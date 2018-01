Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care, la sfarșitul anului trecut, in unele orașe mari din țara, precum Brașov, Iași și Cluj, au fost montate panouri cu mesaje de genul ”Vaccinurile nu sunt sigure! Citeste prospectele! Informeaza-te! Cunoaste riscurile”, ministrul Sanatații, Florian Bodog a solicitat joi, 4 ianuarie…

- Emanuel Ungureanu, denuntatorul medicului Lucan: Ministrul Sanatatii a fost vazut noaptea iesind din cladirea DIICOT Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, sustine ca a primit informatii conform carora…

- Protestul medicilor de familie: Sunt medici carora le e frica. Li s-a spus ca raman fara contract O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii…

- Emil Boc despre acuzațiile in cazul Lucan. Primarul Clujului a susținut ca nu a beneficiat de tratament preferențial din partea medicului Mihai Lucan. Cat despre contractul de concesiune pentru realizarea clinicii Lukmed, edilul susține ca documentul a fost aprobat de Consiliul local Cluj-Napoca, inainte…

- Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisie de Sanatate din Camera Deputaților, cel care l-a reclamat inițial pe chirurgul Mihai Lucan, a ajuns miercuri 3 ianuarie, la sediul DIICOT din București, unde da declarații cu privire la cazul medicului Lucan, anunța TVR.Vezi și: Arsinel, atacat DUR…

- NEWS ALERT Protestul medicilor de familie: Nu se mai elibereaza trimiteri si retete compensate Medicii de familie protesteaza, incepand de miercuri, fata de birocratia din sistemul de sanatate, si nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu…

- Medicii de familie protesteaza, începând de astazi, fața de birocrația din sistemul de sanatate, și nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel încât pacienții nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. În urma deciziei medicilor…

- Dosarul Lucan. Emanuel Ungureanu: Procurorul de caz sa nu negocieze cu mafia din sistemul medical Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere procurorului de caz sa ”nu negocieze cu mafia din sistemul medical si judiciar care a facut scut in jurul lui Mihai Lucan”. De asemenea, Ungureanu cere IJ si CSM sa…

- Intalnirea dintre reprezentantii ONG-urilor si premierul Mihai Tudose s-a incheiat. Reprezentantii protestatarilor i-au transmis un ultimatum premierului si i-au pus in vedere sa dea ordonanta de Urgenta impotriva legilor justitiei votate in Parlament."Am avut trei solicitari. Vrem sa se solicite…

- 'Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene.…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.

- Vești bune pentru pacienții cu arsuri grave! Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave. Astfel, in cadrul programului de acțiuni prioritare (AP-ARSURI) se…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatații recomanda demiterea managerului dar și a directorului financiar-contabil interimar de Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. In urma controalelor au fost constatate mai multe deficiențe printre care și achiziționarea la suprapreț…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a decis demiterea managerului Institutului de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta', Gilda Popescu, la propunerea Comisiei de control de la MS, pentru nerespectarea obligatiilor in domeniul managementului economico-financiar, a declarat vineri, pentru Agerpres, purtatorul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca nu intentioneaza sa il demita pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, el precizand ca a cerut masuri in privinta crizei de imunoglobulina si a primit asigurari ca problemele se vor rezolva. Intrebat, la Parlament, daca are de gand sa il schimbe…

- Din 2004, 20 de persoane au fost incarcerate pentru infracțiuni de terorism Administrația Naționala a Penitenciarelor a transmis Comisiei pentru controlul activitații SRI ca din 2004 pana in prezent au fost incarcerate 20 de persoane pentru infracțiuni de terorism, a declarat, marți, președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculegere la aflarea vestii mortii Regelui Mihai Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculgere, marti, la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti. La aflarea vestii, seful statului i-a rugat pe ambasadori…

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, la întâlnirea…

- Dupa controverse, mult tam-tam și dispute interminabile, Comisia speciala din Parlament a finalizat, in seara zilei de 29 noiembrie, proiectul de modificare a Legii 303/2004 – privind statutul judecatorilor și procurorilor, trimițandu-l spre adoptare in prima camera. Acesta este primul din cele trei…

- Deputatul USR Catalin Drula a dezvaluit cum a decurs votul cu privire la aceste amendamente. „Ce subiecte mai discutam la propunerea deputaților PSD in Comisia de Transporturi: - procurorii sa nu mai aiba voie sa foloseasca girofare cand merg la o intervenție (pe asta au și votat-o) - de ce posesorii…

