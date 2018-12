Vladimir Putin: Am testat o nouă armă nucleară supersonică.…

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca a testat cu succes o noua arma nucleara supersonica. Vorbind la o intalnire de sfarșit de an cu guvernul, Putin a spus ca arma, numita "Avangard", a fost lansata din regiunea Orenburg in Rusia Europeana, lovind ținta din orașul estic Kamchatka, aflat la aproape 4000 de mile departare, potrivit The Independent .