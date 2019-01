Stiri pe aceeasi tema

- Actorul s-a declarat extrem de dezamagit de romani, din cauza numarului redus de protestatari, afirman ca doar niște proști pot sta in frig. "Acum o saptamana am fost certat pentru ca am folosit hastagul #oțaradetampiți...am fost acuzat ca dezbin, ca indemn la ura, ca ... cumva m -am gandit,…

- Vladimir Draghia, castigatorul concursului Exatlon, a fost amendat cu 200 de lei, joi seara, de catre jandarmi pentru ca ar fi adresat cuvinte obscene fortelor de ordine atunci cand au vrut sa-l indeparteze de zona Ateneului Roman, unde avea loc ceremonia de preluare a Presedintiei la Consiliul UE.

- Filosoful Mihai Sora, care a participat la manifestatia "Vrem Europa, nu dictatura!" desfasurata joi seara in apropierea Ateneului, unde avea loc ceremonia de marcare a preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania, a postat o fotografie a statuii lui George Enescu, insotita de comentariul…

- Romania a preluat, joi seara, oficial președinția rotativa a Consiliului UE. Ceremonia de inaugurare a Presedintiei romane la Consiliul UE a inceput la Ateneul Roman, la ora 20:00, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Viorica Dancila, precum si a ...

- Filosoful Mihai Sora a participat la manifestatia „Vrem Europa, nu dictatura!" desfasurata joi seara in apropierea Ateneului, unde avea loc ceremonia de marcare a preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania.

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, i-a transmis protestatarului Cristian Dide ca nu poate organiza o manifestare, joi seara, la Ateneul Roman, pentru ca acolo organizeaza Ministerul Afacerilor Externe un alt eveniment. Cu toate acestea, Cristian Dide anunța ca va protesta, joi, la Ateneu.„Domnul…

- Grupurile #Rezist anunta o noua mare manifestatie in Bucuresti, de aceasta data de sustinere a valorilor europene in fata abuzurilor PSD-ALDE, cu ocazia venirii la Bucuresti a tuturor liderilor importanti ai Uniunii Europene. Mitingul va avea loc pe 10 ianuarie in Piata George Ebescu, langa Ateneu.…

- Un parinte cu BMW a șocat pe toata lumea dupa ce s-a filmat în timp ce își plimba bebelușul aflat în carucior în timp ce conducea bolidul. În imaginea postata pe facebook apare un autoturism cu numere de Gorj, cu volan pe dreapta. Șoferul…