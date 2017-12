Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda varstei sale de 39 de ani, Katie Price reuseste de fiecare data sa incinga imaginatia barbatilor. Recent bruneta a facut o sedinta foto incendiara chiar inainte de Craciun, in pozitii care mai de care mai provocatoare.

- Kisvarda este un orașel in Ungaria cu o populatie de circa 17.000 locuitori, situat la 170 de kilometri de Oradea. La echipa de fotbal, Varda SE evolueaza și doi fotbaliștii oradeni, fundașul Sergiu Oltean (30 de ani) și atacantul Raymond Lukacs (29 de ani). Ambii au avut o contributie insemnata…

- Un cuplu de bistriteni a pus bazele uneia dintre putinele linii de produse cosmetice si dermatologice organice din Romania, care si-au facut loc pe rafturile unor magazine din Malta, Australia, Marea Britanie si Spania. Horatiu si Andrada Horoba spun ca au fost terorizati ani de zile de probleme dermatolgice,…

- Custodele Coroanei, principesa Margareta, multumeste romanilor pentru "atasamentul fara pereche" pe care l-au aratat fata de regele Mihai si promite ca principiile si sentimentele acestuia vor calauzi in continuare Familia Regala a Romaniei. "Adresez tuturor recunoscatoare multumiri pentru…

- Rusia a intrat oficial in campanie electorala pentru alegerile prezidențiale, scrutin ce se va desfațura pe 18 martie. Marele favorit este președintele Vladimir Putin, care candideaza pentru cel de-al patrulea mandat, relateaza AFP și agenția rusa ITAR-TASS. Rusia incepe astazi trei luni de campanie…

- Horoscop 14 decembrie 2017. Scorpionii vor sa culeaga roadele unor eforturi depuse recent, dar e prea devreme Horoscop 14 decembrie 2017 – Berbec Vrei ceva și nu conteaza cine se opune sau drepturile cui va trebui sa le incalci, ca sa obții acel ceva. Sa nu te surprinda daca și alții vor face la fel,…

- Compania de Drumuri Naționale a impus restricții de 20 tone pentru circulația rutiera pe podul de la Jitia. Șeful Secției de Drumuri Naționale Focșani, Marian Paraschiv, a aratat la ședința Colegiului Prefectural de ieri ca a fost finalizata expertiza pentru acest pod. Conform expertului, lucrarile…

- Mirabela Dauer a slabit intr-un timp record și declara ca nu a folosit niciodata pastile de slabit, așa cum s-a spus. Insa, artista are un ritual zilnic, pe care il urmeaza cu strictețe. Rezultatele nu au intarziat sa apara. Mirabela Dauer este mulțumita de felul in care arata, dupa ce a slabit aproape…

- Reacția Oanei Roman despre divorțul mulatrei Laurette. Unul dintre subiectele discutate in cadrul emisiunii online OanaPunctRoman, gazduita de revista Viva!, vedeta a reamintit și despre cel mai rasunator divorț de la sfarșitul acestui an. Recent, s-a aflat ca Laurette divorțeaza de soțul ei dupa doar…

- Oana Zavoranu si sotul ei au facut publice cateva fotografii de la cununia religioasa. Nasi le-au fost Silviu Prigoana si sotia lui. Fotografiile au starnit multe controverse, mai ales ca vedeta a avut o tinuta extrem de provocatoare. "Momentul adevarului ...daaa...ala adevaratul!Demon…

- UFC 3 este cel mai fierbinte joc de lupte in ring al momentului, avand de partea sa și beneficiul de a fi singurul astfel de titlu din acest an. Creat cu ajutorul motorului grafic Frostbite, animațiile sunt incredibil de fluide și realiste, dar inca nu am ajuns in punctul in care nu putem diferenția…

- Apple Watch deja a salvat vieți, deoarece are un senzor de analiza a pulsului și diverse aplicații care sa ajute zona de intervenție medicala, dar ceea ce ar fi cu adevarat util e sa poți conecta la ceas mai mulți senzori aprobați medical. Apple a investit in parteneriate cu spitale și in…

