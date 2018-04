Stiri pe aceeasi tema

- "Nimeni nu a fost atat de ferm in fata Rusiei ca mine", a declarat presedintele american in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu omologii sai din Estonia, Kersti Kaljulaid, Letonia, Raimonds Vejonis, si Lituania, Dalia Grybauskaite. Cele trei tari baltice, a caror populatie totala…

- Statul Islamic din Siria a fost invins complet, a anuntat presedintele Rusiei, Vladimir Putin, potrivit rt.com. Cu toate acestea, exista riscul potential al unor eventuale atacri in mai multe regiuni de pe glob, a mai spus liderul de la Kremlin. "In ciuda infrangerilor armate, aceasta…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a exprimat marti speranta ca reuniunea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), prevazuta miercuri, va putea pune "un punct final" anchetei asupra otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, relateaza AFP. "Starneste…

- In timp ce lumea se concentreaza pe exercițiile militare facute de armata președintelui rus Vladimir Putin și pe noile arme nucleare prezentate de Moscova, China iși exercita dominația in aria ei de influența. Imaginile surprinse din satelit arata ca statul condus de Xi Jinping nu ezita sa iși arate…

- Rusia condusa de președintele Vladimir Putin ia unele masuri care pot provoca panica la nivel internațional, in mijlocul unui scandal care se invarte in jurul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in marea Britanie. Conflictul dintre Londra și Moscova a crescut din ce in ce mai mult, ajungandu-se…

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat May, intr-o declaratie in parlament.Ea a adaugat ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire a agentilor…

- La 18 martie s-au implinit 4 ani de la anexarea Crimeei si declansarea agresiunii militare ruse din Estul Ucrainei. O sarbatoare trista, salutata de Moscova prin Victoria asteptata a lui Vladimir Putin intr-un nou mandat prezidential.

- Simptomele ofiterului de politie includ iritatia pielii, insa Politia nu a comentat informatiile pentru Reuters. Acesta este al doilea politist care da semne de otravire, dupa ce un ofiter de politie care a facut parte din prima echipa care a intervenit la apelul de urgenta, Nick Bailey, a…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Trump si Putin au discutat, de asemenea, despre oprirea unei curse a inarmarii si cooperarea in combaterea terorismului, conform informatiilor Associated Press provenite de la un comunicat al guvernului rus. Kremlinul a spus ca cei doi au discutat si despre o posibila intalnire bilaterala precum si…

- Scandalul care se invarte in jurul otravirii agentului dublu Serghei Skripal l-a atins și pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, saptamana trecuta, dupa ce ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, a spus ca liderul de la Kremlin a dat ordinul de asasinare a fostului spion. Agentul ramane in viața,…

- OBSERVATOR…Un parlamentar de Vaslui a supravegheat corectitudinea alegerilor prezidentiale din Rusia, alegeri care l-au reconfirmat pe Vladimir Putin in fruntea natiunii ruse, cu un procent record de 76%. Doina Silistru, senator PSD de Vaslui, a stat toata saptamana trecuta la Moscova, acolo unde a…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Discursul lui Vladmir Putin, dupa ce a caștigat un nou mandat de președinte al Rusiei. Vladimir Putin și-a asigurat victoria in alegerile prezidențiale de duminica din Rusia cu peste 76% dintre voturi și, dupa ce a caștigat cel de-al patrulea mandat ca președinte, el a ținut un discurs in care a mulțumit…

- Activistii opozitiei din Rusia si mai multe ONG-uri sustin ca au sesizat peste o mie de nereguli la alegerile prezidentiale din Rusia efectuate cu scopul de a truca datele privind participarea la urne in scrutinul in care Vladimir Putin va castiga un nou mandat, relateaza site-ul France 24. …

- Rusii se pregatesc sa-l realeaga duminica pe Vladimir Putin intr-un nou mandat de sase ani la Kremlin si sa-i consolideze astfel statutul de cel mai puternic om din tara, in toiul unei reintensificari a tensiunilor cu Occidentul, relateaza AFP, scrie news.ro.Acuzat de Londra ca a ”ordonat”…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca va discuta despre cazul spionului rus otravit, insa abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Vladimir Putin a raspuns unei intrebari adresate de un jurnalist BBC, referitoare la Serghei Skripal, fostul spion rus otravit in…

- Vladimir Putin anunta ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina. "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Valdimir Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, marti seara, despre problemele umanitare din provincia Ghuta de Est si despre situatia generala a conflictului din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Vladimir Putin și șeful FIFA, Gianni Infantino, și-au demonstrat abilitațile de manevrare a mingii in camera verde a Kremlinului din Moscova. Aceste cadre au fost incluse in videoclipul publicat pe site-ul oficial al Federației Internaționale de Fotbal. In video, englezul Wayne Rooney, brazilianul Ronaldo,…

- Ce nu face Mamitica Rusie pentru tanarul sau domn Goe, pe numele de Vladimir Putin, pentru a-i mai da un mandat – al patrulea de presedinte, dupa doua de 4 ani, un intermezzo de premier forte cu papusa Medvedev la Kremlin si inca unul de 6 ani, cu ultimul cadou acum, de 18 martie, ca tot sunt 4 ani…

