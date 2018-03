Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, scrie, miercuri, pe Facebook, ca in Romania, tara cu cele mai mari probleme legate de infectiile nosocomiale, dar cu cel mai mare consum de antibiotice, specialistii din sistem care ar putea rezolva aceasta problema, respectiv infectionisti, epidemiologi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, la zece ani de la preluarea pachetului majoritar de actiuni la Automobile Craiova, compania Ford a devenit un investitor redutabil in Romania si a contribuit la dezvoltarea industriei automobilului, principala ramura a economiei tarii noastre.…

- Legea nr.186/2016, privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii, a creat posibilitatea cetațenilor care nu indeplineau condițiile de vechime in munca potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și nu aveau calitatea…

- Romania se multumeste sa ramana prizoniera scandalurilor intretinute la televizor, in timp ce probleme reale sunt trecute cu vederea, considera fostul premier Victor Ponta, intr-o postare publicata, duminica, pe pagina sa de Facebook. "Romania se multumeste sa ramana prizoniera a scandalurilor…

- Romania se multumeste sa ramana prizoniera scandalurilor intretinute la televizor, in timp ce probleme reale sunt trecute cu vederea, considera fostul premier Victor Ponta, intr-o postare publicata, duminica, pe pagina sa de Facebook. "Romania se multumeste sa ramana prizoniera a scandalurilor zilnice…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca expertii care vor veni la Bucuresti in perioada in care Romania va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene vor trebui sa parcurga controlul la vama, avand in vedere ca tara noastra…

- Iurie Belegurschi este romanul considerat, la ora actuala, unul dintre cei mai buni fotografi din lume, imaginile surprinse de acesta fiind atat de bune, incat revista National Geographic a decis sa publice o parte dintre acestea. Iurie Belegurschi este unul dintre cei mai de succes fotografi din lume,…

- Mentinerea sporurilor in sectorul sanatatii la nivelul existent la inceputul anului nu este posibila, intrucat exista un plafon, cel de 30%, mentionat in Legea salarizarii unitare, care trebuie respectat, a declarat, joi, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa discutiile cu reprezentantii Federatiei…

- Parlamentarele din toate formațiunile politice si-au unit fortele la initiativa deputatei independente Oana Bizgan si au depus un proiect de lege care sa modifice alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Pe scurt, inițiativa legislativa…

- Loturile 3 și 4 ale Autostrazii A10 Sebeș-Turda sunt gata sa preia traficul rutier, dar nu sunt date în exploatare. În acest timp, șoferii risca sa își piarda viața pe drumul național paralel (DN1). Pentru ca, se pare, viața nu are suficienta prioritate,…

- Loturile 3 si 4 ale Autostrazii A10 Sebes-Turda pot prelua traficul rutier, dar nu sunt date in circulatie pentru ca autoritatile tergiverseaza receptia, in timp ce soferii isi risca viata pe drumul national paralel (DN1), a anuntat vineri ONG-ul Asociatia Pro Infrastructura, care a decis sa lanseze…

- "Sunt 70 de state care au achiesat la sistemul acesta de mecanism si care cauta solutii. Probabil ne vor oferi si solutii. Statele Unite au spus ca au o solutie, dar, repet, le centralizam si vedem", a afirmat Pintea, dupa o intalnire cu reprezentantii celor cinci mari producatori de imunoglobulina…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), vineri au fost confirmate alte doua decese cauzate de rujeola, fiind vorba despre un bebelus de 8 luni si despre un copil de 10 ani, niciunul fiind imunizat împotriva virusului. Numarul deceselor se ridica la 40. INSP…

- Politia slovaca a arestat joi mai multi oameni de afaceri italieni citati in ancheta jurnalistica vizand coruptia la nivel inalt a jurnalistului asasinat Jan Kuciak, care-i suspecta de legaturi cu mafia, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta operatiuni a avut loc ”evident in legatura cu acest caz…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Uniunea Europeana ar trebui sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu dupa alegerile de la inceputul lunii martie din Italia. "Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat ca Tudorel Toader a demonstrat ca este un “avocat pledant al penalilor”, iar mobilizarea “energiilor pro-europene” pentru a mentine un stat de drept in Romania este necesara. “Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule Toader, o rusine pentru Romania!…

- "Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule Toader, o rusine pentru Romania! O tara intreaga a vazut ca nu sunteti altceva decat avocatul pledant al penalilor! Inselati asteptarile oamenilor cinstiti si incalcati angajamentele internationale ale Romaniei. Intr-o tara membra a Uniunii Europene, insusi…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”, informeaza AGERPRES…

- O capra neagra care coboara pe stanci a fost surprinsa in imagini in Parcul Natural Bucegi. Specialistii estimeaza o populatie de 500 de exemplare de capra neagra pe raza parcului, din totatul de peste 7.600 cate sunt in Romania. Imagini spectaculoase cu o capra neagra care coboara pe un versant…

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Duminica, pe aleile parcului Alexandru Ioan Cuza (fost IOR), a avut loc al treilea antrenament oficial al celor care s-au inscris la semimaratonul "Run for Life 2018". Pana in prezent, la concurs s-au inscris aproximativ 300 de partipanti, iar cei care doresc sa se alature semimaratonului mai au la…

