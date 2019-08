Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor putea lansa din Romania rachete de tipul celei care a fost testata de Pentagon dupa retragerea din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a afirmat, miercuri seara, presedintele Rusiei, Vladimir Putin.”Astfel de rachete pot fi lansate cu sistemele instalate deja in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca SUA sunt in prezent in masura sa desfasoare o noua racheta de croaziera cu lansare terestra in Romania si Polonia, un scenariu pe care il considera drept o amenintare la care

- Statele Unite intentioneaza sa testeze un nou tip de racheta, in contextul retragerii din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dar Administratia Vladimir Putin someaza Washingtonul sa renunte la planurile de inarmare, condamnand din nou sistemul antibalistic din Romania, anunța MEDIAFAX.Surse…

- Statele Unite au confirmat astazi ca nu vor furniza avioane F-35 Turciei, din cauza achizitionarii de catre aceasta tara de rachete rusesti S-400. Potrivit Washingtonului, acestea "vor servi la descoperirea" unor secrete tehnologice ale acestui tip de avion american. Washingtonul va continua sa coopereze…

- Un general rus de rang înalt a acuzat armata americana ca a înselat Moscova cu privire la intentiile de pozitionare a rachetelor la frontierele tensionate din Europa de Est si cu privire la o posibila planificare de desfasurare de de noi arme cu raza lunga în regiune, a relatat agentia…

- Moscova va raspunde masurilor care urmeaza sa fie adoptate de NATO dupa decizia Rusiei de a suspenda Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Ministrii Apararii din NATO urmeaza…

- Presedintele Donald Trump s-a angajat miercuri, la Washington, in fata omologului sau polonez Andrzej Duda, sa desfasoare 1.000 de soldati americani in Polonia la solicitarea autoritatilor de la Varsovia, care urmaresc sa descurajeze o potentiala agresiune din partea Rusiei, informeaza Reuters. Trump…

- Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse in Romania, Velery Kuzmin, a vorbit despre scutul antiracheta din Romania. Inaltul oficial susține ca in acest moment relațiile Rusiei cu NATO se afla intr-o criza severa. El menționeaza ca principiile de comun acord convenite intre Romania…