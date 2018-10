Vladimir Putin ameninţă România: "Riscă să fie ţintă a unui atac de ripostă!" Presedintele Donald Trump a anuntat ca Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). Liderul de la Casa Alba sustine ca Rusia a incalcat acest Tratat, dar Administratia Vladimir Putin a acuzat in mai multe randuri ca sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa, inclusiv in Romania, constituie incalcari ale acordului. Kremlinul a avertizat ca situatia risca sa devina "periculoasa". Miercuri seara, Vladimir Putin a atras atentia ca natiunile europene care gazduiesc sisteme balistice americane incompatibile cu Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

