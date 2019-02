Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi de Craciun, presedintele rus (foto) a petrecut-o la Centrul National de Control al Apararii din Moscova, de unde a urmarit testarea sistemului de lansare Avangard, una dintre noile arme "minune" ale Rusiei. Sistemul Avangard este format dintr-o racheta balistica intercontinentala…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau american, Donald Trump, intr-o scrisoare de Anul Nou, ca Moscova este pregatita pentru un dialog privind „o agenda vasta”, a informat Kremlinul, scrie Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este așteptat sa faca o vizita in Serbia in ianuarie 2019, informeaza b29.net site de știri cu sediul la Belgrad.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat: „Pregatirile pentru vizita președintelui in Serbia sunt in pregatire.” Conform…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a dat de ințeles, la cea de-a 14-a conferința de presa de anul acesta, ca la un moment dat va dori sa se casatoreasca. Acest lucru este excepțional, avand in vedere ca liderul de la Kremlin este foarte discret atunci cand vine vorba despre viața sa personala. Un jurnalist…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va susține joi conferința anuala de presa, foarte așteptata in contextul relațiilor tensionate cu Occidentul, dupa anunțul intenției Statelor Unite de a se retrage dintr-un tratat nuclear strategic și confruntarea maritima dintre Moscova și Kiev, scrie AFP.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea timp suplimentar pentru "intalniri utile" la summitul G20 daca omologul sau american, Donald Trump, a anulat intrevederea bilaterala, a comunicat joi seara Kremlinul, subliniind ca Washingtonul nu a instiintat oficial Moscova despre aceasta decizie informeaza…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus luni ca Moscova va riposta daca Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) din 1987, scriu agențiile de știri din Rusia, citate de Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca Moscova dorește restabilirea dialogului cu Statele Unite privind Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat luna trecuta retragerea SUA din acest acord, relateaza Reuters, citata de Mediafax.