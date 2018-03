Vladimir Kalinov: Este un exercitiu si pentru noi sa intelegem startup-urile, un segment de clienti atipic pentru sistemul bancar

Stiri pe aceeasi tema

- Avem de admirat, A®n aceste zile, la Casa cu Lei, creaE›iile Mirelei Orban AYi ale BiankAƒi Brici Kerekes, prima - asistentAƒ, a doua - angajatAƒ la Trezorerie, care A®E™i respectAƒ cu adevAƒrat timpul liber, pictA¢nd. aEzSAƒ terminAƒm odatAƒ cu peisajele, florile, nudurile E™i portretele! SAƒ ne apucAƒm…

- ADVERTORIAL. La fel cum a facut in fiecare an, și in 2018, compania Vivalia lanseaza in Timișoara un nou proiect rezidențial cu și mai multe beneficii și avantaje pentru viitorii clienți. Noul proiect este Vivalia Grand #V5, este localizat in aceeași zona ca Vivalia Grand #V4 și este menit sa completeze…

- Dupa afaceri de 3,2 milioane lei in 2017, in crestere cu 15% fata de anul anterior, Complex Apicol Veceslav Harnaj tinteste publicul tanar cu o gama de cosmetice dedicata acestui segment, Apidermin Expert. Intrarea pe noul segment de piata reprezinta si o oportunitate pentru business-ul romanesc…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, potrivit Agerpres. Toate companiile implicate considera incorecta decizia ANRE si de aceea vor face…

- Raiffeisen Bank lanseaza platforma pentru startup-uri ”Factory by Raiffeisen Bank”, o fabrica de afaceri pentru antreprenori, conform unui comunicat al bancii. Pe noua platforma www.raiffeisenfactory.ro va incepe, din 20 martie, un concurs de proiecte, iar la finalul perioadei de evaluare, in 29 iunie,…

- Sistemul alimentar, pare a fi din ce in ce mai interesant, deoarece pe piața apar tot mai mulți competitori care doresc sa ofere cat mai multe beneficii prin produsele comercializate. Topfer insa iese in evidenta foarte usor, produsele sale sunt printre cele mai avantajoase de pe piața, și fie ca te…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb și președintele ANOFM, Cristiana Barbu au semnat, la inceputul saptamanii, trei proiecte cu finanțare europeana in valoare totala de 9,7 milioane euro pentru integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii din Romania. Finanțarea se asigura prin Programul Operațional…

- Cum difera comportamentul antreprenorilor romani, cu firme in insolventa, in functie de regiunea geografica din care provin? Moldovenii sunt mai entuziasti, dar mai putin realisti, cei din centru si Vest sunt mai pragmatic, dar se incurca in socoteli, iar cei din Sud – rau intentionati. Este…

- Guvernul a aprobat Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, transmite IPN. Potrivit autorilor, documentul se încadreaza în masurile de reducere a impactului gestionarii neadecvate a deșeurilor nocive asupra mediului și populației.…

- Banca franceza Societe Generale va lansa un sistem inedit de identificare a clientilor pentru deschiderea de conturi in cateva minute pe internet. Sistemul se bazeaza pe recunoasterea faciala si pe un...

- Statele Unite si China s-au aflat mereu intr-o competitie din multe puncte de vedere, iar pe masura ce tehnologia avanseaza, ambele state investesc tot mai mult in acest domeniu, printre care si dezvoltarea inteligentei artificiale.

- Bicicletele de fitness se bucura de o popularitate din ce in ce mai mare in ultima perioada. Intelegem si de ce – sunt usor de folosit, iar avantajele lor sunt mai mult decat evidente. Dar alegerea celui mai potrivit model poate sa fie destul de dezarmanta. Piata este suprasaturata, asa ca este destul…

- "Ca profesor, nu credeam ca un subiect care apare in a doua sau a treia lectie din manualele de economie clasica - impunerea unui pret maximal la un anumit produs intr-o piata- va reveni in discutia publica avand si o miza atat de importanta. Constat ca traim intr-o perioada in care premise institutionale…

- Finantarea viitorului exercitiu bugetar de sapte ani al Uniunii Europene si sistemul de alegere a presedintelui Comisiei Europene vor fi principalele subiecte de discutii la un summit informal al liderilor din 27 de state UE programat vineri, in contextul consecintelor retragerii Marii Britanii in…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Letoniei, Ilmars Rimsevics, a fost retinut de Agentia anticoruptie a tarii, ceea ce a provocat noi îngrijorari privind sistemul financiar al unui stat membru al zonei euro, transmit Financial Times si Reuters.