- Plecarea unei parti a combatantilor kurzi aliati Statelor Unite in Siria catre enclava Afrin, tinta unei campanii militare lansate de Turcia, a provocat o 'pauza operationala' impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a admis luni Pentagonul, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Alianta…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Heather Nauert, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, a declarat, joi, ca anuntul presedintelui rus Vladimir Putin cu privire noile arme ”invincibile” ale Rusiei denota faptul ca Moscova a incalcat tratatele internationale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Rusia nu indeplinește obligațiile sale de garant al distrugerii stocurilor de arme chimice ale Siriei, a declarat ambasadorul SUA pentru dezarmare, Robert Wood, la conferința de la Geneva. Inaltul oficial american a menționat ca Moscova nu impiedica incercarile guvernului Bashar al Assad de a folosi…

- Președinții rus și francez, Vladimir Putin și Emmanuel Macron și cancelarul german Angele Merkel au discutat duminica, prin telefon, despre situația din Siria, de unde vin relatari despre incalcarea armistițiului cerut sambata de Consiliul de Securitate al ONU. Cei trei lideri au subliniat importanța…

- Oficiali din cadrul serviciilor de securitate interna din Germania se pregatesc pentru intoarcerea in tara a unui numar tot mai mare de combatanti germani ai gruparii Stat Islamic (SI), impreuna cu sotiile si copiii lor, ca urmare a pierderilor teritoriale suferite de catre organizatia extremista…

- Regatul Unit si Statele Unite discuta despre soarta a doi jihadisti britanici din cadrul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) implicati in torturarea si asasinarea unor ostatici occidentali in Siria, a anuntat marti ministrul de Interne Amber Rudd, relateaza Reuters, scrie news.ro.Alexanda…

- Al-Hashd Al-Shaabi, o coalitie de militii care ajuta armata sa alunge jihadistii Statului Islamic din toate centrele urbane din Irak, a anuntat luni moartea combatantilor sai intr-o ambuscada, duminica, in apropiere de regiunea Hawija, in provincia Kirkuk (nord), scrie agerpres.ro. Acesta…

- Un localnic in varsta de 22 de ani a deschis focul cu o arma de vanatoare in timpul unei slujbe religioase la o biserica ortodoxa din orasul Kizliar, omorand cinci femei si ranind alte patru persoane. El a fost impuscat mortal de politie.Gruparea jihadista l-a descris pe atacator ca fiind…

- SUA nu au livrat niciodata armament greu principalei militii kurde din Siria, Unitatile de protectie a poporului (YPG), a afirmat joi, la Beirut, secretarul de stat american Rex Tillerson, transmite AFP. Militia YPG, clasificata drept grupare 'terorista' de catre Ankara, a fost un aliat al SUA in…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, reușește sa ajunga implicat in scandalurile din interiorul UE și fara voia sa. Dupa ce ministrul de Externe al Olandei declarase ca liderul de la Moscova se lauda cu planurile expansioniste, adevarul a ieșit la iveala, iar demnitarul s-a simțit obligat sa demisioneze.

- Seful diplomatiei americane a indemnat marti, in Kuwait, coalitia internationala impotriva gruparii Statul Islamic (SI) sa nu lase garda jos in fata amenintarii jihadiste, in pofida succeselor militare in Irak si in Siria, relateaza AFP. Reuniunea acestei coalitii conduse de catre Statele Unite coincide…

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat telefonic, sambata, despre atacurile aeriene desfasurate de catre fortele israeliene asupra unor tinte din Siria, iar liderul de la Moscova a facut apel la evitarea intensificarii tensiunilor, relateaza Tass.

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC. „Este atat dreptul cat si datoria noastra si vom continua sa facem ceea…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a plecat luni dimineata la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin si a-l avertiza ca Iranul incearca "sa transforme Libanul intr-un sit gigantic de rachete", relateaza Xinhua. In remarcile sale inainte de plecare, Netanyahu…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia Xinhua. Sondajul, realizat de Fundatia de Opinie Publica din Moscova in perioada 20-21 ianuarie pe un esantion…

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Curtea Penala Centrala din Bagdad a condamnat duminica la moarte o rezidenta germana de origine marocana pentru alaturare la gruparea jihadista Statul Islamic in Siria si in Irak, relateaza...

- Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza pe rit vechi cu o baie in apele inghețate ale lacului Selinger. Imaginile au fost transmise de televiziunile din Rusia iar liderul de la Kremlin nu a parut deloc deranjat de temperaturile scazute. Inconjurat de preoți, Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza la fel…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- O declaratie neinspirata a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a pus pe jar sute de milioane de crestinit. Putin a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa in Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, in filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate cateva fragmente pe pagina…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Rusia stie cine sunt autorii atacurilor provocatoare cu drone asupra bazelor militare ruse din Siria, a avertizat joi seara presedintele Vladimir Putin, precizand ca nu este vorba de Turcia si ca aceste incidente nu aduc "nimic bun".