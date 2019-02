Stiri pe aceeasi tema

- Nu este de gluma, Vladimir Putin a declarat miercuri dupa amiaza ca Rusia este pregatita sa riposteze dur și sa ținteasca atat SUA, cat și toate statele in care americanii au rachete cu raza ”intermdiara” de actiune, facand aluzie, printre alte țari, și la Romania.

- Federatia Rusa trebuie sa dezvolte o varianta terestra a sistemului maritim de rachete cu raza lunga "Kalibr" in perioada 2019-2020 si tot in aceasta perioada este necesar sa fie elaborat un sistem terestru cu rachete hipersonice cu raza lunga, ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din Tratatul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca Rusia va desfasura anul viitor primul sau regiment de rachete hipersonice ce pot fi echipate cu focoase nucleare, aceasta insemnand ca tara sa are acum un...

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca Rusia va desfasura anul viitor primul sau regiment de rachete hipersonice ce pot fi echipate cu focoase nucleare, aceasta insemnand ca tara sa are acum un nou tip de arma strategica, relateaza agentia Reuters. Putin a facut anuntul…

- Președintele rus Vladimir Putin a amenintat, miercuri, ca Rusia va dezvolta noi rachete balistice cu raza intermediara de actiune daca Statele Unite ale Americii vor ieși, asa cum au anuntat ca vor sa faca, dintr-un tratat nuclear din 1987 (INF) care le reglementeaza utilizarea.

- Rusia va reactiona simetric in cazul in care Statele Unite vor dezvolta noi tipuri de rachete dupa eventuala retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a avertizat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, observand ca Pentagonul are deja in planul bugetar un proiect balistic.Vladimir…