- Radu Tudor a observat ca doar un politician a transmis un mesaj cu aceasta ocazie. Este vorba despre Mircea Diaconu care a scris cateva randuri, pe Facebook, despre Constantin Brancuși. In rest a fost tacere, lucru sesizat de jurnalistul de la Antena 3. [citeste si] "Conducatorii Romaniei…

- Fiecare și-a schimbat locul de munca pana acum, așa ca toata lumea știe ca toata negocierea se invarte asupra a doua subiecte ”fierbinții”: banii și programul. Dar cum gospodarul iși face vara sanie și iarna car, participarea la un interviu in care știi dinainte cam ce salarii sunt in firma respectiva…

- Doi lupi au fost filmati cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei, amplasata intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea. Camera a fost montata dupa ce rangerii au observat urmele lupilor in zona, in cursul actiunilor de patrulare si monitorizare. Specialistii estimeaza o populatie constanta…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…

- Reprezentanti ai Biroului Operativ al Federatiei SANITAS din Romania s-au intalnit cu echipa condusa de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, pentru a discuta pe baza draftului noului regulament de sporuri pentru Sanatate si Asistenta Sociala. La respectiva intalnire a participat si presedintele Sindicatului…

- Procurorul general, Augustin Lazar, reactioneaza in cazul atacurilor lansate in ultimele zile la adresa DNA, subliniind ca "problema Romaniei nu este functionarea defectuoasa a sistemului judiciar, ci tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei". Reactia vine ca urmare a scandalului…

- Ordonanța 3 a fost data pentru a mai repara din raul facut celor ce munceau part-time și pentru a asigura venituri la același nivel ca in 2017 celor din IT, cercetatorilor și persoanelor cu dizabilitați. Cu alte cuvinte, pentru a indrepta din efectele adverse ale mutarii contribuțiilor in seama angajatului.…

- Ministerul Sanatații susține ca parinții a 20.000 de copii au refuzat vaccinarea impotriva rujeolei, iar acest lucru contribuie la evoluția epidemiei . Statisticile sunt de la inceputul acestui an si apar intr-un raspuns al Ministerului Sanatații la interpelarea deputatului Petru Movila. Potrivit documentului…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- * Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat de ICCJ la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia nu este definitiva. * Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat ca, in acest moment,…

- "In 2010 (cand s-au taiat salariile si pensiile ) oamenii nu s-au revoltat pentru ca li s-a spus ca asta e singura solutie la criza economica. Au strans din dinti si l-au taxat pe Basescu cu prima ocazie - la referendumul din 2012 si apoi la alegerile locale si parlamentare. Guvernul USL pe care…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca modernizarea Marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata si ca programele de achizitie a corvetelor multifunctionale, de modernizare a celor doua fregate si de dotare cu submarine se vor derula pornind de la "conditia esentiala si nenegociabila ca…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, informeaza Guvernul, intr-un comunicat transmis…

- Marian Preda a precizat ca ii felicita pe Mircea Dumitru (rector Universitatea București) și Ioan Aurel Pop (rector Universitatea Babes Bolyai din Cluj) pentru pozițiile adoptate. „Ii felicit pe prietenii mei Mircea Dumitru și Ioan Aurel Pop, rectorii UB și UBB, pentru pozițiile publice exprimate…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei ani. In prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Comisarul european din partea Romaniei, Corina Cretu, a avertizat, marti, ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante din cauza unor "probleme restante" si,pe de alta parte, a recunoscut ca la Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept.…

- Dezvoltatorii romani de jocuri video isi doresc dublarea cifrei de afaceri in acest sector, la 300 de milioane dolari, in urmatorii ani, a declarat Catalin Butnariu, presedinte al Asociatiei Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA) "Industria romaneasca are peste 6.000 de angajati…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Romsilva a postat pe Facebook, imagini cu un exemplar de ras care cauta hrana in Parcul National Piatra Craiului. "Imaginile au fost captate cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei, dupa ce specialistii parcului i-au monitorizat urmele. In Parcul National Piatra Craiului, specialistii…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Fermierii germani au prea multe animale, iar acest lucru afecteaza mediul inconjurator si umfla in mod artificial exporturile, sustine ministrul german al Mediului, Barbara Hendricks. "Nu este o strategie sustenabila sa umpli fiecare frigider din China cu carne de porc din Germania", a declarat…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de simbolistica importantei…

- Potrivit Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, imaginle foarte rare cu un ras in cautare de hrana au fost surprinse in Parcul National Piatra Craiului. "Exemplarul de ras a fost filmat dupa ce specialistii parcului i-au monitorizat urmele. In Parcul National Piatra Craiului, specialistii Romsilva estimeaza…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- Autor: Adrian SEVERIN 1. Statisticile sunt zguduitoare: media condamnarilor la pedepsa cu inchisoarea in Romania este de sapte ori mai mare decat in UE. Suspectat de barbarie (pe buna dreptate, de altfel), legiuitorul roman, dar mai ales judecatorul roman, ar putea recurge (pana la o reforma structurala…