- Doua noi echipe intra in show-ul „Ferma vedetelor“, difuzat de Pro TV, printre noii concurenti fiind si Vladimir Draghia, pe care telespectatorii il pot vedea si in „Exatlon“-ul de la Kanal D.

- EXATLON ROMANIA 3 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Saptamana trecuta concurenții de la EXATLON au fost uimiți dupa ce s-a aflat numele persoanei eliminate, intrucat nu a fost Oltin Hurezeanu, cum credeau Faimoșii, ci Diana Bulimar. In acest context, tensiunile dintre cele doua echipe au crescut,…

- CASTIGATOR EXATLON 2018: Numarul celor ramasi in cursa pentru marele premiu de 100.000 de euro, pus in joc la Exatlon, este tot mai mic de la o editie la alta. In echipa rosie, cea a Faimosilor, 7 concurenti se lupta pentru a castiga concursul, iar in cea a Razboinicilor sunt 5 oameni care dau tot…

- Dezamagire mare pentru Diana Bulimar dupa eliminarea de miercuri din echipa „Faimosilor”. Gimnasta a tras cu dintii de competitia „Exatlon”, unde avea ce sa demonstreze. Daca majoritatea competitiilor sportive importante le-a ratat din cauza accidentarilor, sportiva a intrat cu ganduri mari in reality-showul…

- EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Giani Kirita este in continuare motiv de tensiuni intre echipe. „La ce aveti record, la stat in casa?”, le spune Giani cu ironie celor din echipa Razboinicilor. EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Luni…

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO 24 MARTIE 2018 LIVE STREAMING KANAL D. Echipa Razboinicilor, de la Exatlon, dupa eliminarea de miercuri, a ramas in cinci oameni. Drept urmare, se schimba regulamentul. "Alegerile vor fi facute individual. Deci, puteți alege pe cine vreți. Și voi, și ei. EXATLON…

- Scrisoarea primita de unul dintre concurenții de la Exatlon, din partea lui Teo Trandafir i-a luat pe toți prin surprindere. Este vorba despre Catalin Cazacu, acesta avand o relație speciala cu realuizatoarea tv. “Tu știi ca ne leaga foarte multe lucruri. In ciuda faptului ca va iubesc pe toti, pentru…

- EXATLON 18 MARTIE. Catalin Cazacu a recurs la o transformare radicala de look, chiar in timpul concursului EXATLON din Republica Dominicana. Cuceritorul faimos a pierdut un pariu și a fost nevoit sa se supuna! Catalin Cazacu a pierdut un pariu pe care l-a pus cu Giani Kirița și Vladimir Draghia, așa…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- Solista, care a parasit concursul „Exatlon” (Kanal D) la inceputul lunii februarie, se resimte și acum in urma experienței din Republica Dominicana. Click! a intalnit-o miercuri, 14 martie, la un eveniment monden din Centrul Vechi, unde Claudia a povestit lucruri neștiute despre „Exatlon”, dar și detalii…

- EXATLON ROMANIA ONLINE KANAL D: Andrei Stoica, ultimul concurent din Echipa Faimosilor care a parasit competitia "Exatlon", in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul "WOWBiz", alaturi de Anda Adam, si ea eliminata din concurs din cauza unei accidentari dificile. Cele doua…

- Andrei Stoica parasit Exatlon și face primele declarații despre ce s-a intamplat in Republica Dominicana. Sportivul, ultimul concurent din Echipa Faimoșilor care a parasit competitia, in urma unei accidentari misterioase, s-a aflat aseara in platoul “WOWBiz”, alaturi de Anda Adam, și ea eliminata din…

- Fostul actor din „Narcisa salbatica” s-a abonat la reality-show-uri, in care isi demonstreaza abilitatile sportive. Vladimir Draghia poate fi vazut acum la Kanal D, in „Exatlon”, unde face parte din echipa „Faimosilor”, insa in curand il vei vedea si la PRO TV, la „Ferma Vedetelor”, emisiune filmata…

- Anda Adam rupe tacerea despre Exatlon. Artista a vorbit in cadrul emisiunii de la Kanal D, despre perioada dificila și despre momentele emoționante petrecute in Republica Dominicana. “Poate fata. Operație, Exatlon, orez, linte..Praf de alunecare, deși n-am avut o iarna rea, se pare ca alunecușul e destul…

