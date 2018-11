Stiri pe aceeasi tema

- "La DNA nu s-a schimbat absolut nimic. Continua sa fie scurse informatiile catre presa pe surse judiciare, se dau informatii false, se fac tot felul de presiuni pentru condamnarea unei persoane in opinia publica inainte de a fi judecata. Fenomenul pe care toti l-am denumit telejustitie este brevet…

- Intrebat daca a fost citat de procurori in dosarul in care DNA il suspecteaza pe Calin Popescu Tariceanu ca a luat mita 800.000 de dolari de la o firma austriaca, Eugen Teodorovici a declarat ca "nu am astfel de informații și chiar nu ma preocupa astfel de aberații și de idioțenii. Daca ma cheama…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, primele declarații dupa ce in spațiul public au aparut informații conform carore ar fi luat mita in dosarul Microsoft, in care ieri, procurorii DNA, au cerut incuviințarea inceperii urmaririi penale fața de șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu."Nu…

- Dosarul care-l vizeaza pe Calin Popescu Tariceanu a fost deschis la solicitarea autoritaților judiciare austriece și vizeaza obținerea de catre șeful Senatului a 800.000 de dolari foloase necuvenite. The post Oficial, despre șpaga la Tariceanu. N-a fost Microsoft, ci o firma austriaca appeared first…

- Apar noi informații in cazul Microsoft, dosar unde DNA vrea sa inceapa urmarirea penala pe numele șefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Romania TV a dat publicitații imaginea unuia din denunțurile facute pe numele lui Calin Popescu Tariceanu.

- ''Domnule Tariceanu, dumneavoastra ați fost ascultat, filat, vreme de 7 - 8 ani de zile in dosarul Microsoft. La un moment dat, ați primit o hartie potrivit careia acțiunea penala s-a incheiat, motiv pentru care onorata procuratura va informeaza ca ați fost ascultat și nu s-a gasit nimic. S-a redeschis…

- Avocatul lui Calin Popescu Tariceanu, Dan Apostol, sustine ca, presedintele Senatului a fost urmarit de catre procurori prin toate mijloacele, inclusiv prin plantare de microfoane in casa, in dosarul Microsoft, dar si in cauza cu privire la marturia mincinoasa. „A fost urmarit prin toate mijloacele,…

- Dezvaluiri bomba in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu. In casa actualului presedinte al Senatului au fost plantate microfoane, iar timp de șapte ani, acesta a fost urmarit pas cu pas de DNA, informeaza Antena3„A fost interceptat in toate conversațiile. Asta arata o urmarire acerba. In ciuda…