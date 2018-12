Vladimir Putin ar putea participa la Forumul Economic de la Davos (Kremlin)

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, primește o noua lovitura. Legitimația Stasi, de pe vremea când acesta era agent KGB, a fost descoperita. Presedintele rus Vladimir Putin a avut o legitimatie pentru politia secreta din Germania de Est, Stasi, înainte de caderea Zidului Berlinului…

- Legitimatia, valabila intre 1985 si 1989, i-ar fi permis lui Putin sa treaca cu usurinta prin punctele de securitate ale politiei secrete Stasi din RDG, a spus cercetatorul Konrad Felber, care conduce o arhiva Stasi din orasul Dresda din estul Germaniei. Putin era agent sovietic al KGB in…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discuţiile se vor axa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre sanctiunile impuse de Statele Unite Iranului in cadrul Consiliului de Securitate al Rusiei, au anuntat marti agentiile de presa ruse, care l-au citat pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Dmitri Peskov a afirmat de…

- Posibilul raspuns al Rusiei la retragerea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) va fi prin adoptarea unor masuri care sa asigure restituirea balantei militare, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Informațiile privind posibilitatea unui al doilea summit intre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump nu sunt adevarate, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agenției Reuters. Purtatorul de cuvant a declarat…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea unei intrevederi intre președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, in condițiile in care cei doi lideri ar urma sa participe la mai multe summituri internaționale in urmatoarele luni informeaza…

