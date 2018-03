Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Vladimir Putin a continuat ofensiva mediatica preelectorala din ultimele saptamâni cu o dezvaluire neașteptata. Se pare ca bunicul sau a gatit atât pentru Vladimir Lenin, cât și pentru Iosif Stalin.

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, informeaza EFE. "Echipajul unui avion de vanatoare…

- Silvia Chifiriuc și Petre Roman sunt impreuna de 9 ani, insa sunt la fel de fericiți ca la inceput, deși nimeni nu le dadea vreo șansa. Au impreuna un baiețel și nu ezita sa iși arate iubirea zi de zi. Soția fostului premier a povestit cum a petrecut ziua de 8 Martie. ”Mi-am cumparat singura flori astazi.…

- Vladimir Putin a acuzat miercuri SUA ca au înselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia în timpul crizei din 2014 în Ucraina, când, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa

- Potrivit astrologiei chineze, 2018 este un dominat de elementul Pamant, ceea ce inseamna interes special acordat agriculturii, mineritului, tranzacțiilor imobiliare, dar mai ales securitații teritoriului național. Acest din urma aspect este accentuat și de semnul zodiacal care patroneaza anul.…

- ”Suprafata de joc oficiala (parchetul) de la FIBA Eurobasket2017, competitie ce s-a desfasurat la Sala Polivalenta Cluj, este la dispozitia micilor floresteni pentru a practica sportul la Sala de Sport ANL. Asta, întrucât niciun efort nu este prea mare pentru o dezvoltare sanatoasa,…

- The Economist publica o analiza foarte interesanta despre adevarații deținatori ai puterii din mai multe țari europene, deținatori ai puterii care nu dețin poziții executive. Redactorii publicației pun lupa pe Cehia, Polonia, Rusia și Romania și se intreaba daca și Italia e pe cale sa le urmeze exemplul.…

- Actrita Lucelia Santos a impresionat cu rolul jucat in telenovela "Sclava Isaura". Telenovela care a rulat in peste 80 de tari, printre care si Romania, a stabilit recorduri de audienta. Rolul jucat de actrita braziliana a insemnat pentru aceasta rapa ei de lansare in lumea televiziuni.

- Doar 2% dintre inculpati sunt achitati definitiv in Romania, spune jurnalistul Catalin Tolontan, care a prezentat la emisiunea „Impartial”, de la Digi24, date din raportul intocmit de fostul ministru al Justititiei, Raluca Pruna. Jurnalistul a explicat ca, potrivit legii, ministrul Justitiei are…

- Actorul Rogelio Guerra, cunoscut pentru rolul din telenovela „Și bogații plang”, s-a stins din viata la 81 de ani, dupa ce fusese diagnosticat in urma cu ani de zile cu Alzheimer. Telenovela a fost una dintre primele difuzate in Romania imediat dupa Revolutie. Rogelio a fost iubit de mulți romani pentru…

- Unul din cei mai cunoscuți actori de telenovele s-a stins din viața. Rogelio Guerra, cunoscut pentru rolul din telenovela „Și bogații plang” s-a dus in Ceruri. Rogelio a deținut rolul principal in telenovela mexicana de succes. A murit la 81 de ani dupa ce fusese diagnosticat in urma cu ani…

- Rusia a dezvoltat o noua racheta balistica care este invincibila, a declarat președintele Vladimir Putin, in discursul despre starea națiunii, ținut cu cateva saptamani inaintea alegerilor, scrie...

- La inceputul anilor 2000, Natalia Ramirez impresiona publicul din Romania, si din intreaga lume, cu interpretarea personajului Marcelei Valencia din telenovela Betty cea Urata. In prezent, actrita este o femeie frumoasa si cu o experienta profesionala de invidiat.

- Ludovic Orban l-a numit „marioneta" pe ministrul Justiției, marți seara, in direct la Digi 24. De asemenea, liderul PNL l-a acuzat pe Tudorel Toader ca este „nebunul" sau „pionul" de pe tabla de șah a lui Dragnea și Tariceanu, ce au drept scop „scaparea propriei piei", nicidecum „cautarea dreptații".…

- Lipsa unui copil si niste biletele de dragoste pastrate de la fostul sot, Brad Pitt, s-ar numara printre motivele despartirii actritei Jennifer Aniston de actorul Justin Theroux, potrivit presei internationale.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, ca nu mai este acceptabil rolul Statelor Unite ca mediator al discutiilor de pace in Orientul Mijlociu din cauza comportamentului Washingtonului, informeaza Reuters online, citand agentia de stiri Interfax.