- Au trecut doua luni de la startul uneia dintre cele mai severe competiții sportive televizate, concursul Exatlon difuzat de Kanal D. Și mai urmeaza alte trei luni! Dupa cum știm, la startul showului care se filmeaza in Republica Dominicana s-au prezentat 20 de oameni, imparțiți in doua tabere: Faimoșii…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- EXATLON 7 martie 2018. Numarul celor ramasi in cursa de la "Exatlon" scade pe zi ce trece si nu din pricina eliminarilor, ci a problemelor de sanatate, scrie click.ro. Cea mai noua victima este luptatorul Andrei Stoica (30 de ani), din echipa "Faimosilor". In urma cu mai bine de doua saptamani, el…

- Emisiunile cu cea mai mare audienta din Romania, in luna februarie Asia Express, Ma insoara mama, Ferma Vedetelor, Romanii au talent, iUmor au fost lansate cu fast de Antena 1 si Pro TV in luna februarie sperand sa devina lider de audienta si sa plaseze posturile in fruntea topului incasarilor din publicitate.…

- Vezi cine va castiga competitia Exatlon? Un fost concurent a spus tot: „Vor urma rasturnari de situatie” Radu, fostul concurent de la Exatlon, a facut predictii incredibile despre ceea ce se va intampla in concurs. Radu Frandes, fost concurent in echipa „Razboinicilor”, de la Exatlon, a vorbit deschis…

- Kanal d si Cosmin Cernat au tras lozul castigator cu emisiunea-concurs Exatlon, show la care concurenti cu nume sonore sau oameni obisnuiti isi testeaza limitele pentru marele premiu de 100.000 de euro si care a adus audiente uriase postului patronat de turci. Prezentatorul acestui format a revenit…

- EXATLON: Se pare ca aceasta a luat decizia definitiva in ceea ce privește relația cu motociclistul. Astfel, paparazzii de la WOWbiz au surprins-o in timp ce pleca cu bagajele facute din casa concurentului de la Exatlon, ajutata de o prietena. Se pare ca Ana Roman este foarte suparata și dezamagita…

- In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimoșii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenințata și este hotarata sa apeleze la ajutorul Poliției. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele și i-a insultat fetița și pe soțul ei, aflat in…

- Iubita lui Vladimir Draghia, terorizata in lipsa acestuia, in mediul virtual. Alice a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a impartașit cu admiratorii ei, experiența neplacuta prin care trece in aceasta perioada. Mai mult, iubita lui Vladimir a ținut sa precizeze ca daca va fi cazul,…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon", scrie click.ro. Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face…

- Cunoscuta gimnasta Monica Rosu isi doreste sa participe la Exatlon! Cel putin asta a lasat marea noastra gimnasta sa se inteleaga in cadrul unui interviu. Gimnasta Monica Rosu vrea la Exatlon, cel mai tare reality-show al momentului, desfasurat in Republica Dominicana si difuzat de Kanal D. Sportiva…

- Iubita lui Vladimir Draghia, concurent al show-ului Exatlon, difuzat de sambata pana marti, de la ora 20.00, la Kanal D, a devenit mamica in urma cu 7 luni. Vladimir Draghia a plecat in Republica Dominicana, unde lupta la Exatlon, lasand-o acasa pe Zora, fetita lui de doar 7 luni, care se afla in grija…

- EXATLON 13 februarie 2018. Razboinica nu se lasa, este optimista si spera sa se recupereze cat mai repede pentru a continua concursul. "Nu pot sa-mi misc picioarele. Imi doresc sa nu fie nimic grav. Doua zile nu pot sa joc. Moralul meu este sus, zambesc, am incredere in echipa mea si vreau sa castigam…

- EXATLON 12 februarie. Ghinion maxim pentru Vladimir Draghia, care s-a accidentat destul de tare. Astfel, acesta se resimte si nu stie care va fi traseul la competitia din Republica Dominicana.A

- Ca in fiecare saptamana, echipa care pierde jocul pentru imunitate trebuie sa faca trei propuneri pentru eliminare, votul decisiv fiind al telespectatorlior. Prima propunere a fost facuta de intreaga echipa, prin vot si l-a vizat pe Ion Oncescu A doua propunere este facuta de Catalin…

- Dupa ce-a fost eliminata din concursul de la Kanal D, cantareata a revenit in țara din Republica Dominicana. Claudia Pavel a fost așteptata in aeroport de sora sa, Paula, dar și de un bun prieten. Ea le-a declarat celor de la WOWbiz ca „Exatlon” a fost o experiența incredibila pentru ea și a vorbit…

- Alaia Zora, fiica lui Vladimir Draghia, care participa la Exatlon, competitie care se desfasoara in Republica Dominicana, a spus pentru prima oara ”tata”! Iubita actorului a inregistrat-o pe micuta si a postat pe Instagram.

