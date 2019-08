Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca Statele Unite se afla in pozitia de a desfasura o noua racheta de croaziera in Romania si Polonia si ca Rusia considera acest lucru o amenintare la care trebuie sa raspunda, informeaza Euractiv.

- Declarațiile președinților Klaus Iohannis și Donald Trump , de la inceputul intalnirii de la Casa Alba, au durat peste 30 de minute, timp in care liderul american a vorbit despre relația cu Rusia, China și UE, dar a facut referire și la corupția din Romania. Oportunitațile de imagini, care de obicei…

- Declarațiile președinților Klaus Iohannis și Donald Trump, de la inceputul intalnirii de la Casa Alba, au durat peste 30 de minute, timp in care liderul american a vorbit despre relația cu Rusia, China și UE, dar a facut referire și la corupția din Romania.Oportunitațile de imagini, care de…

- Donald Trump și Klaus Iohannis s-au intalnit marți la Casa Alba, abordand mai multe subiecte care au legatura cu parteneriatul dintre cele doua state. Președintele american apreciaza rezultatele luptei anticorupție din Romania, spunand ca ”a auzit ca am facut progrese uriașe”. In plus, Trump…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. Asta se intampla cu o zi inainte de intalnirea Klaus Iohannis - Donald Trump, de la Casa Alba,…

- “Daca nu esti fericit in SUA, daca te plangi tot timpul, e foarte simplu: poti pleca”, a spus liderul de la Casa Alba la un eveniment consacrat industriei. Presedintele american Donald Trump, care a indemnat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, mai multe alese democrate din Congresul american…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca se va întâlni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe marginea summitului G20 de la sfârșitul lunii iunie, în Japonia. "Ma voi întâlni cu Putin la G20", a declarat Trump de la Casa Alba dupa ce l-a primit…

- Statele Unite au adus in Romania lansatoarele Thaad. Acesta este cel mai performant sistem antiracheta existent in lume si a fost amplasat la Deveselu. THAAD este un sistem defensiv, anti-racheta, care asigura protecție impotriva amenințarilor balistice la altitudine foarte inalta. Celebrul jurnalist…