- “Vecina” de la Neatza, Flavia Mihașan, este vegetariana de un deceniu. Blonda a luat pe neașteptate decizia radicala pentru organismul ei, alegand sa scoata din alimentație carnea. Flavia Mihașan s-a hotarat brusc sa devina vegetariana și nu a facut-o dintr-un moft sau pentru a fi la moda. Dupa ce…

- Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va deveni acționar minoritar in cadrul companiei Black Sea Oil & Gas, deținuta de catre fondul de investiții american Carlyle, și ajunge astfel investitor indirect in proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagra. Black Sea Oil & Gas…

- Un tata din Arad și-a injunghiat fiica de 12 ani.Un barbat, in varsta de 42 de ani, un impatimit al bauturilor alcoolice, este cercetat de politisti in stare de libertate pentru violente in familie, dupa ce vineri, 24 noiembrie, și-a injunghiat fiica de 12 ani. Intreaga familie se afla acasa, intr-o…

- Prințul Harry și Meghan Markle se vor casatori in primavara anului viitor, dupa cum a anunțat Clarence House. Vestea ca va urma o noua nunta regala aparuse de ceva timp, insa abia acum a fost confirmat oficial. Prințul Harry (33 de ani) și Meghan Markle (36 de ani) sunt logodiți. Este anunțul oficial,…

- Recent, „supremația americana” in aer a fost pusa la indoiala de sistemele moderne de aparare antiaeriana ruseasca S-400, scrie revista germana Stern. Cu toate acestea, in Statele Unite este in curs de dezvoltare un nou superbombardier strategic B-21, care nu numai «ca va asigura dominația in aer a…

- „Domnul Draghici si avocatul sau au prezentat conotatia politica, faptul ca in 2009 a venit in judetul Arges domnul senator Mircea Andrei, avocat, fost procuror, si ca exista elemente in presa vremii si declaratii ale primarilor ca a fost amenintat sa treaca de la PSD la PDL, cu dosare penale (...)…

- Baschetbalistul american David Lee s-a retras. Are timp sa mearga in turnee cu Caroline Wozniacki. De doua ori selecționat in All-Star, David Lee și-a anunțat retragerea din NBA duminica, pe Instagram. Lee, 34 de ani, a jucat in ultimii 12 ani in cel mai tare campionat de baschet al lumii, cel nord-american,…

- Dorian Popa, are un corp bine lucrat si nu rateaza niciun moment sa le arate fanelor cat de bine arata. Recent acesta a postat o fotografie pe retelele de socializare in care abia iesise din dus, fiind acoperit doar de un prosop.

- Denisa Tanase s-a rasfatat azi la un salon de infrumusetare, insa "i-a rasfatat" si pe internauti, dupa ce a facut publica o poza fierbinte. Artista a lasat la vedere un detaliu intim, la care doar fostii iubiti au avut acces. Cand au vazut fotografia, fanii au inrosit butonul de like.

- Oana Roman, declarații uimitoare despre Madalina Ghenea dupa ce a fost inșelata de Matei Stratan.Vedeta și-a spus parerea despre desparțirea celor doi, in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA! Desparțirea dintre Madalina Ghenea și matei Stratan i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales…

- Ca om de marketing, am inteles si am militat intotdeauna pentru constientizarea puterii unui brand bine creat, strategic amplasat si atent gestionat. Ca profesionist care lucreaza zilnic indeaproape cu specialistii din departamentele HR, inteleg si militez pentru faptul ca arealul de „joaca”…

- Actorul Chuck Norris, in varsta de 77 de ani, renunta la cariera sa pentru a se dedica sotiei sale, care ar fi fost otravita prin injectare inaintea unui RMN, potrivit Le Figaro, citat de news.ro. El a cerut daune de 10 milioane de dolari mai multor companii farmaceutice pe care le face…

