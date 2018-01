Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane.

- De la 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe economie a crescut la 1.900 de lei pe luna. Asta inseamna costuri mai mari pentru angajatori, salariatii incadrați la aceasta remunerație primind un salariu net mai mare. „Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe țara garantat…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP.Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au convenit, intr-o convorbire telefonica avuta joi, sa faca schimb de informatii cu privire la Coreea de Nord si sa coopereze asupra unor posibile initiative pentru rezolvarea crizei nord-coreene, a indicat vineri Kremlinul, potrivit…

- Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de aproximativ zece minute, discutand despre cum pot „lucra impreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord”, a anunțat Casa Alba, potrivit Politico.com. In timpul discuției, liderul american i-a mulțumit omologului rus…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutand "sa lucreze impreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters.Potrivit sursei mentionate,…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida ca independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice, relateaza Reuters si dpa, informeaza AGERPRES . Liderul de…

- Razboiul din estul Ucrainei a izbucnit din cauza conducerii de la Kiev, care a preluat puterea in urma unei lovituri de stat. Asa a raspuns președintele rus, Vladimir Putin, intrebat de un jurnalist ucrainean ce crede despre situatia din Donbass.

- Vladimir Putin ii apara și la tribunal pe sportivii ruși prinși dopați. Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018,…

- Cu aproximativ trei luni inaintea alegerilor pentru Kremlin, președintele Vladimir Putin a facut o vizita-surpriza la una dintre bazele militare ale trupelor ruse staționate in Siria, exacerband...

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din aceasta tara, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Vladimir Putin,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat, miercuri, ca va cauta sa fie reales in martie 2018, in timp ce un sondaj de opinie arata ca acesta ar castiga alegerile prezidentiale fara probleme, relateaza Reuters.

- Kremlinul a transmis marti ca decizia de anul trecut a presedintelui rus Vladimir Putin de a intarzia in a raspunde noilor sanctiuni ale SUA a fost luata independent si nu a fost influentata de fostul consilier american pe securitate nationala Michael Flynn, relateaza Reuters.Flynn a pledat…

- Proiectul bugetului de stat pe 2018 ar putea ajunge in ședința de guvern Premierul Mihai Tudose foto: www.gov.ro Proiectul bugetului de stat pe 2018 s-ar putea afla pe agenda sedintei de guvern de saptamâna viitoare pentru o prima dezbatere, potrivit declaratiilor din ultimele zile ale…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat miercuri ca pe ordinea de zi a sedintei de Guvern se afla hotarârea privind cresterea la 1.900 de lei a salariului minim brut garantat în plata. „Avem astazi pe ordinea de zi hotarârea de guvern pe care am prezentat-o…

- Membrii cabinetului se vor reuni in sedinta de guvern Foto: Arhiva Plafonarea punctului de amenda rutiera la valoarea actuala ar putea fi discutata în cadrul sedintei de guvern de miercuri, 29 noiembrie. Majorarea salariului minim pe economie va fi analizata însa abia saptamâna…

- Calareste motociclete, se bate cu niste campioni la judo si mângâie leoparzi, lucruri obisnuite pentru liderul de la Kremlin. Calendarul în care apar fotografiile liderului rus, Vladimir Putin, a fost tiparit în șase mii de exemplare.

- Orice modificare adusa salariului minim atrage automat și modificarea cuantumului amenzilor rutiere. Astfel, daca propunerea ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, de majorare de la ianuarie 2018 a salariului minim brut de la 1.450 la 1.900 de lei va fi aprobata de Guvern, atunci amenzile ar urma sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. "Vladimir Putin a purtat…

- Rusia va incheia faza activa a operatiunilor militare din Siria, a anuntat presedintele rus, Vladimir Putin, dupa intrevederea pe care a avut-o cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad. In cursul intrevederii pe care a avut-o luni seara cu Bashar al-Assad, in statiunea Soci, situata pe…

- Noua valoare a salariului minim va fi prinsa in proiectul de buget care va fi finalizat in maximum zece zile. Intrebat cand va majora Guvernul salariul minim pe economie la 1.900 de lei, premierul a spus: "1 ianuarie. Va fi prins in buget, va intra cu 1 ianuarie in vigoare". In ceea…

- Mult asteptata crestere a salariului minim pe economie a fost pusa pe asteptare si de data aceasta. Acest proiect de lege nu se afla pe sedointa Guvernului, sedinta ce a inceput la ora 13:00. Astfel, nu este exclus ca acea crestere a salariului minim pe economie la 1900 de lei sa mai astepte. …

- Doi fosti sefi ai serviciilor americane de informatii s-au aratat ingrijorati duminica de faptul ca Donald Trump ar putea fi manipulat de catre Vladimir Putin, aceste reactii intervenind a doua zi de la declaratia liderului de la Casa Alba precum ca omologul sau de la Kremlin este „sincer“ cand spune…

- Donald Trump a repetat de cateva ori, sambata, ceea ce i-a spus Vladimir Putin in legatura cu acuzatiile de ingerinta a Rusiei in alegerile americane, dand de inteles ca are incredere in omologul sau de la Kremlin.

