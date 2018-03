Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care a declarat miercuri, 28 martie, zi de doliu național. Drapelele vor fi coborâte în berna, iar programele festive vor fi amânate. Decizia a fost luata în timpul vizitei lui Vladimir Putin în…

- Victoria Lopyreva are 34 de ani și a fost desemnata ambasadoarea Campionatului Mondial de Fotbal care se va desfașura vara aceasta in Rusia. Se zvonește ca fosta Miss Rusia 2003 ar fi noua iubita a președintelui Vladimir Putin, scrie presa americana. Superba rusoaica traiește pe picior mare, dupa cum…

- Victoria Lopyreva, o blonda superba, fosta Miss Rusia 2003, ar fi noua femeie din viața lui Putin, scrie presa americana. Speculațiile vin dupa ce președintele rus ar fi avut un cuvant de spus in desemnarea acesteia ambasador oficial al Cupei Mondiale FIFA 2018, scrie Page Six. Lopyreva traiește pe…

- Fostul director al CIA, John Brennan, considera ca președintele american Donald Trump a decis sa il felicite pe Vladimir Putin pentru realegere sa, contrar recomandarilor consilierilor sai, deoarece are ceva de ascuns. „Este posibil ca rușii sa aiba ceva și de aceea este așa preocupat Trump. Trump știe…

- Vladimir Putin este in criza de supraincredere. Voit sau forțat din dorința publica de a aduce ceva nou in campania electorala prezidențiala, Președintele Rusiei a mizat pe rapoartele super-optimiste ale militarilor sai și complexului militar – industrial reconstruit de catre vicepremierul grandoman…

- Marea intrebare ramasa dupa alegerile prezidentiale din Rusia este ce se va intampla peste sase ani, cand Vladimir Putin isi va incheia al patrulea mandat la Kremlin, al doilea consecutiv si ultimul permis pana in 2030 de Constitutia Rusa?

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica,…

- "Un rezultat excelent pentru Putin, care n-a avut adversar la alegeri. Ai toata admirația mea pentru ca deși anii au trecut tu ți-ai menținut convingerile cu aceeași energie ca intotdeauna. Felicitari poporului rus!" a fost mesajul lui Maradona pentru președintele Rusiei. Legendarul fotbalist…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut 73,9% din voturile rusilor, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova. Liderul de la Kremlin a obținut victoria cu peste 76% din voturi, dupa cum indica situația, la centralizarea rezultatelor din…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a multumit duminica seara sustinatorilor sai pentru realegere. Dupa ce sondajele la iesirea de la urme si primele numaratori partiale au aratat ca a obtinut din primul tur un nou mandat de sase ani la Kremlin, Putin s-a adresat unei multimi de simpatizanti. Vorbind…

- Vladimir Putin a castigat, duminica, cel de-al patrulea mandat al sau, dupa ce exit-pollurile arata ca a luat 73,9 la suta dintre voturi. Alegerea sa era sigura in contextul in care majoritatea rusilor nu au vazut nicio alternativa si nu vine decat sa confirme puterea liderului de la Kremlin. Rezultatul,…

- Se pare ca actualul președinte al Rusiei se indreapta spre o victorie de rasunet. Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale.

- Rusii se pregatesc sa-l realeaga duminica pe Vladimir Putin intr-un nou mandat de sase ani la Kremlin si sa-i consolideze astfel statutul de cel mai puternic om din tara, in toiul unei reintensificari a tensiunilor cu Occidentul, relateaza AFP, scrie news.ro.Acuzat de Londra ca a ”ordonat”…

- Vladimir Putin si-a inregistrat votul in cadrul scrutinului prezidential din Rusia, iar la iesirea de la urne a declarat ar fi multumit de orice rezultat care sa-i asigure un nou mandat de presedinte. Liderul de la Kremlin, care si-a inregistrat votul la o sectie de votare din Moscova, a declarat ca…

- Duminica, in Rusia au loc alegeri prezidentiale. Un scrutin fara probleme pentru tarul Putin care va fi reconfirmat la Kremlin pentru inca 6 ani. Singura lui temere e legata de absenteism. O prezenta scazuta la urne i-ar mai putea stirbi din putere.

- Peste doua zile, in Rusia au loc alegerile prezidențiale. Un scrutin fara probleme pentru țarul Putin, care va fi reconfirmat la Kremlin pentru inca 6 ani. Vladimir Putin se teme totuși de absenteism. O prezența scazuta la urne i-ar știrbi puterea noului țar.