- Conducerea celor doua centrale electrice de termoficare din Arad avertizeaza ca, incepand de saptamana viitoare, municipiul ar putea ramane fara apa calda și caldura. „Datoriile acumulate au ajuns intr-un punct in care este in pericol iminent sistarea activitatii CET, incetarea furnizarii caldurii si…

- Telltale Games poate parea drept un studio care nu știe ce este eșecul, dupa ce seriile sale, Batman, Guardians of the Galaxy, The Walking Dead, Minecraft, Borderlands și The Wolf Among Us au avut vanzari bune și aprecieri aproape unanime din partea publicațiilor și fanilor jocurilor narative.…

- O fotografie in care o femeie pe bicicleta arata degetul mijlociu coloanei de mașini care il insoțea pe președintele Donald Trump a devenit virala pe rețelele de socializare. Femeia din imagine, Juli Briskman, nu se aștepta insa ca gestul sau sa ii aduca atat de multe probleme, relateaza Huffington…

- Fetița Elenei Gheorghe, la prima ei ședința foto. Artista a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apoare micuța Amelie, care i-a cucerit pe loc pe internauți. Micuța apare intr-un coșuleț și este imbracatea intr-o rochie roz. Alaturi de imagine, Elena Gheorghe a scris și un mesaj. Fetița…

- Un barbat din India, care sufera de mai multe probleme de sanatate, a ajuns la spital cu o durere insuportabila in abdomen. Motivul? El a mancat nu mai puțin de 639 de cuie, pe care doctorii le-au indepartat intr-o procedura extrem de dificila. Barbatul in varsta de 48 de ani a mancat sute de cuie,…

- In spatele imaginii de jurat de temut se pare ca sta un soț extrem de iubitor și atent! Recent, Florin Dumitrescu și-a surprins fanii atunci cand a aratat ce surpriza i-a pregatit soției sale, Cristina!

- Este razboi intre firma care asigura serviciul de maxi taxi la Constanta si autoritatile locale. Dupa nenumarate amenzi si licente suspendate din partea autoritatilor pentru diverse nereguli, in special, supraaglomerarea, a aparut o noua situatie in urma careia tot calatorii sunt cei care sufera. De…

- Povestea "turnului inclinat" din Campina este arhicunoscuta. Din 1995 a inceput constructia, iar in 2003 a fost abandonata. Recent, dupa ce s-a pierdut definitiv un prim proces in instanta cu firma Erin, Consiliul Local Campina a decis inceperea demersurilor pentru exproprierea cladirii respective.

- Gradina Zoologica din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Galati are de acum inainte inca o atracatie in plus. Au primit, prin donatie, un grup de trei ratoni. Este vorba despre Hugo, Moti si Flori. Moti si cu Flori au doi ani si jumatate si formeaza o familie, iar Flori asteapta un puisor. …

- Maria Constantin se confrunta cu diferite probleme dupa ce s-a despartit de sotul ei, Marcel Toader. Recent, vedeta a fost acuzata de furt si distrugere de proprietara care a gazduit-o dupa ce a plecat din casa omului de afaceri.

- Specialistii in arta se astepta ca una dintre picturile lui Leonardo da Vinci sa fie vanduta in cadrul unei licitatii cu peste 75 de milioane de lire. Insa tabloul contine o greseala cruciala care ii intriga pe cercetatori. Pictorul...

