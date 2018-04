Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca ”singura sansa de politica decenta in Romania sunt oamenii valorosi” si vorbeste despre ”implicare, asumare si colaborare”. El apreciaza ca ”drumul lui Dacian Ciolos, al lui Vlad Voiculescu si al celorlalti colegi din RO100 este comun cu al USR”, asteptandu-se…

- Declaratiile presedintelui Senatului cu privire la acciza la carburant par ca l-au scos din sarite pe liderul PNL. Orban se declara revoltat de afirmatiile lui Tariceanu si il caracterizeaza in termeni duri pe seful ALDE. "Obraznicia, mitomania si dispretul fata de oameni au devenit brand Tariceanu",…

- Dupa ce fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, ca a depus la tribunal cererea de infiintare a partidului „Miscarea Romania Impreuna”, apare o prima ruptura care ar putea cauza probleme pe viitor. Anunțul a fost facut de un fost membru al echipei de cabinet.

- Presedintele USR, Dan Barna, apreciaza, pe pagina sa de Facebook, ca drumul lui Dacian Ciolos, al lui Vlad Voiculescu si al membrilor RO100 "este comun cu al USR". "Singura sansa de politica decenta in Romania sunt oamenii valorosi", spune Barna. El aminteste ca vineri membrii RO100 au depus actele…

- Președintele USR, Dan Barna, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "Singura șansa de politica decenta in Romania sunt oamenii valoroși" și le ureaza succes "prietenilor noștri din RO100, care au depus ieri actele pentru inființarea unui nou partid politic". Dan Barna adauga ca "In continuare cred…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat, sambata, pe Facebook, o imagine cu simbolul noului partid infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, despre care spune ca este logo-ul care va aparea pe buletinele de vot. Vezi in text ...

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, noul partid, denumit Miscarea Romania Impreuna. Acesta a anuntat ca a depus documentele de infiintare la Tribunalul Bucuresti. Printre membrii fondatori se numara Dragos Pislaru, Vlad Voiculescu si Liviu Iolu.

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii în cabinetul Dacian Ciolos, a anuntat vineri, la Rock FM, ca va candida la viitoarele alegeri locale din 2020. Potrivit unor surse realitatea.net, acesta va candida la Primaria Capitalei.

- "Denumirea prescurtata a Mișcarii Romania Impreuna nu e MRI și nici MRI ci 'Impreuna', in timp ce simbolul este 'RO+' ", precizeaza, intr-o postare pe Facebook , Alin Cristian Mituța, director executiv al Platformei Romania 100 și fostul șef de cabinet al lui Dacian Cioloș la Guvern.

- Fostul premier Dacian Ciolos a anunțat, vineri, intr-o sesiune live pe Facebook, ca a depus actele pentru inregistrarea noului sau partid politic, numit ”Miscarea Romania Impreuna”. Logo-ul partidului va fi ”RO+”. Prezentarea s-a facut doar pentru simpatizanții partidului, fara prezența presei. La dezbatere…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, a vorbit pe pagina personala de Facebook despre conditiile in care si-a trait ultimele zile un bolnav de cancer, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

- „Cresterile succesive ale veniturilor din Sanatate trebuie sa coincida cu eradicarea flagelului numit spaga sau plic”, atrage atentia fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, pe pagina sa de Facebook.

- Faptele concrete, ajutorul pentru oameni și majorarea pensiiilor, acestea sunt principalele acțiuni care ar trebui sa le faca sau sa le spuna un partid sau politician pentru a castiga votul oamenilor.

- Demisie in Primaria Baia Mare. Directorul Vasile Barbul si-a depus demisia si si-a anuntat gestul pe Facebook, fara a.si motiva insa gestul. “Am incheiat azi un capitol important din viața mea, am fost implicat in administrația locala mult mai mult timp decat am crezut ca va fi atunci cand, in 1996,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris joi pe Facebook, dupa ce ministrul Justitiei a anuntat ca cere revocarea procurorului-sef al DNA, ca Tudorel Toader spune ca "DNA si lupta impotriva coruptiei nu inseamna doar doamna Kovesi, dar cand decapitezi o institutie care se apropie periculos de politicieni…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa respecte legea, deoarece PSD a promis, in campania electorala, ca va stopa abuzurile. El a afirmat ca nu se afla in masura sa spuna daca Toader ar trebui revocat din functie.…