- Gardianul de la Penitenciarul Poarta Alba din judetul Constanta care a fost prins de politisti in timp ce isi transporta bunicul de 71 de ani, incatusat, in portbagajul masinii, a fost, sambata, arestat preventiv, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- E pasionant razboiul pe care il duce PSD, grupat, normal, in jurul liderului sau, Liviu Dragnea, cu generalul Lucian Pahonțu și implicit cu SPP, serviciul secret condus de general de aproape 13 ani. Pare o furtuna noua in paharul de apa pe care-l consideram țara, dar nu e deloc așa.

- Gica Hagi, managerul general al FC Viitorul, s a declarat dezamagit ca lui Ianis Hagi nu i s au dat sanse la Fiorentina in acest sezon.Tanarul de 19 ani a fost adus inapoi la campioana Romaniei, iar "Regeleldquo; crede ca a fost o investitie buna.Sunt dezamagit de ce s a intamplat. In vara, majoritatea…

- Toata lumea a iubit-o si s-a indragostit de ea in serialul "Gossip Girl". Felul in care se imbraca, se purta, tinutele alese, toate acestea au facut-o sa fie una dintre cele mai apreciate actrite ale generatiei sale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a venit la Iasi in semn de respect pentru inaintasii care acum 159 de ani au infaptuit Mica Unire. "Este o zi extrem de importanta, chiar daca nu la Iasi s-a desavarsit Mica Unire, ci s-a desavarsit la Bucuresti. 24 Ianuarie a devenit…

- Navalnii, un critic aprig al regimului Putin, a afirmat ca va face un apel la boicotarea alegerilor prezeidentiale. ”Acestea nu sunt alegeri si rolul meu va fi de a le explica oamenilor ca aceasta procedura are rolul doar al realegerii lui Putin. Vom demonstra asta si voi convinge oamenii ca este…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv, la momentul votului Mihai Tudose s-a abținut. Dragnea a precizat ca, maine, se va desemna noua propunere de premier.”A fost discuție lunga, serioasa, cu foarte multe lucruri spuse, profunde chiar, in care s-a discutat…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa în Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, în filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate câteva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE,…

- Vladimir Putin sugereaza ca „precedentul (sau) loc de munca", de spion, l-a pregatit sa devina presedinte, scrie hotnews.ro. Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin este intrebat daca si-a schimbat comportamentul…

- Cand au inceput sa se sufoce, dandu-și seama ca ceva nu este in regula, au incercat sa iasa din baie și din casa. N-au reușit sa paraseasca locuința, prabușindu-se chiar inainte de ușa. Trupurile lor au fost gasite de bunicul fetei, alertat de parinții tinerei, intrucat aceștia erau așteptați…

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona dintre Kremlin si magazinul Gum.Putin a infruntat pe gheata staruri ale hocheiului, intre care si Pavel Bure, medaliat cu argint la JO de la Nagano, in 1998, si Viaceslav Fetissov, dublu…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a pronuntat sambata pentru tratarea cu 'respect a opozitiei responsabile', cu mai putin de trei luni ramase pana la alegerile prezidentiale din Rusia, unde liderul de la Kremlin va incerca sa obtina al patrulea mandat, relateaza AFP.''Trebuie sa fie tratata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP, citata de...

- Fiul lui Petre Roman a crescut și este un baiețel extrem de frumos. La un show TV, Petrus face dezvaluiri despre celebrul sau tata. Petre Roman se afla la cea de-a doua casnicie, dupa ce, in anul 2009, s-a casatorit cu interpreta de muzica ușoara Silvia Chifiriuc . Din mariajul celor doi a venit pe…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta. Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei. Data de 18 martie va coincide cu…

- Tatal Alexandrei, tanara de 22 de ani pe care Magdalena Serban a incercat sa o arunce in fata metroului la statia Costin Georgian, a dezvaluit intreg cursul evenimentelor dupa ce fiica lui a scapat din mainile agresoarei. Parintele a dezvaluit cum a reactionat tanara atunci cand a aflat de ”sinuciderea…

- Fiica lui Cornel Palade joaca pentru prima oara alaturi de tatal ei.Cei doi au vorbit depre cel mai nou proiect „Taxi Don Titi”. Cornel Palade și Romica Tociu joaca impreuna intr-un program special de sarbatori, productie Kanal D. „Jucam in cea mai tare productie TV, „Taxi Don Titi”, duminica, de la…