- Vladimir Putin are in fata sapte candidati la presedintie duminica, in Rusia, insa nu si pe principalul sau opozant, Aleksei Navalnii, declarat ineligibil, scrie AFP, care ii prezinta succint, informeaza news.ro.ALEKSEI NAVALNII, MARELE ABSENT Cunoscut in urma anchetelor sale cu privire…

- Premierul Marii Britanii a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați ruși, identificați ca fiind ofițeri ai serviciilor de informații. Este cea mai mare expluzare decisa de guvernul britanic in ultimii 30 de ani. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați…

- Declarațiile facute zilele trecute de liderul de la Kremlin in care acesta devoala faptul ca Rusia a dezvoltat rachete pe care nicio alta țara nu le deține, pare sa fi infierbantat spiritele și la Casa Alba. Așa ca, de altfel, previzibil, americanii au anunțat și ei ca pregatesc tehnologia suprema in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar…

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar difuzat…

- Vladimir Putin este unul dintre cei mai puternici oameni din lume, avand o imagine de lider dur. Cu toate acestea, președintele rus a fost suprins nu de puține ori in ipostaze inedite – alaturi de animale, la bustul gol, in timp ce se joaca hochei. Vladimir Putin candideaza pentru un nou mandat de…

- Vladimir Putin ar fi cel mai bogat om din lume, avand mai mulți bani chiar și decat CEO-ul Amazon Jeff Bezos, cel deține oficial acest titlu. Zvonurile il situeaza pe liderul de la Kremlin cu mult in fața lui Bezos, care are o avere estimata la 112 miliarde de dolari. Deși este tacut…

- Melania Trump si Vladimir Putin au discutat, in cadrul unui dineu oficial la summit-ul G20, anul trecut aceste subiecte. Presedintele Rusiei a fost incantat de fermecatoarea Prima Doamna a SUA, careia i-a facut multe complimente si a glumit cu ea, se arata intr-un documentar citat de rt.com.…

- Decizie ferma a liderului de la Kremlin. Mai exact, Vladimir Putin a facut, in cadrul unui documentar declarații dure, ferme și șocante, devoaland cand și in ce condiții va folosi armele nucleare. Mai exact, Putin a afirmat ca in cazul in care Rusia va fi atacata cu arme nucleare, riscand sa fie nimicita,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si presedintele FIFA, Gianni Infantino, si-au demonstrat abilitatile tehnice cu balonul rotund la Kremlin, intr-un video promotional al forului international, cu 100 zile inaintea startului Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia.In videoclip apar o succesiune…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters, informeaza…

- Declaratiile lui Putin vin inainte cu doua saptamani de alegerile rezidentiale din Rusia. In cadrul unui discurs sustinut in fata sustinatorilor sai din Kaliningrad, Putin a fost intrebat ce eveniment din istoria Rusiei ar vrea sa il schimbe. ”Colapsul Uniunii Sovietice”, a raspuns…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este cunoscut, printre altele, pentru imaginea sa dura și neinfricata, ajungand de mai multe ori in centrul atenției presei internaționale dupa cascadorii demne de filme de acțiune. La 65 de ani, se pare ca varsta il prinde puțin din urma pe liderul de la Kremlin,…

- CHIȘINAU, 11 feb — Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut rudele în urma catastrofei aviatice din regiunea Moscovei, informeaza pagina oficial a Kremlinului. Totodata, președintele rus a dispus crearea…

- 'Spuneti ca toata lumea are un smartphone', a declarat Putin, dupa un discurs al directorului Institutului national de cercetare Kurceatov, Mihail Kovalciuk, sustinut cu prilejul unei reuniuni a cercetatorilor rusi de la Novosibirsk, in Siberia occidentala. Kovalciuk tocmai afirmase in discursul…

- În primii ani de conducere, Putin susținea ca nu intentioneaza sa fie presedinte mai mult de doua mandate. Dar, în ultimul an al celui de-al doilea mandat al sau, oficialii au început sa prezica haos si dezastru în Rusia daca Putin va parasi conducerea: „Exista Putin…

- Acțiunile opoziției conduse de Alexei Navalnii, care au avut loc ieri in zeci de orașe ale Rusiei, nu sunt considerate la Kremlin drept o amenințare politica la adresa președintelui Vladimir Putin. La 29 ianuarie, Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a declarat jurnaliștilor ca:…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care în luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. …

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, afirma ca nu cunoaste continutul discutiilor confidentiale purtate de catre Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Seful Legislativului a mentionat ca detine o informatie doar in ceea ce priveste intrevederile celor doi sefi de…