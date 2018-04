Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a laudat, marți, in prezența liderilor celor trei țari baltice, fermitatea sa in fața Rusiei. El a mai reafirmat convingerea sa ca ar putea sa se ințeleaga bine cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. “Nimeni nu a fost atat de ferm in fata Rusiei…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass, conform Mediafax."In timpul unei…

- Pentru a intelege modul in care presedintele Vladimir Putin vrea sa reduca dependenta Rusiei de importurile de alimente un exemplu poate fi gasit in regiunea Krasnodar de langa Marea Neagra, unde a fost plantata o livada cu puieti de mar adusi din Italia. Rusia este cel mai mare importator…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat, marti, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre summitul la care vor participa liderii Turciei, Rusiei si Iranului, ce sa va desfasura in Ankara, cu privire la conflictul din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Mikhail Putin, identificat de Kremlin ca o ruda a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost numit vicepresedintele Consiliului de Administratie al Gazprom, a anuntat vinei compania controlata de statul rus, transmite Reuters.

- La cateva zile de la realegerea in funcția de președinte a lui Vladimir Putin, președintele Romaniei, Klaus Iohannis i-a transmis omologului sau rus un mesaj de felicitare. Vladimir Putin se afla la al patrulea mandat de președinte al Rusiei.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca nu l-a felicitat pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "renumire", relateaza Reuters."Dupa atacul de la Salisbury, nu am dispozitia de a sarbatori renumirea presedintelui Putin", a raspuns Tusk reporterilor, la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu. 'Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- Dupa alegerile de ieri, liderul de la Kremlin a fost reconfirmat in functie fara mari emotii. Uite ce asi in maneca a avut. Vladimir Putin a fost reales presedintele Rusiei dupa o campanie prezidentiala minimala, in decursul careia s-a intalnit cu agricultorii din sud, a sustinut un discurs de doua…

- Vladimir Putin, reales fara surprize pentru un al patrulea mandat de presedinte al Rusiei, a pastrat un mister absolut in privinta intentiilor sale legate de o eventuala remaniere a echipei pe care o conduce cu mana de fier, scrie AFP.

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut 73,9% din voturile rusilor, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut peste 70% din voturile rusilor, relateaza site-ul agentiei Tass. Dupa numararea a aproximativ 21% din voturi, Comisia Electorala Centrala a anuntat ca Putin a obtinut 71.97%…

- Vladimir Putin a castigat, duminica, cel de-al patrulea mandat al sau, dupa ce exit-pollurile arata ca a luat 73,9 la suta dintre voturi. Alegerea sa era sigura in contextul in care majoritatea rusilor nu au vazut nicio alternativa si nu vine decat sa confirme puterea liderului de la Kremlin. Rezultatul,…

- Se pare ca actualul președinte al Rusiei se indreapta spre o victorie de rasunet. Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale.

- Rusii se pregatesc sa-l realeaga duminica pe Vladimir Putin intr-un nou mandat de sase ani la Kremlin si sa-i consolideze astfel statutul de cel mai puternic om din tara, in toiul unei reintensificari a tensiunilor cu Occidentul, relateaza AFP, scrie news.ro.Acuzat de Londra ca a ”ordonat”…

- Vladimir Putin va fi ales cel mai probabil astazi, fara niciun fel de emotii, pentru al patrulea mandat in fruntea Rusiei. Sunt alegeri lipsite de o competitie adevarata, cu toate ca actualul lider de la Kremlin are in fata sapte candidati.Devenit cunoscut in urma anchetelor sale cu privire la coruptia…

- Dupa ce premierul britanic Theresa May a susținut ca este „foarte probabil” ca Rusia sa se afle in spatele incercarii de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal, un alt oficial britanic lanseaza acuzații extrem de grave. Ministrul de Externe al Regatului, Boris Johnson, considera ca președintele…

- Premierul Marii Britanii a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați ruși, identificați ca fiind ofițeri ai serviciilor de informații. Este cea mai mare expluzare decisa de guvernul britanic in ultimii 30 de ani. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați…

- Președintele Donald Trump l-a demis pe Rex Tillerson, omul de afaceri pe care l-a numit in fruntea Departamentului de Stat. Noul Secretar de Stat al SUA a fost numit șeful CIA, Mike Pompeo. Președintele Donald Trump a anunțat pe Twitter ca Rex Tillerson va fi inlocuit de Mike Pompeo, șeful CIA, la conducerea…

- Declarațiile facute zilele trecute de liderul de la Kremlin in care acesta devoala faptul ca Rusia a dezvoltat rachete pe care nicio alta țara nu le deține, pare sa fi infierbantat spiritele și la Casa Alba. Așa ca, de altfel, previzibil, americanii au anunțat și ei ca pregatesc tehnologia suprema in…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca va discuta despre cazul spionului rus otravit, insa abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Vladimir Putin a raspuns unei intrebari adresate de un jurnalist BBC, referitoare la Serghei Skripal, fostul spion rus otravit in…

- 'Echipajul unui avion de vanatoare MiG-31 a efectuat o lansare de proba a unei rachete hipersonice de inalta precizie Kinzhal', a informat Ministerul Apararii rus intr-un comunicat de presa. Lansarea a avut loc dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a prezentat respectiva racheta si restul arsenalului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata, ca nu ia in seama nici macar o clipa investigația facuta in Statele Unite privind presupuse interferențe ale Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016.

