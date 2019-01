Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Gaitan, unul dintre cei mai mari actori romani, a fost prezent sambata la aniversarea a 58 de ani de la inființarea Teatrului de Comedie din Bucuresti, ocazie cu care a ținut un discurs emoționant care a reușit sa sensibilizeze publicul prezent la eveniment. Vladimir Gaitan va implini pe data…

- Teatrul de Comedie a sarbatorit sambata seara, la Sala Radu Beligan, alaturi de actorii sai si de invitati speciali, 58 de ani de la infiintare. Evenimentul a fost deschis cu un omagiu adus actorilor Virginia Mirea si Vladimir Gaitan, "artisti care au contribuit constant la notorietatea acestui teatru",…

- Teatrul Metropolis din Bucuresti a sarbatorit luni, 17 decembrie, 12 ani de la infiintare. Cu acest prilej, actrita Tamara Buciuceanu - Botez a fost la randu-i sarbatorita, dupa 65 de ani de cariera, in cadrul unei festivitati la care au participat numeroase personalitati ale vietii culturale.

- in 29 noiembrie, vom asista la un duel muzical de senzatie, la Sala Palatului din Bucuresti, eveniment in cadrul caruia se vor intrece nume celebre din perioada anilor ‘70 – ’80. Spectacolul ii va avea alaturi pe Francesco Napoli, George Baker si BZN, pentru ultimul concert din Bucuresti in aceasta…

- Reality show-ul ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, prezentat de Mirela Vaida și difuzat in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, primește in Casa Dragostei, incepand de astazi, o noua serie de concurenți, dar și un nou burlac. Burlacul va trebui, pe parcursul a doua…

- Silvia Launeanu traiește in America, unde și-a intemeiat o familie , in timp ce Daniel Robu, revenit in țara, dupa o perioada petrecuta peste Ocean, are acum propria lui trupa. Cu toate acestea, artistul a marturisit ca sunt invitați sa cante și acum in formula De La Vegas. Daniel Robu și Silvia Launeanu…

- Desi Ziar MM.ro detinea informatii cu privire la aparitia pestei africane de la Ieud, inca de la primele ore ale diminetii, echipa ziarului online a hotarat sa nu faca acest subiect public pentru a nu crea panica in randul cetatenilor pana la confirmarea oficiala a ANSVSA. In acest sens trebuie sa va…

- Cea mai premiata comedie din lume - „Cum sa distrugi o piesa” revine pe scena salii Epika la Grand Cinema & More pe 13 octombrie, in serii de spectacole duble - ora 17.00 și ora 20.00. Piesa este un amalgam exploziv de teatru de comedie, pantomima, improvizație și efecte de scena spectaculoase....