- Raiffeisen Bank a anuntat astazi rezultatele unui studiu care releva cat sunt romanii de responsabili, in contextul unei noi pozitionari a bancii si a lansarii sloganului "Banking asa cum trebuie". Studiul, comentat de sociologul Barbu Mateescu (foto dreapta), a evidentiat, printre altele,…

- Acțiunile vinariei Purcari intra de astazi pe piața reglementata de tranzacționare la Bursa de Valori București, în urma unei oferte de listare în valoare de 40,01 milioane de euro. Asta dupa ce oferta publica inițiala secundara a Purcari s-a încheiat cu succes. În deschiderea…

- In momentul producerii „jafului secolului", sistemul bancar din Republica Moldova a fost capturat de un grup restrans de persoane și nu funcționa pentru oameni. Este una din declarațiile presedintelui Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, Suma Chakrabarti, aflat in vizita de lucru la Chișinau,…

- ”Ministerul Sanatații ori doarme pe el, ori știe și nu face nimic cu buna știința. Fara idealisme și fara a cauta o vanatoare de vrajitoare, sistemul verificarii substanțelor biocide se fundamenteaza pe sinceritatea raportarii actorilor de pe piața in condițiile in care obiectivul esențial pe aceasta…

- Toate lucrurile legate de bitcoin si criptomonede au fost virale in 2017. ICO (oferta initiala de monede), in special, a castigat o popularitate extraordinara si a devenit metoda preferata de finantare pentru multi investitori si startup-uri.

- Aproximativ 90.000, dintre care cateva sute din Arges, de consumatori casnici și-au schimbat furnizorul de electricitate in luna octombrie a anului trecut, preferand sa semneze contracte pe piața concurențiala. Numarul consumatorilor ieșiți de pe ...

- Dobanzile bancare vor creste in continuare pe piata din Romania, in ritmuri moderate, desi in prezent asistam la o relativa stabilitate. Trendul este deja setat in aceasta directie nu doar in Romania, ci in intreaga lume, sustine presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin…

- Companiile romanesti trebuie incurajate sa achizitioneze competitori din alte tari, dar in momentul de fata exista o discriminare fiscala intre finantarea prin credit bancar si emiterea de actiuni noi, sustine Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "O idee este incurajarea…

- In afara placerii si a dorintei de a face bine societatii in care traieste, orice antreprenor porneste o afacere avand in minte cateva obiective destul de clare. Vorbim despre cresterea numarului de clienti, a valorii tranzactiilor pentru produsele sau serviciile pe care le ofera, precum si…

- Toate cazurile sunt grele si fiecare isi are propriul grad de dificultate in negocieri, spune Camelia Popa, negociator intre banci si clienti. "Un consumator voia sa isi achite un credit in CHF ca sa isi vanda locuinta. S-a obtinut de la banca si reducerea comisionului de administrare, si a creditului…

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- "Piata financiara ne-a obisnuit cu termeni cum sunt "riscul", "asumarea riscului", "previzionarea castigurilor". Cred ca acest jargon, potrivit pentru filmele de actiune din domeniul financiar fac rau atunci cand ne intoarcem in lumea reala. Investitiile nu trebuie confundate cu adrenalina unui film…

- Pe fondul dorintei de a deschide o afacere, multi merg pe ideea mai simplista, de franciza. Exista astfel un brand deja consolidat, un plan de afacere bine pus la punct si o definitie in cele mai mici detalii a activitatii. Sistemul este unul de tip win-win, intrucat proprietarul isi extinde…

- Doi antreprenori din Timisoara au creat "inginerul virtual" - o solutie IT ce foloseste inteligenta artificiala care ajuta fermierii sa controleze mai usor tot ce tine de plantatii - precum irigatiile, starea solului sau tratamentele chimice. Sistemul creat de ei poate fi folosit si in domenii precum…

