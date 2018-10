Stiri pe aceeasi tema

- Franta va ridica garduri de-a lungul granitei sale Belgia pentru a preveni intrarea mistretilor care ar putea raspandi pesta porcina africana, o boala grava care ar putea afecta semnificativ industria carnii de porc din Europa, transmite Reuters. Luna trecuta, pesta porcina africana a ajuns in Europa…

- Liderul PSD Liviu nu este de acord cu actiunea lui Darius Valcov, dupa ce consilierul premierului a postat pe Facebook o imagine cu presedintele Klaus Iohannis in chip de nazist. Atitudinea lui Valcov a provocat reactii dure in randul minoritatii germane si a ajuns si in presa internaționala. Publicații…

- Dacian Ciolos, Vasile Blaga, Ludovic Orban si Crin Antonescu sunt in centrul unor dezvaluiri despre trecutul lor politic. Autorul acestora a fost in trecut la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Este vorba despre fostul sef al CNAS, Lucian Duța, care a lansat o serie de critici la adresa…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea a propus omologului sau austriac, Beate Hartinger-Klein, la intalnirea pe care au avut-o luni dimineața la Viena, incheierea unui memorandum de colaborare pe termen lung, precizand ca pana acum serviciile medicale au avut la baza mai mult relații personale. Potrivit…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea, prin intermediul Retelei EURES, ofera 1630 locuri de munca in 16 tari ale UE/SEE, dupa cum urmeaza: • Angajatori din Belgia ofera 1 loc de munca – (specialist in publicitate online); • Angajatori din Bulgaria ofera 1 loc de munca – (inginer/specialist…

- Citeste si: Sorina Pintea, ministrul sanatatii: Am pregatit medici pentru Uniunea Europeana, acum vrem sa-i pastram in tara. Avem nevoie de medici de familie, epidemiologi, in chirurgia cardiaca Platforma online pentru programari la doctor Docbook si-a triplat numarul de medici la 3.000 si vrea sa ajunga…

- Romanii sunt, alaturi de belgieni si francezi, printre europenii care aleg cel mai rar sa cumpere online, in timp ce locuitorii din Regatul Unit si SUA sunt cei mai prolifici cumparatori, potrivit unui studiu international realizat de ING. "Numarul posesorilor de telefoane inteligente si…