- "Statele Unite observa cu preocupare ca Parlamentul Romaniei analizeaza proiecte de lege care ar putea submina actiunile de combatere a coruptiei si ar putea slabi independenta justitiei in Romania. Aceste legi, propuse initial de Ministerul Justitiei, ameninta progresele inregistrate de Romania…

- vezi galeria "Ultima solutie, inca o revolutie". "Va rugam sa ne scuzati, nu producem cat furati", "Jos Erdogan de Teleorman". Sunt doar cateva dintre scandarile din Piata Victoriei, din Bucuresti. Aproape 10.000 de oameni erau in piata, in jurul orei 19.00, strigand…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, despre scandalul de la rezidențiat. Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi, 23 noiembrie, ca nu au existat derapaje in ceea ce privește notarea sau procedura la examenul de rezidențiat desfașurat duminica trecuta, pe 19 noiembrie. El a spus ca s-a respectat…

- "Au existat probleme tehnice la nivelul centrului din Bucuresti in ceea ce priveste functionarea stick-ului. Toate masurile au fost luate de comisia centrala si cea locala si au fost in beneficiul candidatilor. Astfel de situatii se intampla si la examenle de licenta, si la examenele de admitere.…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2017. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputaților, a transmis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatații, Florian Bodog, prin care ii cere sa demita de urgența factorii responsabili pentru organziarea deficitara a examenului…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2017. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte in Comisia de Sanatate din Camera Deputatilor, ii solicita in interpelare ministrului Florian Bodog sa ii comunice cine sunt persoanele responsabile de la nivelul Ministerului Sanatatii pentru organizarea examenului de rezidentiat.…

- Plicul suspect a venit pe adresa comisiei avandu-l ca destinatar pe Florin Iordache. Fostul ministru al Justiției a spus ca a primit in aceasta dimineața un plic cu un praf alb, acesta fiind preluat de SPP care a facut demersurile legale. Comisia speciala, condusa de Iordache, dezbate, miercuri,…

- Miercuri incepe modificarea legilor Justitiei in comisia special constituita la Parlament si condusa de Florin Iordache (PSD), fostul ministru al Justitiei care a demisionat dupa adoptarea OUG 13. Iordache a anuntat ieri pasii importanti ai adoptarii celor trei legi si a sustinut ca nu va mai fi sesizata…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a trimis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatatii, Florian Bodog, sub forma unei interpelari, prin care ii cere demiterea de urgenta a responsabililor pentru organizarea din acest an a examenului…

- Senatorii din comisiile economica si de buget-finante au avut luni discutii la Parlament cu reprezentanti ai mediului de afaceri, in incercarea de a gasi solutii la modificarile adoptate de Guvern prin OUG la Codul Fiscal. Unul dintre cei mai aprigi contestatari ai masurilor s-a dovedit a…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, care saptamana trecuta a facut o escala neanuntata in Romania, l-a intrebat ce s-a intamplat cu cvorumul de la sedinta precedenta a Comisie de Aparare din Senat, pe a carei ordine de zi se…

- Intrebat daca a discutat cu Tillerson achizitia rachetelor Patriot, Melescanu a raspuns ca nu. „Insa m-a intrebat cum a fost cu cvorumul, saptamana trecuta, si i-am spus ca sunt probleme de cvorum, din cand in cand. In niciun caz nu se refera la subiectul in sine si coalitia actuala de guvernare…

- Protestatarii au venit cu pancarte, pe care au inscriptionat mesaje precum: „Campioana la stat paralel”, „CCR crapa de Rusine”, „Romanio, te iubesc!”, „Demisia”, „Inapti pentru inadaptati”. „Sunt extrem de dezamagita de modalitatea in care este condusa aceasta tara. Am fost si in iarna la…

- Mihai Gotiu a declarat, vineri, presei, ca banuieste ca profilul de pe care s-au transmis amenintarile cu moartea la adresa sa este unul fals. ”Am depus o plangere penala la Politie pentru amenintari cu moartea primite pe Facebook in urma cu o saptamana, inainte de protestele de la Cluj.…

