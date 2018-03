Stiri pe aceeasi tema

- Fiica unui academician rus sustine ca Vladimir Putin nu a avut nicio contributie la redactarea tezei sale de doctorat, lucrarea fiind scrisa integral de catre tatal ei in schimbul pastrarii postului de rector al Universitatii de Mine din Sankt Petersburg si unor beneficii ulterioare.

- Olga Litvinenko, fiica lui Vladimir Litvinenko, fostul conducator științific al tezei de doctorat sustinute de actualul președinte al Rusiei, Vladimir Putin, susține ca tatal sau a fost cel care a scris in intregime lucrarea care i-a conferit sefului statului rus titlul de candidat in stiinte economice…

- O adevarata oroare a fost reclamata de o adolescenta, in varsta de 19 ani, care a sesizat Secția 19 Poliție ca tatal sau vitreg, un muncitor de 44 de ani, din Capitala, ar fi violat-o și ar fi abuzat de ea timp de noua ani.

- Un barbat turc a primit vineri 53 de pedepse cu inchisoarea pe viata pentru un atac cu bomba din 2013 in apropierea granitei cu Siria, soldat cu moartea a 53 de persoane, a relatat vineri agentia nationala de presa Anadolu, preluata de dpa si AFP. La 11 mai 2013, o explozie extrem de violenta…

- O femeie de 35 de ani s-a ales cu dosar penal, dupa ce mama ei, in varsta de 60 de ani, a reclamat faptul ca a facut un abonament de telefonie mobila, folosindu-se de numele ei. Tanara din Targu Jiu a folosit o fotocopie a car...

- Fostul primar al comunei Malu Mare a fost trimis in judecata anul trecut in luna noiembrie pentru abuz in serviciu, inselaciune si fals. In acelasi dosar mai sunt cercetati reprezentantii a patru societati comerciale, un diriginte de santier, dar si contabila primariei din localitate.

- Mihai Traistariu este finalist al competitiei Eurovision Romania 2018. Artistul are insa probleme cu o echipa de compozitori straini, care il acuza ca s-a inscris in competitie cu o alta piesa decat cea pe care ei au compus-o special pentru el si in care au investit mii de

- Ministrul de Externe din Olanda, Halbe Zijlstra, a demisionat la doar o zi dupa ce a fost acuzat de minciuna și a recunoscut. Acesta a spus ca a mințit cand a spus ca a participat la o intalnire din 2006 in care președintele Vladimir Putin ar fi evocat planurile sale referitoare la o 'Rusie Mare'. …

- Judecatorii din Tribunalul Constanta vor analiza, la finele acestei luni, cererea de punere in libertate a lui Marian Mitea.Cel in cauza a fost condamnat dupa ce ar fi sustras o sticla de bautura dintr un magazin din Constanta. Oricare va fi decizie tribunalului, aceasta va fi definitiva. ...

- Agentul Gabriel Negoița, de la Poliția municipiului Targu-Jiu, s-a prezentat, miercuri, din nou in fața judecatorilor de la Tribunalul Gorj, pentru verificarea masurilor preventive in timpul procesului. Acesta este inculpat intr-un dosar de luare de mita. Prima infațișare va avea loc pe 28…

- FOTO | De ce si-a tatuat Tom Hardy numele lui Leonardo DiCaprio pe antebrat Actorul Tom Hardy si-a onorat, dupa aproape trei ani, un pariu facut cu Leonardo DiCaprio, pe care l-a pierdut, facandu-si pe antebratul drept un tatuaj cu mesajul „Leo le stie pe toate”, potrivit People. Noul tatuaj poate…

- Primul iubit al Alexandrei Marin, tanara ucisa intr-un salon din Titu de un subofiter MApN, a fost retinut de politisti. Barbatul, in varsta de 28 de ani, este acuzat ca ar fi sechestrat-o si amenintat-o cu moartea pe iubita lui de acum, pe motiv ca ar vrea sa se desparta de el. „O sa mori cum a murit…

- Ce greseli poti face cand ai raceala sau gripa. Avertismentul medicilor Inevitabil, un adult se va confrunta in general cu 4-5 raceli de-a lungul unui singur an, iar in cazul copiilor, numarul crește pana la 8. Iata ce nu trebuie sa faci pentru a agrava raceala și gripa. Ignorarea simptomelor…

- Tatal unei tinere de 28 de ani, acuzat ca a fost implicat în moartea acesteia, a decedat. Samia Shahid a fost violata și ucisa de fostul soț, în 2016, când își vizita rudele din Pakistan. Tatal fetei a fost acuzat de complicitate la crima și a fost eliberat pe cauțiune.…

- Adjunctul directorului FBI, Andrew McCabe, criticat de presedintele Donald Trump, a demisionat cu cateva saptamani inainte de data la care urma sa se retraga din functie, dezvaluie luni seara NBC News, citand surse la curent cu dosarul, scrie Reuters.