- Consilierul general PNL Catalin Deaconescu a declarat, joi, ca anul trecut fiecare bucurestean a platit, prin impozite si taxe, 390 de lei pentru finantarea companiilor municipale. "Vizavi de oportunitatea infiintarii acestor firme, remarcati ca unele dintre ele sunt infiintate sa presteze…

- Startup-ul fintech Revolut, cu 10.000 de clienti in Romania, a lansat polita Revolut Travel Insurance cu plata pe zi (pay-per-day) ce consta intr-o asigurare medicala si dentara al carei pret incepe de la aproximativ 5 lei si care se activeaza automat in momentul in care utilizatorii pleaca intr-o…

- ♦ Piata creditelor continua sa aiba un potential bun ♦ Canalele la distanta, banca mobila sau electronica, centrele de contact, vor evolua in continuare ♦ Prioritare sunt investitiile in digitalizare si imbunatatirea calitatii serviciilor.

- Eaton a anunțat astazi optimizarea gamei 93PS de surse neîntreruptibile de alimentare (UPS) pentru puteri mai mici (8 și 10 kW). Eaton 93PS este cel mai avansat UPS trifazat și este proiectat sa ofere o disponibilitate ridicata și costuri de proprietate reduse pentru camerele de servere și…

- ​Automatizarile pentru caini si pisici aduc investitii de zeci de milioane de dolari in contul unor startup-uri care s-au prins rapid (ori au aflat) ca piata animalelor de companie creste exponential de cativa ani. Unele startup-uri de tehnologie s-au apucat de treaba si au scos deja pe piata tot felul…

- In timp ce in Bucuresti aplicatii mobile de taximetrie, dezvoltate de doua firme locale de tehnologie, risca sa fie scoase din piata, tot mai multe startup-uri din afara lucreaza la proiecte care sa revolutioneze domeniul auto si cel al taximetriei. Unul dintre ele este Aurora Innovation, care lucreaza…

- PRIMA CASA 2018. Scaderea fondurilor de la programul Prima Casa ingrijoreaza pe multi, scrie digi24.ro. Aproape doua treimi dintre locuintele noi cumparate anul trecut au fost finantate printr-un asemenea imprumut. Citeste si Se schimba programul Prima Casa: Si bancile vor fi evaluate…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- China a prezentat intentiile sale de a infiinta o piata nationala de carbon, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera. Sistemul de acordare a permiselor de emisii este, dupa toate aparentele, mult mai mare decit piata de carbon a Uniunii Europene, in prezent cea mai mare din lume. Comisia nationala…

- Fondul de investitii J.C Flowers a preluat subsidiara locala a Piraeus Bank de la banca greceasca cu acelasi nume si isi face astfel oficial intrarea in sistemul bancar romanesc dupa o indelungata perioada de negocieri. Intre cele doua parti s-au purtat discutii si anul trecut, insa dealul…

- Clientii Bancii Transilvania, a doua cea mai mare institutie de credit dupa active, vor putea efectua plati atat in tara, cat si in strainatate direct cu smartphone-ul la POS-urile contactless ale comercianilor incepand de anul viitor, informeaza Ziarul Financiar.Plata cu telefonul va fi disponibila…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a autorizat operatiunea prin care OTP Bank Romania a achizitionat Banca Romaneasca si unele active romanesti ale acesteia.”Autoritatea de concurenta a evaluat operatiunea de concentrare economica din punct de vedere al compatibilitatii acesteia cu un…

- Google a prezentat in urma cu doar trei ani primele dispozitive bazate pe Project Tango, tehnologie care ar fi trebuit sa revolutioneze piata de smartphone-uri adaugand capabilitati AR (realitate augmentata) si alte functii avansate pentru scanare 3D si pozitionare indoors. Se pare insa ca pariul pe…

- Sistemul de legiferare din Romania si contextul international extrem de “exploziv” reprezinta principalele riscuri pentru sectorul bancar romanesc in 2018, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Potrivit acestuia, in 2017 sistemul bancar s-a consolidat…

- Sistemul bancar se bazeaza pe incredere, fara de care pot avea loc dezechilibre majore, dar la fel se intampla și in cazul finanțarilor de stat, unde girul investitorilor este cel care determina nivelul dobanzilor.