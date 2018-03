Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica, intr-un interviu pentru un film documentar, ca reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina este imposibila, indiferent de circumstante, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care va obtine foarte probabil al patrulea sau mandat in aceasta functie in urma alegerilor din 18 martie, a anuntat sambata ca nu are nicio intentie de a schimba Constitutia pentru a ramane la Kremlin si dupa anul 2024, transmite AFP.

- In timpul intalnirii, Kim Jong-Un s-a angajat sa renunte la armele nucleare si le-a transmis oficialilor sud-coreeni ca ar dori sa aiba o intrevedere cu presedintele american Donald Trump, a declarat joi liderul delegatiei sud-coreene, Chung Eui-yong, sef al Oficiului pentru Securitate Nationala din…

- Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut ca le-a mințit un pic pe soția președintelui SUA, Melania Trump, și cea a prim-ministrului italian, Emanuela Mauro, atunci cand le-a povestit despre ispravile sale de pescar, scrie Sputnik.md. Scurta discuție a liderului rus cu cele doua doamne…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni omologului sau rus Vladimir Putin 'sa ia masuri reale si concrete' pentru ca regimul sirian sa 'accepte fara ambiguitate' armistitiul in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Intr-o convorbire telefonica, Emmanuel Macron i-a solicitat…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati" in cursul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o dupa discursul lui Vladimir Putin in care acesta lauda noile arme "invincibile" ruse, relateaza AFP. "Cancelarul (german) si presedintele (american)…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete, subliniind totusi ca nu ameninta pe nimeni si nici nu...

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni o pauza umanitara in luptele din enclava Ghouta de Est, langa Damasc, relateaza BBC News.Armistitiul urmeaza sa fie implementat marti si prevede un ”coridor umanitar” care sa permita plecarea civililor. Citește și: Lia Olguța Vasilescu,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Aeronava de pe ruta Dubai - Amsterdam a trebuit sa faca o aterizare de urgența la Viena dupa ce a izbucnit o lupta la propriu pentru ca unul din pasageri nu se mai oprea din vanturi greu de suportat.

- La asta, cu siguranta, nu te-ai fi asteptat! O tanara si-a „pus la uscat” lenjeria intima, in avion. Evident, nu i-a „atarnat” langa vreun alt pasager, ci i-a tinut sub gura de ventilatie de deasupra scaunului.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis condoleante omologului sau american Donald Trump pentru incidentul armat de la liceul din Florida, in urma caruia cel putin 17 persoane au fost ucise de un fost elev, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Presedintele american Donald Trump si liderul rus Vladimir Putin au discutat la telefon despre procesul de pace din Orientul Mijlociu dintre israelieni si palestinieni, conform agentiei Tass, citata de Mediafax. Vladimir Putin a avut luni o intalnire cu Mahmoud Abbas, liderul Palestinian.

- Președintele moldovean Igor Dodon este nemultumit de critica ziaristilor transnistreni, deși el este un fan declarat al liderului rus Vladimir Putin. Remarcile lui Dodon, citate de Unimedia, au fost facute intr-un interviu cu Dnestr TV. „Aveți mass-media (…) care ma critica toata ziua. De Plahotniuc…

- Avion prabusit Rusia. Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe familiilor victimelor din accidentul aviatic cumplit care a avut loc duminica, 1 februarie. Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabușit lânga Moscova, la scurt timp dupa decolare.

- Armata israeliana a bombardat masiv sambata sistemele antiaeriene din Siria dupa ce un avion militar israelian a fost doborat in timpul unui raid precedent, anunta armata israeliana, precizand ca este vorba de "cel mai semnificativ atac" antisirian din ultimele decenii.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat deschisa, vineri, a XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang. Liderul Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, i-a indemnat pe sportivi sa respecte regulile la competitia care are ca obiectiv "pacea". "Acum e randul vostru,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discutat telefonic, vineri, despre procesul de pace din Siria si despre criza din estul Ucrainei, potrivit unui comunicat de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin a mostenit un modest apartament in centrul Tel Aviv-ului pe care el il oferise cadou profesoarei sale de limba germana din adolescenta, Mina Yuditskaya Berliner, scrie cotidianul is...

