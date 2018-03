Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri, cu patru zile inainte de cea de-a patra aniversare a anexarii Crimeii de catre Rusia, ca respectivul eveniment reprezinta un exemplu de „democratie adevarata” si a salutat restabilirea „justitiei istorice”, transmite AFP. ”Prin decizia voastra,…

- In epoca sovirtica, Crimeea a fost retrasa din punct de vedere administrativ din Rusia si data Ucrainei. Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri restabilirea "dreptatii istorice", cu patru zile inaintea marcarii a patru ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia, catalogand acest eveniment…

- Declarațiile facute zilele trecute de liderul de la Kremlin in care acesta devoala faptul ca Rusia a dezvoltat rachete pe care nicio alta țara nu le deține, pare sa fi infierbantat spiritele și la Casa Alba. Așa ca, de altfel, previzibil, americanii au anunțat și ei ca pregatesc tehnologia suprema in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 ca un avion de pasageri despre care existau informatii ca ar fi avut o bomba la bord sa fie doborat, a dezvaluit liderul de la Kremlin intr-un documentar citat de Reuters.

- Dupa ce cu cateva zile in urma a aparut o piesa in care mai multe staruri cu renume din Rusia il susțin pe Putin, formația rusa „Fabrika" la fel a lansat un cantec cu numele „Vova, Vova", dedicata lui Vladimir Putin.

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare. Putin a facut comentariile in timpul unui discurs in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat in timpul unei intalniri electorale ca si-ar fi dorit sa impiedice prabusirea URSS, dar ca nu ar vrea sa traiasca intr-o alta epoca istorica, deoarece stramosii sai au fost tarani iobagi, relateaza agentia oficiala de presa RIA Novosti. In acelasi…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis joi sa imbunatateasca nivelul de trai al rusilor sa reduca de doua ori rata saraciei “inacceptabile” in cursul viitorului mandat de sase ani pe care ar urma sa-l castige la 18 martie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu mai putin de doua saptamani inainte…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca dezvoltarea armamentului nuclear de catre Rusia nu reprezinta semnul inceperii unui nou Razboi Rece, dar a subliniat ca noul armament balistic si nuclear a fost testat cu succes si este operational.

- 'Nu am facut niciodata secret din planurile noastre. Este chiar surprinzator ca, in pofida tuturor problemelor, Rusia a ramas prima putere nucleara. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu voia sa ne asculte. Ascultati-ne acum!', a lansat presedintele rus in cadrul discursului sau anual in fata…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete, subliniind totusi ca nu ameninta pe nimeni si nici nu intentioneaza sa atace pe cineva, in pofida dezvoltarii armamentului

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca intentioneaza sa reduca la jumatate nivelul saraciei din Rusia in urmatorii sase ani, in discursul sau anual privind starea natiunii tinut la Moscova, scrie BBC, potrivit news.ro.Acesta este ultimul discurs tinut de Putin inainte de alegerile care…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP. "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca se asteapta ca politica de sanctiuni a Occidentului impotriva Rusiei sa se incheie, pentru ca Moscova sa aiba relatii normale cu celelalte state, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Manifestațiile din Rusia comandate de președintele Vladimir Putin sunt de puține ori doar ceea ce par inițial. Sub eticheta de sarbatoare patriotica se arata foarte ușor intenția liderului de la Kremlin de a-și legitima campaniile din Orientul Mijlociu.

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. …

- Vladimir Putin, semnaturi pentru candidatura la prezidentiale. Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stranga peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind acordarea lui Inal Ardzinba – asistentul consilierului prezidential Vladislav Surkov – a titlului de consilier de stat clasa 3. Ardzinba este suspectat in Ucraina de crime impotriva securitații naționale și participarea la o organizație terorista.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP."Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat o lege care prevede plasarea într-un registru național, online, a oficialilor rusi care au fost concediati pentru fapte de coruptie, astfel încât aceștia sa nu se mai poata întoarce

- Vladimir Putin a ordonat joi ”lichidarea pe loc” a autorilor unor atentate care pun in pericol fortele de ordine, in urma unui ”act terorist” la Sankt Petersburg, intr-un context de amenintare legata de intoarcerea in tara a jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP conform News.ro . Explozia…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Vladimir Putin se foloseste de riscul suplimentarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei pentru a ii incuraja pe rusii bogati sa repatrieze o parte din activele pastrate de acestia in strainatate, care, potrivit unor estimari, ar depasi 1.000 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza AFP.

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona dintre Kremlin si magazinul Gum.Putin a infruntat pe gheata staruri ale hocheiului, intre care si Pavel Bure, medaliat cu argint la JO de la Nagano, in 1998, si Viaceslav Fetissov, dublu…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a pronuntat sambata pentru tratarea cu 'respect a opozitiei responsabile', cu mai putin de trei luni ramase pana la alegerile prezidentiale din Rusia, unde liderul de la Kremlin va incerca sa obtina al patrulea mandat, relateaza AFP.''Trebuie sa fie tratata…

- Presedintele american Donald Trump a subliniat duminica, in cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele rus Vladimir Putin, importanta cooperarii antiteroriste dintre cele doua tari, potrivit Casei Albe, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Rușii ii sunt recunoscatori celor de la CIA pentru informațiile care au permis prevenirea unui atentat terorist major la Sankt Petersburg. Mesajul i-a fost transmis lui Donald Trump la telefon de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon, duminica, cu omologul sau american Donald Trump, si i-a multumit acestuia deoarece informatii transmise de CIA au permis dejucarea unui atac terorist pe teritoriul Rusiei.

- Vladimir Putin i-a telefonat președintelui american, Donald Trump, cu scopul de a-i mulțumi pentru eforturile depuse de CIA, care a dejucat un atentat în Sankt Petersburg. Atacul viza catedrala "Doamnei noastre din Kazan". Administrația Prezidențiala a Federației Ruse…

- CIA a ajutat Rusia sa dejoace un atentat planuit asupra unei catedrale din Sankt Petersburg si presedintele rus Vladimir Putin l-a sunat duminica pe omologul sau american Donald Trump pentru a-i multumi, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters.

- Rusia a dejucat in atentat asupra catedralei din Sankt Petersburg, cu ajutorul CIA. Informațiile oferite de Agenția Centrala de Informații a SUA au ajutat membrii serviciilor secrete ruse sa opreasca un atac terorist, relateaza BBC News. Ajutorul oferit de CIA nu era cunoscut pana acum. Informația a…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca fostul sef al laboratorului antidoping de la Moscova, Grigori Rodcenkov, de la declaratiile caruia a pornit scandalul de dopaj cu privire la Rusia, este sub controlul si sub protectia FBI, relateaza L'Equipe."Rodcenkov se afla sub controlul si sub…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pozat joi in singurul garant al stabilitatii, in fata unei opozitii marginalizate si acuzate ca vrea sa arunce Rusia in haos, in cadrul unei intalniri ofensive cu presa, relateaza AFP. La o saptamana dupa ce si-a anuntat oficial candidatura in alegerile prezidentiale…