- Liviu Dragnea a dat asigurari ca legea de achiziție a primului sistem de rachete Patriot va fi adoptata luni de Senat, iar marți va ajunge la Camera Deputaților, relateaza B1Tv. Precizarea a venit in contextul in care USR a acuzat PSD ca blocheaza in Parlament achiziția rachetelor, periclitand astfel…

- Horia Georgescu, fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, a fost audiat de Comisia SRI, unde a dat declarații importante referitoare la petrecerile pe care le organizau George Maior și Florian Coldea in vilele de protocol ale SRI. La acestea participa și Laura Codruța Kovesi, actualul…

- Audierea lui Adriean Videanu este programata sa inceapa la ora 9. Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns, marti, invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca prezenta sa…

- Audierea lui Adriean Videanu este programata sa inceapa la ora 9. Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns, marti, invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca prezenta…

- Florin Iordache spune ca legile justiției vor fi gata in maxim doua saptamani. Președintele comisiei pentru modificarile aduse legilor justiției a declarat pentru Libertatea ca, in cazul valorii pragului pentru prejudiciului, in cazul infracțiunii de abuz in serviciu, sunt mai multe variante in discuție,…

- Ziua Statului Major al Apararii Foto: MapN. Dupa actul Unirii din 24 ianuarie 1859, cele doua armate ale Principatelor aveau sa se contopeasca, marcând, astfel, "întâiul pas catre unirea definitiva a țarilor surori", dupa cum se arata în volumul "Calendarul…

- Dumitru Costin a precizat jurnaliștilor ca este vorba despre nereguli depistate de Curtea de Conturi, ca a sesizat Corpul de Control al premierului pe aceasta tema și ca a prezentat Comisiei de ancheta un document in acest sens. "Aș prefera sa nu dezvoltam acest subiect. Am fost audiat in…

- Vaccinarea copiilor va deveni obligatorie la inceputul anului viitor, deși sunt foarte multe voci ale antivacciniștilor. Romania va avea doua centre noi pentru marele ars, construite in curtea spitalelor ”Grigore Alexandrescu” și ”Bagdasar-Arseni” din București, dar, oricate paturi de mare ars ar avea…

- Marti s-a aflat ca Proiectul Legilor justitiei a fost depus la Parlament. Intrebat pe marginea acestui subiect, liderul social-democrat a raspus ca “de-abia a fost depus la Comisia speciala, am inteles ca membrii Comisiei speciale au redactat impreuna un proiect comun si incep dezbaterile in acea comisie,…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae – președintele Comisiei SIPA din Parlament – a incercat sa clarifice misterul neincluderii Rodicai Stanoiu pe lista foștilor miniștri ai Justiției invitați la audierile Comisiei SIPA.

- „Vreau sa va anunt ca de ieri prima cantitate de vaccin gripal a fost livrata in tara si este direct livrata la directiile de sanatate pulblica, asa ca vaccinarea antigripala poate incepe. Contractul pentru cantitatea care este necesara pe tot anul la vaccin antigripal urmeaza sa fie semnat pana…

- De ani de zile, o firma a unui politician terorizeaza unitatile medicale din Iasi. Societatea Comerciala Tody Company Exim SRL din Bucuresti are contracte cu toate spitalele publice din Iasi. Firma apartine lui Valeriu Todirascu, fost senator independent pana in anul 2016, fost membru al PNL si ex-membru…

- Fostul președinte Traian Basescu și fostul ministru Elena Udrea vor fi audiți in Comisia de Control a SRI din Parlament.Cei doi au fost invitați pentru ziua de joi, precizeaza surse din cadrul Comisiei SRI. Deocamdata, doar Elena Udrea a confirmat prezența, in timp ce de la Traian Basescu…

- "Fostul ministru al Mediului Rovana Plumb va fi invitat, luni, la ora 17:00, la Comisia juridica", in vederea dezbaterii solicitarii justitiei privind inceperea urmaririi penale in sau, a declarat presedintele Comisiei juridicea Camerei Deputatilor, deputatul PSD Eugen Nicolicea, la solicitarea…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat vineri ca ordonanta privind introducerea platii defalcate a TVA va fi modificata in Parlament astfel incat aceasta sa fie obligatorie doar pentru firmele aflate in insolventa sau faliment sau pentru cele care au inregistrat mai mult de doua intarzieri intarzieri…