- Angajatii aeroportului nu au putut sa ajunga pe platforma pentru a retrage scara si inchide usile aeronavei, lasand pasagerii sa astepte la bord timp de aproape doua ore in temperaturi de aproximativ -16 ° C. 'Ei au anuntat ca aeroportul a fost inchis deoarece Putin urma sa aterizeze', a indicat pe…

- Organizatii de top, printre care FIFA, Comitetul Olimpic International sau Asociatia Internationala a Federatiilor de Atletism (IAAF) vor fi anchetate pentru spalare de bani si evaziune fiscala, conform The New York Times. Mai mult decat atat, procurorii nord-americani vor cerceta si modul prin care…

- "Memorandumul a fost trimis Congresului, a fost declasificat. Congresul va face orice vrea. Dar este o rusine ceea ce s-a intamplat in tara noastra", a declarat Donald Trump, citat de site-ul agentiei Associated Press.Ulterior, Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, condusa…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aflat in campania electorala pentru al patrulea mandat, a vizitat joi uzina de aviatie din Kazan, unde special pentru el a fost organizat un zbor demonstrativ al noului bombardier strategic supersonic T-160 ''Piotr Deinekin'', capabil sa transporte…

- Vladimir Putin a devenit cunoscut pe plan mondial in 1999, cind a fost numit prim-ministru al Rusiei, in timpul mandatului lui Boris Eltin. Viata lui de dinaintea acestui moment nu s-a aflat insa sub lumina reflectoarelor, iar trecutul presedintelui e presarat cu detalii surprinzatoare. Vladimir Vladimirovici…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmit DPA si Anadolu, citate de Agerpres. Imaginile publicate de Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a salva…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Persoana pe care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca nord-coreeanul Kim Jong-Un este un lider competent si matur, care a castigat o „runda“ in ceea ce priveste disputa cu Vestul legata de programul sau nuclear si cel al rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza AP si Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit Craciunul pe stil vechi, participand la slujba din biserica din Sankt Petersburg unde tatal sau a fost botezat, a anuntat servicul de presa al Kremlinului.

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a multumit cetatenilor tarii pentru increderea primita in 2017 si le-a urat sa fie martorii unor "schimbari importante" in 2018, in cadrul discursului cu ocazia Anului Nou, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept ”act terorist” explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg, intr-un context de ingrijjorare fata de intoarcerea jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP. Dand asigurari ca nu indeparteaza…

- Constructorul aeronautic european Airbus a elaborat planuri de rezerva pentru a putea scoate treptat din productie modelul A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, daca nu va reusi sa obtina o noua comanda din partea Emirates Airlines, companie aeriana controlata de Emiratul Dubai, au declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vineri caracterul „agresiv” al noii strategii a securitatii nationale a Washingtonului, denuntând mai ales sporirea infrastructurilor NATO si SUA în Europa, informeaza AFP, scrie paginaderusia.ro Fiind singurul sef de stat…

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a pronuntat sambata pentru tratarea cu 'respect a opozitiei responsabile', cu mai putin de trei luni ramase pana la alegerile prezidentiale din Rusia, unde liderul de la Kremlin va incerca sa obtina al patrulea mandat, relateaza AFP.''Trebuie sa fie tratata…

- Rusia si-a incheiat retragerea partiala a trupelor desfasurate de doi ani in Siria, anuntata la jumatatea lui decembrie, la ordinul presedintelui Vladimir Putin, a anuntat vineri ministrul rus al Apararii Serghei Soigu, relateaza AFP.”Ordinul dumneavoastra cu privire la retragerea fortelor…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- SUA nu au observat nicio retragere semnificativa a fortelor ruse din Siria, in pofida unui anunt in acest sens facut luni de presedintele Vladimir Putin, a declarat Pentagonul, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. ''Nu au existat reduceri semnificative ale efectivelor fortelor ruse dupa anunturile…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent în cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass, citate de Mediafax.