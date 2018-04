Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat marti ca Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe constructia la sectiunea terestra a gazoductului TurkStream. Gazoductul TurkStream este conceput in vederea majorarii livrarilor de…

- Piatra de temelie va fi depusa in cadrul unei ceremonii programata pentru marti, la Akkuyu, in sudul Turciei, pe coasta Marii Mediterane. Evenimentul va beneficia de prezenta presedintilor rus, Vladimir Putin, si turc,...

- Turcia a emis mandate de arestare impotriva clericului Fethullah Gulen si a altor sapte persoane in legatura cu asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, in decembrie 2016, a relatat cotidianul Haberturk in editia de luni, cu o zi inaintea vizitei presedintelui rus Vladimir Putin in Turcia, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza marti si miercuri o vizita in Turcia, unde se va intalni cu omologii sai turc si iranian, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani, a anuntat luni Kremlinul, transmite Reuters. Putin si Erdogan vor inaugura oficial cu acest prilej lucrarile la prima…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Liderii Turciei, Rusiei și Iranului se vor intalni miercuri la Ankara pentru un summit dedicat Siriei, in condițiile in care Erdogan, Putin și Rohani au devenit „stapanii jocului„ in aceasta țara devastata de razboi, profitand de pasul inapoi al Statelor Unite și aliaților sai, scrie AFP.

- Rusia expulzeaza 60 de diplomati americani si inchide Consulatul Statelor Unite de la Sankt Petersburg - masuri identice celor luate de Washington impotriva Moscovei in cazul Skripal, a anuntat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. Masurile adoptate de Moscova ”includ expulzarea aceluiasi…

- Noua Zeelanda nu va permite intrarea diplomatilor rusi expulzati din alte tari ca raspuns la un atac cu agent neurotoxic asupra unui fost spion rus in Marea Britanie, pentru care Londra a acuzat Moscova, a declarat joi prim-ministrul Jacinda Ardern, relateaza Reuters. Tentativa de…

- "O analiza a tuturor circumstantelor ne conduce sa ne gandim la posibila implicare a serviciilor secrete britanice" in atacul neurotoxic din Salisbury, a comunicat miercuri Ministerul britanic de Externe."Daca partii ruse nu ii vor fi prezentate dovezi impotriva acestei ipoteze, vom considera ca…

- Rusia condusa de președintele Vladimir Putin ia unele masuri care pot provoca panica la nivel internațional, in mijlocul unui scandal care se invarte in jurul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in marea Britanie. Conflictul dintre Londra și Moscova a crescut din ce in ce mai mult, ajungandu-se…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul. Moscova va proceda in baza "principiului reciprocitatii" in raspunsul sau la aceste decizii…

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca presedintele…

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Comparatia facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, intre Campionatul Mondial de fotbal din Rusia si Olimpiada organizata de Germania nazista in 1936 este ”dezgustatoare si inacceptabila”, a declarat, joi, Dimitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza Sky News.Peskov…

- Rusia ii convoaca pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii sunt invitati…

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- Intr-un discurs tinut ieri la Ankara, doar la o zi dupa intrarea trupelor turce in Afrin, Erdogan anunta ca operatiunile militare vor continua avand acum ca tinta intreaga zona de nord a Siriei.

- Erdogan a precizat ca rebelii sustinuti de Ankara si fortele turce au reusit sa instaureze controlul asupra centrului orasului Afrin, unul dintre bastioanele kurzilor din nordul Siriei. ”Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de trupele armatei turce, au preluat controlul total asupra centrului…

- Ministerul britanic de externe a anuntat sambata ca ''anticipase'' masurile de retorsiune luate de catre Moscova, drept represalii in scandalul provocat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, si ca, pentru saptamana viitoare, este prevazuta o reuniune a Consiliului…

- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- Tensiune la cota maxima intre Londra si Moscova. Ministrul britanic de externe l-a indicat pe Vladimir Putin ca fiind 'extrem de probabil' cel care a decis atacul neurotoxic asupra fostului agent dublu Serghei Skripal.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, dupa ce premierul britanic Theresa May a dat luni un ultimatum Moscovei ca pana marti…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a sfatuit, luni, Londra sa-si ”clarifice lucrurile” cu privire la otravirea fostului agent dublu rus in Anglia inainte de orice discutie cu Moscova pe aceasta tema, relateaza AFP.Intrebat de BBC despre o eventuala responsabilitate a Rusiei in otravirea lui…

- Profesorii, care au fost vizati in cursul unei operatiuni atat la Ankara, cat si in alte 19 provincii au lucrat in scoli anterior inchise pentru presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, autoexilat in SUA. Intr-o alta operatiune, efectuata la Konya, in centrul Turciei,…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Turcia a intrat in zona Afrin din Siria "pentru a face regiunea locuibila si sigura", a declarat Erdogan, adaugand ca securitatea "durabila" a regiunii este de "cea mai mare" importanta pentru Ankara."Centrul orasului Afrin va fi asediat in zilele urmatoare", a mai afirmat liderul turc.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. [citeste si]Potrivit postului turc de…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- "Ce putem discuta cu un criminal care a ucis 1 milion de cetateni ai sai?", a afirmat Erdogan in fata unor politicieni locali la o adunare la Ankara. "Oamenii din Siria sunt importanti pentru noi si nu Al-Assad. Pentru ca Al-Assad a pus in scena teroarea acolo, teroarea de stat si a provocat…

- Cei doi lideri, care au discutat telefonic, 'si-au exprimat multumirea fata de rezultatele Congresului dialogului national sirian', ce a avut loc marti la Soci, la initiativa Moscovei, Ankarei si Teheranului, conform unui comunicat. Ambii lideri au 'subliniat importanta punerii in aplicare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza,

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem ca Turcia vrea sa-si securizeze frontiera…

- Turcia a anuntat ca a cucerit o colina "strategica" in nord-vestul Siriei, in cadrul campaniei sale impotriva unei militii kurde aliate a SUA, campanie ce a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, informeaza duminica AFP. "Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale…

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- Manifestatia, la care participau peste 14.000 de persoane, a fost oprita si dispersata dupa ce 'mai multi participanti au aratat drapele cu efigia' liderului istoric al PKK, Abdullah Ocalan, drapele si alte simboluri ale organizatiei, a declarat un purtator de cuvant al politiei pentru AFP.Doua…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigand doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan. Citeste…

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- Administratia Bashar al-Assad a avertizat, joi, Turcia ca va riposta la o eventuala operatiune militara in nord-vestul Siriei, in contextul in care Ankara vrea sa atace grupuri kurde de pe teritoriul sirian, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Turcia va reactiona imediat la orice amenintari militare din vestul Siriei, avertizeaza Administratia Recep Tayyip Erdogan, denuntand inca o data infiintarea de catre Statele Unite a ceea ce Ankara considera a fi o "armata terorista".

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Washingtonul a redenumit strada pe care se afla Ambasada Rusiei dupa un opozant al lui Putin asasinat, iar acest lucru a creat controverse la Moscova, scrie BBC News. Consiliul municipal al Washington DC a votat pentru redenumirea strazii pe care se afla complexul Ambasadei al Rusiei dupa Boris Nemtsov,…