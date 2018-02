Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni o pauza umanitara in luptele din enclava Ghouta de Est, langa Damasc, relateaza BBC News.Armistitiul urmeaza sa fie implementat marti si prevede un ”coridor umanitar” care sa permita plecarea civililor. Citește și: Lia Olguța Vasilescu,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti instaurarea unui "armistitiu umanitar" zilnic in Ghouta de Est, din Siria, enclava rebela care face obiectul unei ofensive din partea regimului, au anuntat luni agentiile rusesti, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, si Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, au cerut, luni, aplicarea imediata a armistitiului umanitar in Siria adoptat sambata de Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, relateaza cotidianul Le Monde.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni ca rezolutia adoptata sambata de Consiliul de Securitate privind Siria, prin care se cere un armistitiu de 30 de zile, sa fie "aplicata imediat", relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel luni ca rezolutia adoptata sambata de Consiliul de Securitate privind Siria, prin care se cere un armistitiu de 30 de zile, sa fie "aplicata imediat", relateaza AFP. "Salut adoptarea rezolutiei, dar ma astept ca aceasta sa fie aplicata imediat…

- Președinții rus și francez, Vladimir Putin și Emmanuel Macron și cancelarul german Angele Merkel au discutat duminica, prin telefon, despre situația din Siria, de unde vin relatari despre incalcarea armistițiului cerut sambata de Consiliul de Securitate al ONU. Cei trei lideri au subliniat importanța…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, preluata de Agerpres. “Consiliul de Securitate ...

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP. "Consiliul de Securitate tocmai a adoptat…

- Statul Major General al forțelor armate ruse a ordonat blocarea semnalului telefoniei mobile pe teritoriul bazelor rusești din Siria, sustine RBC, care citeaza ordinul semnat de generalul Iuri Kuznețov la 2 februarie. Surse din cadrul Ministerului rus al Apararii au confirmat autenticitatea ordinului.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este cunoscut, printre altele, pentru imaginea sa dura și neinfricata, ajungand de mai multe ori in centrul atenției presei internaționale dupa cascadorii demne de filme de acțiune. La 65 de ani, se pare ca varsta il prinde puțin din urma pe liderul de la Kremlin,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este cunoscut, printre altele, pentru imaginea sa dura și neinfricata, ajungand de mai multe ori in centrul atenției presei internaționale dupa cascadorii demne de filme de acțiune. La 65 de ani, se pare ca varsta il prinde puțin din urma pe liderul de la Kremlin,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit luni, la Kremlin, pe conducatorul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, impreuna cu care a analizat stadiul pregatirilor in vederea Cupei Mondiale 2018, informeaza agentia EFE. Reuniunea urma sa aiba loc la Soci, pe…

- Organizatia Natiunilor Unite ar trebui sa ia in considerare crearea unei forte de circa 20.000 de militari din state din afara NATO si de 4.000 de politisti pentru a solutiona criza din Ucraina, releva un nou raport care va fi prezentat oficialilor occidentali in aceasta saptamana, transmite Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a anulat vizita de lucru la Soci ca urmare a prabusirii unui avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de Moscova, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia Sputnik.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a dispus crearea unei comisii speciale pentru anchetarea cauzelor prabușirii avionului An-148 in regiunea Moscova. Acest lucru a fost comunicat de catre purtatorul de cuvint al șefului statului, Dmitri Peskov. {{271041}}- Președintele a solicitat Guvernului crearea…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia i-a atras atentia purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru propaganda facuta in favoarea presedintelui rus Vladimir Putin, care candideaza pentru al patrulea mandat la alegerile din 18 martie, relateaza EFE si RIA Novosti. …

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat „Raportul Kremlin” al Ministerului de Finanțe al SUA subliniind, ca rafuielile politice interne lovesc, in primul rand, in șeful Casei Albe.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ironizeaza ultima masura propusa de Statele Unite pentru a sancționa personalitațile din statul rus care ar fi susținut amestecul Kremlinului in alegerile prezidențiale americane din noiembrie 2016. Lista publicata marți conține numele aproape tuturor membrilor administrației…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ironizat, marti, lista Trezoreriei americane cu personalitatile ruse susceptibile de a fi sanctionate, afirmand ca faptul ca nu se numara printre cei vizati este „ofensator“, releva agentiile internationale de presa.

- ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un stadiu avansat”, a afirmat ambasadorul Qatarului in Rusia, adaugand ca negocierile vizeaza sisteme S-400, dar si achizitionarea de noi tehnologii pentru fortele terestre, potrivit Mediafax. Citeste si Rusia a livrat primele sisteme antiaeriene…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a declarat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri avansate pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla…

- Presedintele rus Vladimir Putin a intrat in apa unui lac inghetat pentru a marca, joi, ritualul Bobotezei, scrie Reuters.Televiziunea rusa l-a filmat pe Putin in timp ce mergea pe gheata lacului Seliger, aflat la aproximativ 400 de kilometri de Moscova, imbracat intr-o haina din blana de oaie…

- Programele de inteligenta artificiala create de Alibaba si Microsoft au obtinut rezultate mai bune decat oamenii la testele de citire si intelegere a unor texte. Experimentele au avut loc la Universitatea Standford si au reprezentat succese rasunatoare pentru dezvoltatorii de inteligenta artificiala.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care în luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. …

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ 4 milioane de persoane, informeaza AFP și Reuters. „Dinamica economiei…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. "Dinamica…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate, dupa atacul din Sankt Petersburg. El a cerut intensificarea operațiunilor antiteroriste și eliminarea islamiștilor daca aceștia reprezinta pericole iminente.

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…

- Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona dintre Kremlin si magazinul Gum.Putin a infruntat pe gheata staruri ale hocheiului, intre care si Pavel Bure, medaliat cu argint la JO de la Nagano, in 1998, si Viaceslav Fetissov, dublu…

- Impatimit al sporturilor de iarna, presedintele Vladimir Putin a jucat, seara trecuta, hochei pe gheata, chiar in Piata Rosie. Companion i-a fost ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu. La meci...

- Aseara, Vladimir Putin si-a luat patinele si a jucat hochei spre bucuria oamenilor aflati la targul de Craciun in fata Kremlinului. Din echipa liderului rus a facut parte marele hocheist Viaceslav Fetisov, dar si ministrul Apararii, Serghei Soigu.

- Un grup de 162 de persoane "vulnerabile" care se aflau intr-o tabara de refugiati din Libia au sosit vineri la bordul unui avion militar in Italia, o premiera pentru aceasta tara, au anuntat Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNCHR) si guvernul italian, relateaza AFP. …

- Rusia a realizat un sistem de radare cu acoperire completa, pentru prima data in istoria sa, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, la o reuniune de final de an a conducerii ministerului, la care a participat si presedintele rus Vladimir Putin, relateaza agentia oficiala de presa rusa…

- Federatia Rusa a finalizat retragerea partiala a trupelor sale desfasurate de peste doi ani de zile in Siria, retragere inceputa la mijlocul lui decembrie la ordinul presedintelui Vladimir Putin, a anuntat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, informeaza AFP. "Ordinul dumneavoastra…

- Ministrul polonez al Apararii susține ca tragedia aeriana din 2011, din Rusia, in care și-a pierdut viața președintele Poloniei, a fost precedat de doua explozii la bord și face apel catre președintele Vladimir Putin „sa-și asume responsabilitatea pentru ce s-a intamplat," transmite AP, citat de Realitatea.net.

- Ministrul polonez al Apararii susține ca tragedia aeriana din 2011, din Rusia, în care și-a pierdut viața președintele Poloniei, a fost precedat de doua explozii la bord și face apel catre președintele Vladimir Putin to "sa-și asume responsabilitatea pentru

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din Siria. Putin a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din aceasta tara, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Vladimir Putin,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanunțata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii forțelor ruse din aceasta țara, au anunțat agențiile de presa ruse preluate de AFP și Reuters. Vladimir Putin, care miercurea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni retragerea celei mai mari parti a contingentului militar rus din Siria, in cursul unei vizite-surpriza la baza de la Hmeimim, potrivit Interfax, scrie AFP, potrivit News.ro . ”In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanunțata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii forțelor ruse din aceasta țara, au anunțat agențiile de presa ruse preluate de AFP și Reuters. Vladimir Putin, care miercurea trecuta a anunțat…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din aceasta tara, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat infrangerea totala a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria pe ambele maluri ale fluviului Eufrat, relateaza agentiile Reuters si EFE.'Ministrul apararii (Serghei Soigu) m-a informat in urma cu doua ore ca operatiunile pe malurile de est si…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat, miercuri, ca va cauta sa fie reales in martie 2018, in timp ce un sondaj de opinie arata ca acesta ar castiga alegerile prezidentiale fara probleme, relateaza Reuters.

- De la începutul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti. Din ianuarie, districtul militar Vest…

- Comitetul Internațional Olimpic a anunțat, joi, ca doua atlete din Rusia au fost depistate pozitiv cu ocazia Jocurilor Olimpice din 2012 de la Londra, fiind astfel descalificate, informeaza cotidianul L’Equipe, citat de Agerpres. Iulia Gușina, medaliata cu argint cu ștafeta de 4×400 m și clasata pe…

- Jared Kushner a fost audiat in legatura cu activitatile lui Michael Flynn, fost consilier al presedintelui Donald Trump pentru Siguranta Nationala, au declarat surse judiciare citate de agentia Associated Press. Conform surselor citate, audierea lui Jared Kushner a avut loc recent si a durat…