Presa rusa relateaza ca Vladimir Putin a marcat nu mai putin de opt goluri. Toate i-au mers din plin liderului de la Kremlin, cu exceptia scenei de final, cea a salutului.

Mai putin atent la gheata si mai mult cu ochii in tribune, Putin s-a impiedicta de covorul rosu si a cazut.

Please watch this full video. I promise you it’s worth it if you hate Vladimir Putin. pic.twitter.com/wnGgfaIVbE