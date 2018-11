Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis vicepresedintelui american, Mike Pence, ca Rusia nu s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza Interfax, citat de Reuters.Putin si Pence au discutat in Singapore saptamana trecuta privind problemele cheie care ar putea…

- Trump a mentionat pentru reporterii de la Casa Alba ca a raspuns personal: "Avocatii mei nu scriu raspunsuri. Eu scriu raspunsuri. Mi s-au pus o serie de intrebari. Am raspuns la ele foarte usor". Presedintele nu a precizat cand vor trimite consilierii sai juridici raspunsurile catre anchetatori. Referitor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a terminat de scris raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, dar liderul de la Casa Alba a precizat ca scrisoarea nu a fost inca trimisa. "Tocmai am terminat de scris…

- Un influent senator republican apropiat de Donald Trump sprijina duminica intentia presedintelui american de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat in timpul Razboiului Rece, afirmand ca aceasta va permite Statelor Unite sa contracareze dezvoltarea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri, pe fondul criticilor, ca nu are interese financiare in tari precum Arabia Saudita ori Rusia, denuntand din nou difuzarea de "stiri false". "Vreau sa se consemneze ca eu nu am interese financiare in Arabia Saudita (sau in Rusia). Orice sugestie…

- Mesajul de adio al fostului senator, un omagiu personal pentru America si poporul sau, a fost citit luni de Rick Davis, un prieten apropiat al lui McCain si purtatorul de cuvant al familiei acestuia.Referindu-se la cele mai mari calitati ale Statelor Unite, McCain a scris: "Ne slabim maretia…

- Alerta…Vladimir Putin AMENINTA Romania: „Rusia trebuie sa ….” Rusia se vede fortata sa reactioneze la avansarea infrastructurii NATO si aparitia elementelor sistemului de aparare antiracheta al SUA in apropierea granitelor sale, a reiterat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, intr-o conferinta…

- Rusia se vede fortata sa reactioneze la avansarea infrastructurii NATO si aparitia elementelor sistemului de aparare antiracheta al SUA in apropierea granitelor sale, a reiterat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto in…