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost înselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce s-a zvonit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza The Sun. Magnatul Kirill Shamalov ar fi ramas fara aproape…

- Fiica lui Vladimir Putin a divortat. Si, drept pedeapsa pentru despartire, ginerele presedintelui rus a ramas fara jumatate din averea de doua miliarde de dolari.In varsta de 35 de ani, el si-ar...

- Danut Andrusca (49 ani), deputat PSD de Neamt, a fost propus ministru al economiei. Cunoscut ca apropiat al liderului PSD Neamt, Ionel Arsene, acuzat recent de DNA de trafic de influenta, Danut Andrusca a ocupat mai multe functii de conducere, chiar si in acelasi timp, in companii de stat. Se afla la…

- Subofiterul Florin Oprea, din Dambovita, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de omor, dupa ce a injunghiat-o pe Alexndra Marin, 25 de ani, intr-un salon de cosmetica din Titu.

- Sanctionat disciplinar de doua ori de Comisia de Disciplina a Spitalului Judetean Timisoara, medicul Mihai Ionac a facut publice imagini cu pacienti internati in spital si tinuti in paturi pe hol pentru ca nu sunt locuri in saloane.

- Un barbat din Pakistan a fost impușcat din greșeala de polițiști, dupa ce a fost confundat cu un individ cautat pentru uciderea unui copil de 5 ani. Dezvaluirea a fost facuta in urma unei investigații a jurnaliștilor BBC, in condițiile in care forțele de ordine pakistaneze au menționat ca suspectul…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a decis marti incetarea activitatii la DNA a lui Eugen Stoina, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier, si revenirea acestuia la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. "Sectia…

- Recent ales vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), procurorul Codrut Olaru este acuzat ca a plagiat „de la cap la coada” teza de doctorat intitulata „Particularitatile criminalitatii organizate in Romania“, pe care a sustinut-o in 2013 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din…

- Jurnalista Emilia Sercan a publicat un articol pe site-ul pressone.ro in care acuza ca teza de doctorat a procurorului Codruț Olaru este un plagiat. „Niciun rand din cele aproape 250 de pagini ale tezei nu ii aparține procurorului Olaru: intreg conținutul este copiat din diverși autori romani sau din…

- Este acuzat ca ar putea profita de propria fiica de doar 11 ani, insa el lupta sa demonstreze ca este nevinovat! Este povestea unui tata care isi creste singur fetita, dupa ce mama acesteia a fugit la mai multi barbati si nu s-ar mai fi interesat de cea mica. Asadar, de mai bine de 9 ani, femeia nu…

- Fostul profesor de religie Ion Laurentiu Bacoi si-a aflat joi seara pedeapsa finala pe care au decis-o judecatorii in cazul sau, sentinta nefiind una care sa il trimita in spatele gratiilor. Chiar daca in urma cu aproape...

- Dupa ce mai multe personalitați au acuzat H&M de rasism, retailul de moda a reacționat și și-a recunoscut gafa. H&M, una dintre cele mai mari companii din retailul de moda, care s-a extins masiv...

- Ronald Jackson i-a confiscat smartphone-ul fiicei lui de 12 ani dupa ce a gasit in acesta mesaje nepotrivite pentru varsta ei. Peste cateva ore s-a trezit cu politia la usa. Michelle Steppe, partenera lui si mama fetei, a chemat oamenii legii si l-a acuzat pe Jackson de furt. Femeia era cea pe numele…

- Doctorul Mihai Lucan, in centrul unui scandal imens! Cunoscutul urolog a fost acuzat ca a operat un actor celebru, in condițiile in care pe lista de așteptare se aflau peste 1.000 de persoane.Puțini știu ca doctorul Mihai Lucan, acuzat de procurorii DIICOT ca ar fi "capușat” Institutul Clinic…

- Audieri maraton in cazul profesorului Mihai Lucan, dupa perchezițiile efectuate, miercuri, de DIICOT la locuința acestuia, anunta Realitatea TV. Medicul chirurg este acuzat de delapidre, intr-un dosar cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut și ca „deputatul mitraliera”, a declarat la Digi24 ca, printre altele, prin modificarea legilor Justiției, PSD, ALDE și UDMR vor sa elimine „ororile” facute de Inspecția Judiciara. Deputatul mai spune ca procurorul general nu a ințeles nimic și ca daca legea…