata de mediafax. Putin, care l-a primit miercuri la Moscova pe premierul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu televizat ca presedintele rus Vladimir Putin „probabil” a fost implicat in asasinate si a reiterat afirmatiile ca Moscova s-a amestecat in politica americana.