- Presedintele rus Vladimir Putin afirma ca acuzatiile privind legaturile lui Paul Manafort, seful fostei echipei de campanie electorala a lui Donald Trump, cu Moscova sunt inventate de oponentii presedintelui american ca o arma impotriva lui Trump, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Vladimir Putin si Donald Trump au aprobat o declaratie comuna in privinta Siriei dupa o scurta consultare la summitul APEC din Vietnam, a declarat Dmitry Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, potrivit agentiilor de presa rusesti, citate de Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Liderul Casei Albe, Donald Trump, si presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, s-ar putea intalni saptamana viitoare in cadrul summitului APEC care va avea loc in Vietnam. Anuntul a fost facut vineri de Kremlin, care a precizat ca discutiile pentru o astfel de intrevedere sunt in curs, relateaza…

- Statele Unite sunt ”inamicul numarul unu” al Iranului, iar Teheranul nu va ceda niciodata presiunii Washingtonului in legatura cu acordul multinational in dosarul nuclear iranian, a avertizat joi, intr-un discurs televizat, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters. Presedintele…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri, in cursul unei intrevederi cu președintele rus Vladimir Putin, ca Teheranul și Moscova trebuie sa-și accelereze cooperarea pentru a izola Statele Unite și a restabili pacea in Orientul Mijlociu, a anunțat televiziunea de stat…

- Soția ucraineana a unui barbat din Cecenia, acuzat de Rusia ca ar fi pus la cale un complot pentru uciderea președintelui Vladimir Putin, a fost ucisa in apropierea Kievului, luni, intr-un atac in urma caruia a fost ranit și soțul ei, au declarat oficialii ministerului de interne din Ucraina, potrivit…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a supervizat personal un test ce a constat in lansarea a patru rachete balistice nucleare, potrivit unui anunt facut, vineri, de Kremlin, si citat de agentia Interfax, scrie Reuters. Teste de lansare a unor rachete balistice de la sol, din aer si de pe submarine…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat joi ca salariul minim pe economie se va majora de la 1.450 la 1.900 de lei, începând cu 1 ianuarie 2018. Potrivit legislatiei rutiere, un punct de amenda - care este diferit de punctul de penalizare - pentru încalcarea regulilor…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat ca Germania și Rusia sunt departe de relațiile normale din cauza anexarii ilegale a Crimeei și a agresiunii Rusiei in Donbas. Declarația a fost facuta dupa intalnirea președintelui german cu Vladimir Putin la Kremlin, raporteaza Reuters. „Suntem…

- In cadrul unei conferințe de presa intr-un teatru din centrul Moscovei, Ksenia Sobceak a negat cu vehemența zvonurile potrivit carora candidatura sa la alegerile prezidențiale din martie 2018 ar fi fost decisa de Kremlin pentru a o contracara pe cea a lui Alexei Navalnii, principalul opozant al puterii.'Nu…

- „Principala noastra eroare a fost ca am avut o încredere mult prea mare în voi. Voi ati interpretat încrederea noastra ca o slabiciune si ati exploatat acest fapt”, a declarat liderul de la Kremlin în cadrul unui interviu televizat organizat de membrii ai mediului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, joi, ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat, pentru ca el a obtinut mandatul în mod democratic, scrie stirile protv.ro. „A fost ales de poporul american si macar din acest motiv, ar trebui sa fie respectat, chiar daca…

- Vladimir Putin crede ca sustinerea separatismului de catre unele state europene si situatia din Kosovo au declansat amplificarea tendintelor separatiste, care au avut ca rezultat criza din regiunea spaniola Catalonia, potrivit Mediafax. "Privind situatia din Catalonia, am vazut condamnarea…

- Sustinerea separatismului de catre unele state europene si situatia din Kosovo au declansat amplificarea tendintelor separatiste, care au avut ca rezultat criza din regiunea spaniola Catalonia, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Tass. "Privind situatia…

- Ksenia Sobceak, vedeta a televiziunii ruse si apropiata taberei liberale, si-a anuntat miercuri intentia de a candida la viitoarele alegeri prezidentiale din martie 2018, o decizie de natura sa divizeze si mai mult randurile opozitiei in fata unei candidaturi probabile a lui Vladimir Putin, transmit…