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- Ambitia presedintelui rus pentru al patrulea mandat la Kremlin este sa redea Rusiei importanta pe care o avea URSS pe timpul Razboiului Rece si pentru aceasta recurge la mijloacele militare, propagandistice si economice. Dar are un concurent redutabi: China.

- Ce nu face Mamitica Rusie pentru tanarul sau domn Goe, pe numele de Vladimir Putin, pentru a-i mai da un mandat – al patrulea de presedinte, dupa doua de 4 ani, un intermezzo de premier forte cu papusa Medvedev la Kremlin si inca unul de 6 ani, cu ultimul cadou acum, de 18 martie, ca tot sunt 4 ani…

- Declaratiile lui Putin vin inainte cu doua saptamani de alegerile rezidentiale din Rusia. In cadrul unui discurs sustinut in fata sustinatorilor sai din Kaliningrad, Putin a fost intrebat ce eveniment din istoria Rusiei ar vrea sa il schimbe. ”Colapsul Uniunii Sovietice”, a raspuns…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- Agenția Bloomberg, prin vocea expertului Eugene Rumer, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat"."Va amintiti momentul in care Vladimir Putin…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Partidul Comunist din Rusia a denuntat marti o ''campanie de denigrare'' dusa, potrivit acestuia, de catre Kremlin si media oficiale impotriva candidatului sau la alegerile prezidentiale din 18 martie, al doilea clasat in sondaje, dar care se plaseaza totusi la o distanta considerabila…

- Un localnic in varsta de 22 de ani a deschis focul cu o arma de vanatoare in timpul unei slujbe religioase la o biserica ortodoxa din orasul Kizliar, omorand cinci femei si ranind alte patru persoane. El a fost impuscat mortal de politie.Gruparea jihadista l-a descris pe atacator ca fiind…

- 'Spuneti ca toata lumea are un smartphone', a declarat Putin, dupa un discurs al directorului Institutului national de cercetare Kurceatov, Mihail Kovalciuk, sustinut cu prilejul unei reuniuni a cercetatorilor rusi de la Novosibirsk, in Siberia occidentala. Kovalciuk tocmai afirmase in discursul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Luna trecuta, Turcia a lansat campania aeriana și terestra "Ramura de maslin" impotriva milițiilor kurde YPG, in regiunea nordica Afrin. Acest lucru a determinat Iranul sa solicite președintelui turc Erdogan sa opreasca ofensiva sa militara devastatoare, care s-a soldat cu mai multe victime in ultimele…

- Manifestațiile din Rusia comandate de președintele Vladimir Putin sunt de puține ori doar ceea ce par inițial. Sub eticheta de sarbatoare patriotica se arata foarte ușor intenția liderului de la Kremlin de a-și legitima campaniile din Orientul Mijlociu.

- "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante si nu simt nevoia de a folosi abuziv fortele de ordine pentru a impiedica manifestatii pasnice si pentru a-i aresta pe adversarii lor politici", a comentat Nauert, la o zi dupa ce fortele de ordine de la Moscova…

- Acțiunile opoziției conduse de Alexei Navalnii, care au avut loc ieri in zeci de orașe ale Rusiei, nu sunt considerate la Kremlin drept o amenințare politica la adresa președintelui Vladimir Putin. La 29 ianuarie, Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a declarat jurnaliștilor ca:…

- Bombardiere strategice modernizate vor consolida puterea militara a Rusiei, apreciaza presedintele rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press.Versiunea modernizata a bombardierului Tupolev-160, de conceptie sovietica, prezinta motoare noi si elemente de avionica menite sa-i imbunatateasca…

- Politia rusa a intreprins joi seara perchezitii la sediile de campanie din Sankt Petersburg ale principalului opozant fata de Kremlin, Aleksei Navalnii, dupa ce in ultimele doua zile a desfasurat operatiuni similare la vreo zece sedii de campanie ale lui Navalnii pe teritoriul Rusiei, informeaza…

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Rezolutia,…

- "Dinamica economiei ruse ramane pozitiva. Vom putea majora salariul minim incepand cu data de 1 mai anul curent si nu de la 1 ianuarie 2019 cum era prevazut anterior", a declarat Vladimir Putin, cu cateva ore inainte de inaugurarea sediului sau de campanie. Potrivit lui Vladimir Putin, salariul minim…