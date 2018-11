Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia de a efectua o vizita in Italia, tara despre care se crede ca ar putea face presiuni in directia unui dezghet in relatiile europene cu Moscova si a ridicarii sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana, relateaza joi agentia Reuters. Kremlinul a anuntat joi ca la nivel diplomatic se lucreaza la un program al vizitei lui Putin, pe care premierul italian Giuseppe Conte l-a invitat la Roma "cat mai curand", cu prilejul vizitei pe care a efectuat-o luna trecuta la Moscova. Conte conduce un guvern format din partide de centru-dreapta si formatiuni anti-sistem…