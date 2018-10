Stiri pe aceeasi tema

- India a semnat, vineri, un contract in valoare de cinci miliarde de dolari pentru achizitionarea din Rusia a cinci sisteme antiaeriene S-400, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.Contractul a fost semnat vineri, la New Delhi, de premierul indian, Narendra Modi, cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri ca liderul american Donald Trump ar trebui sa se invinovateasca singur pentru preturile mari la petrol. "Daca vrei sa gasesti pe cineva care este responsabil de preturile crescande, Donald, trebuie sa te uiti in oglinda", a afirmat Putin in…

- Presedintele turc, Tayyip Erdogan, a cerut oprirea ostilitatilor in regiunea siriana controlata de rebeli, Idlib si a declarat ca un potential atac al guvernului asupra rebelilor ar putea duce la un masacru, scrie Reuters.Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a informat ca Moscova se opune…

- In acesta tara varsta de pensionare este de 65 de ani, iar speranta de viata 66 de ani potrivit Organizatiei Mondiale de Sanatate. Provocat de protestele antiguvernamentale din Rusia, Vladimir Putin a schimbat legea pensiilor. Presedintele rus a anuntat ca varsta de pensionare pentru femei ar creste…

- Vladimir Putin a lansat un nou avertisment legat de scutul antiracheta. Președintele rus a declarat ca Rusia va reacționa la apariția elementelor sistemului de aparare antiracheta al Statelor Unite in apropierea granițelor sale. Vladimir Putin a facut declarațiile intr-o conferința de presa comuna cu…

- Serbia va continua sa-si intareasca fortele armate si va achizitiona armament si sisteme radar de varf pana la sfarsitul lui 2019 si inceputul lui 2020, a declarat marti presedintele Aleksandar Vucic, transmite Tanjug. Se reintroduce serviciul militar obligatoriu. Este valabil si pentru femei…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters,…