- Amanda Staveley, una dintre cele mai puternice și bogate femei din Marea Britanie, a facut o oferta de 300 milioane de lire sterline pentru a prelua clubul de fotbal Newcastle United. Se așteapta ca vanzarea sa se realizeze pana de Craciun, scrie Daily Mail. Fondul de investiții PCP Capital Partners…

- CHIȘINAU, 19 oct — Sputnik. La ședința de joi a legislativului moldovenesc, mai mulți deputați au cerut adoptarea unei declarații prin care sa fie exprimata poziția oficiala a Chișinaului în contextul adoptarii de catre Ucraina a noii legi privind educația. © Sputnik/ Vladimir FedorenkoLovitura…

- Cercetatorii avertizeaza ca simpla enumerare a pericolelor la care se expun nu va duce la scaderea numarului de persoane care folosesc solarul. Potrivit unui studiu recent, unul din cinci utilizatori manifesta semnele unei dependențe de razele UV iar persoanele cu depresie care folosesc solarul sunt…

- Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat miercuri ca scenariile climatice indica o diminuare a cantitatilor de precipitatii în viitor, în medie cu 15-20%, în lunile de vara, iar zonele cel mai afectate de seceta vor fi Sudul,…

- Unul dintre cei mai cunoscuți comendianți din Romania se face baiat cuminte sau cel puțin așa susține el prin intermediul unor postari de pe rețelele de socializare. Recent, a fost surprins intr-o fotografie alaturi de Laura Giurcanu, iar el ii ține mana pe burta.

- Niciodata nu este tarziu sa urci pe podium. O demonstreaza Mihail Malear, care, la 73 de ani, este multiplu campion la judo. Recent, sportivul a adus acasa aurul de la Campionatul Mondial pentru Veterani, care a avut loc in Italia.

- Ministerul rus de Externe susține ca amplasarea sistemului american antiracheta în România reprezinta o încalcare a Acordului Fortelor Nucleare Intermediare si o amenintare la adresa securitatii Rusiei, relateaza Sputnik, potrivit Mdiafax. "Statele Unite au acuzat Rusia…

- Probleme de ordin penal au aparut din nou la Ocolul Silvic Tihuta-Colibita, dar si in sanul administratiei locale din Bistrita Birgaului, din cauza unei exploatari ilegale a unei paduri situata in zona Sendroaia, in speta fiind vorba de un trup de pasune impadurita pe Corca, in raza teritoriala a comunei…

- Andra si Catalin Maruta formeaza unul dintre cele mai frumoase, solide si apreciate cupluri din showbizul autohton. Au impreuna doi copii, David si Eva, de care sunt foarte mandri. Recent, Andra a marturisit ca ea si sotul ei se gandesc sa-si mareasca familia, insa nu in perioada imediat urmatoare,…

- Pe contul de Facebook "omul cu catusele" precizeaza ca imaginile aparute in spatiul public in diverse uniforme sunt de la filmarile pe care le face. "Eu am facut figuratie. Domnul Plesoianu a facut public niste poze care sunt facute la filmari". Liviu Dragnea spune ca omul care i-a aratat…

- O mama din statul american Michigan a fost condamnata la șapte zile de închisoare, dupa ce a refuzat ordinul unui judecator de a-și vaccina fiul în vârsta de noua ani. Mama copilului, Rebecca Bredow, a refuzat ca acesta sa fie vaccinat, potrivit BBC. Parinții baiețelului…

- Artistul de 18 ani, Mario Fresh, si fiica Andreei Esca, Alexia Eram, se iubesc de o buna perioada de vreme. Recent, cei doi au mers impreuna la un important eveniment monden unde au participat o multime de vedete de la noi. Cei doi s-au sarutat in vazul tuturor. Tinerii indragostiti nu isi mai ascund…

- Cuplul viseaza sa iși asigure un viitor material lipsit de griji, vor sa calatoreasca, dar și sa susțina financiar centrul de tratament pentru scleroza multipla in placi din Oradea, unde Anteea este voluntara. Sunt luptatori, iar in aceasta seara vin in platoul ,,The Wall- Marele Zid” cu o singura deviza:…

- Trei membri din CA al Poștei au fost revocați, joi. Ministerul Comunicațiilor a invocat „managementul defectuos, care a condus la acumularea de datorii mari, intr-o scurta perioada” și, din cauza caruia, „compania se afla in incapacitate de plata”. Este vorba despre Dante Stein,…