- Cantareata Anda Adam, prima vedeta care a parasit competitia „Exatlon“ de la Kanal D,dupa ce s-a accidentat la picior, a oferit detalii mai putin cunoscute despre emisiunea filmata in Republica Dominicana.

- Cat de mult a slabit Vladimir Draghia dupa 4 saptamani la Exatlon, emisiune ce se filmeaza in Republica Dominicana. Schimbarea este vizibila, iar in cadrul unei ediții, acesta a recunoscut ca a dat jos cateva kilograme. Vladimir Draghia este e vizibil tras la fata, comparativ cu felul in care arata…

- Sora Claudiei Cream vorbește despre relația artistei cu Catalin Cazacu, dupa ce au aparut zvonuri cum ca intre cei doi s-ar infiripa o idila, in cadrul show-ului Exatlon, de la Kanal D. Paula, sora Claudiei e convinsa ca sora ei nu stie ca acesta e cuplat cu altcineva. In ultima perioada, Catalin și…

- Anda Adam este plecata de mai bine de doua saptamani in Republica Dominicana, acolo un filmeaza pentru show-ul Exatlon, alaturi de alte noua vedete. Imaginile in care artista apare intr-o ipostaza tandra alaturi de unul dintre coechipieri, Andrei Stoica, au creat controverse in randul fanilor. ( VEZI…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Cine este Ion Oncescu, omul de otel de la “Exatlon”. Unul dintre concurentii care alcatuiesc Echipa Faimoșilor de la “Exatlon”, reality-ul de la Kanal D ce poate fi urmarit patru zile consecutiv, de sambata pana marti, la ora 20:00, este cunoscut publicului roman și datorita recordurilor mondiale obținute…

- Ionuț de la Exatlon, accident grav. Competitia din cea de-a treia editie a show-ului “Exatlon” a fost una acerba, concurentii celor doua echipe au dat totul pe campul de lupta, testandu-si limitele si riscand totul. Cu o accidentare serioasa care l-ar fi putut scoate din concurs definitiv, si avertizat…

- Giani Kirita, unul dintre concurentii care intregeste echipa “Faimosilor”, de la Exatlon, reality-ul difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D, duce dorul tabieturilor de acasa. Giani, care se poate lauda cu un bogat palmares sportiv, el avand peste 15 ani de cariera in…

- Emisiunea concurs „Exatlon“ a debutat duminica seara la Kanal D. Reality show-ul filmat in Republica Dominicana, acolo unde se infrunta cele doua tabere rivale, formate din vedete si oameni obisnuiti, a clasat postul in topul audientelor la nivel national.

- Incepand cu duminica seara, zece vedete din Romania concureaza impotriva unor oameni obișnuiți pentru a intra in posesia unui premiu de 100.000 de euro. Deși vedetele formeaza Echipa Faimoșilor, un nume mai potrivit ar fi fost …”tatuați și fioroși”! Vladimir Draghia, Giani Kirița și Catalin Cazacu se…

- „Exatlon”, reality-ul revolutionar care incepe duminica seara, la ora 20:00, la Kanal D, aduce in ringul probelor 20 de concurenti foarte pregatiti sa faca fata unei competitii dure. 10 vedete – Echipa Faimosilor, si 10 oameni obisnuiti – Echipa Razboinicilor, se vor infrunta in peisajul exotic din…

- „Faimosii“ si „Razboinicii“, cele doua echipe care se vor lupta in Republica Dominicana, se pregatesc de competitia Exatlon, ce va incepe duminica aceasta la Kanal D. Cei de acasa ii vor putea vota pe concurenti in timpul concursului.

- Celebrul prezentator și producator de televiziune Cosmin Cernat, el insuși pasionat de sport, va fi alaturi de „gladiatorii” celui mai așteptat reality al anului, in indepartata Republica Dominicana, potrivit click.ro. „M-a atras la faptul ca totul e suta la suta adevarat. La fel ca și in sportul de…

- Vladimir Draghia face parte din echipa gladiatorilor de la Exatlon. Inainte sa plece spre Republica Dominicana, locul unde se va desfașura concursul difuzat la Kanal D, a publicat pe Facebook o scrisoare emoționanta pentru fiica sa.

- Exalton, noul show de la Kanal D. Iata ce vedete au plecat in Republica Dominicana pentru provocarea vietii! Cele zece vedete care intregesc echipa gladiatorilor de la Exatlon au plecat spre Republica Dominicana, locul unde se va desfasura cel mai asteptat concurs al anului 2018. Reality-ul, suta la…