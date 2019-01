Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a beneficiat joi de o primire demna de un "superstar", in vizita sa oficiala in Serbia, principalul aliat al Rusiei din Balcani, relateaza AFP. Batai de clopot, salve de tun, defilare de bun-venit la care au luat parte zeci de mii de sarbi sub un soare stralucitor, avioane…

- Armin Alibasic, un tanar in varsta de 21 de ani, suspectat de apartenența la ISIS a fost arestat miercuri langa orașul Novi Pazar, cu cateva ore inainte ca liderul rus sa ajunga in Serbia in cadrul unei vizite oficiale. In momentul arestarii, tanarul suspectat de pregatirea unui atentat asupra…

- Val de reactii dupa ce Parlamentul de la Pristina a votat vineri o lege privind crearea unei armate kosovare. Decizia a starnit preocupare in randul minoritatii sarbe din Kosovo si la Belgrad. Parlamentul din Kosovo a votat sambata pentru formarea unei echipe de negocieri in vederea solutionarii unor…

- Președintele rus Vladimir Putin va avea o intalnire oficiala cu prințul saudit Mohammed bin Salman, in cadrul summitului G20 din Argentina, pentru a discuta despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.De asemenea, cei doi vor discuta despre piața…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat miercuri pe omologul sau ucrainean Petro Porosenko de orchestrarea 'provocarii' navale in Marea Neagra in weekend pentru a-si imbunatati nivelul de popularitate in vederea alegerilor prezidentiale din martie 2019, expunandu-si in premiera punctul…

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri planul omologului sau francez Emmanuel Macron, conform caruia Uniunea Europeana ar trebui sa aiba o armata proprie, catalogand ideea drept „foarte jignitoare”, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…

- Parlamentul kosovar a adoptat in prima lectura un text de lege care vizeaza sa infiinteze o armata nationala, alcatuita din 5.000 de oameni, un demers pe care minoritatea sarba din tara il considera ilegal, relateaza Reuters.