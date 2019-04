Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul nu va avea contacte cu Kievul inainte de anuntarea rezultatelor oficiale ale alegerilor si de investirea presedintelui Ucrainei, a anuntat Iuri Usakov, consilier pe probleme de politica externa al presedintelui rus Vladimir Putin, informeaza TASS si Reuters. "Deocamdata nu este planificata…

- La 18 aprilie, guvernul rus a introdus noi sancțiuni impotriva Ucrainei – cele mai dure de la inceputul razboiului din Donbas. In mod oficial, Moscova afirma ca noile restricții reprezinta un raspuns la sancțiunile din martie ale Ucrainei; dar, in realitate, Rusia a mers mult mai departe și a blocat…

- "Cu cateva zile in urma, guvernul Ucrainei a facut un alt pas ostil in raport cu tara noastra, extinzand lista marfurilor ruse interzise. In aceste conditii, suntem obligati sa ne aparam interesele si sa luam masuri de raspuns", a declarat Medvedev.El a indicat totodata ca mai multe produse…

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Seful Garzii Nationale, Viktor Zolotov, fosta garda de corp a presedintelui Vladimir Putin, a explicat intr-un interviu pentru agentia oficiala RIA Novosti ca brigada dispune de o gama larga de mijloace pentru a preveni actele de sabotaj impotriva podului, atat de la sol, cat si de pe mare. Presedintele…

- Intalnirea presedintelui rus Vladimir Putin cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, programata joi la Moscova, a fost amanata, a anuntat miercuri un oficial israelian, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Intalnirea "a fost amanata cu cateva zile, conform intelegerii dintre cele doua parti.…

- Rusia ar fi pregatita sa ia in considerare noi propuneri din partea Statelor Unite pentru a inlocui pactul nuclear suspendat, datand din perioada Razboiului Rece, cu un tratat mai amplu, in care sa fie incluse mai multe state, a declarat joi adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov, transmite…