- "Avem politisti pedofili si ciobani zoofili. Avem tat felu' de Pomohaci. Fiscul mai are puțin si trimite somații la copiii care au facut bani din colindat... Pilonii de pensii stau sa pice iar pensionarii au mai multa incredere in SuperBet. Vaccinurile sunt obligatorii, sub amenințarea armei, ca la…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, masurile luate in sistemul public – blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor – si afirma ca, in sanatate, acestea vor duce la decesul a ”sute si mii de oameni” in…

- "Stiti filmele acelea de actiune in care un personaj fuge de autoritati si, pentru a scapa, distruge orice, arunca oameni nevinovati in fata masinilor... orice doar pentru a scapa? Pretul pe care il pune personajul respectiv pe viata celorlalti arata, cat se poate de clar, daca avem de-a face cu…

- Pastrarea increderii in justitia din Romania trebuie sa fie o prioritate pentru cei care lucreaza in sistem, a afirmat, miercuri, procurorul general Augustin Lazar, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA. Citeste si: DIICOT a dat LOVITURA: Procurorii au recuperat prejudicii…

- Pastrarea increderii in justitia din Romania trebuie sa fie o prioritate pentru cei care lucreaza in sistem, a afirmat, miercuri, procurorul general Augustin Lazar, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA. "Ne desfasuram activitatea intr-un mediu ambiental care este…

- O intalnire buna și productiva – așa descrie primarul Nicolae Robu sesiunea de discuții cu oamenii de cultura de ieri seara, de la primarie, care a durat peste patru ore. Edilul a promis ca va anunța pe Facebook concluziile intalnirii și o serie de masuri complete care se impun a fi luate dupa discuțiile…

- Un indicator în limba maghiara, amplasat la limita județelor Alba și Mureș, l-a scos din sarite pe deputatul Florin Roman, care spune cp este ilegal.Într-o postare pe Facebook, liberalul spune ca legea prevede inscripții bilingve doar în localitațile care au peste…

- Sibienii sunt in stare de alerta, dupa ce barbatul din imagine a aparut la usile mai multor persoane si a inceput sa spuna o poveste cu multe semne de intrebare. El le-a spus ca este de la Criminalistica si le-a pus mai multe intrebari despre vecinii lor. Suspicios, unul dintre barbatii care a fost…

- Buzaul are una dintre cele sase prime organizatii teritoriale ale “Platformei Romania 100” a fostului premier Dacian Ciolos, a anuntat acesta pe pagina sa oficiala de Facebook. “Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte a raspunsului nostru. Nu exista scurtaturi pentru a schimba…

- Presedintele PAS, Maia Sandu, a anuntat joi, 25 ianuarie, ca lanseaza o emisiune pe pagina sa de Facebook, numita „PAS Decisiv”, in care va interactiona direct cu cetatenii. Potrivit ei, initierea acestui proiect a fost necesara pe motiv ca exista tot mai putina presa libera in Republica Moldova.

- Fostul premier Dacian Ciolos le-a raspuns, intr-o postare pe Facebook, liderilor coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, precizand ca modificarile la legile Justitiei facute de Guvernul tehnocrat nu au provocat iesirea in strada a zeci si sute de mii de cetateni.

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos, critica modul in care guvernarea PSD-ALDE a gestionat situatia medicamentelor din tara noastra. Intr-o postare pe Facebook, organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Semnalul dat de primarul Toma vine intr-un moment important…

- Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, pare ca a declarat "razboi" oamenilor lui Dacian Ciolos. Suparat nevoie mare ca acestia si-ar fi arogat rezultate care ar fi fost urmare a unor legi implementate in timpul mandatului sau, Funeriu i-a luat la rost, pe Facebook. Citeste si: Codrin…

- Dosarul Lucan. Voiculescu: "A existat un interes clar al unor oameni care se ocupa cu transplantul sa nu fie reguli" Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului…

- "O 'realizare" clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei", scriu reprezentantii Platformei Romania 100, ONG-ul infiintat de fostul premier Dacian Ciolos si fosti membri ai Guvernului sau, pe pagina de Facebook. Acestia amintesc ca,…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, s-a facut de ras, pe Facebook! Cioloș a postat un mesaj plin de greșeli, pe pagina sa de Facebook, adresat omenilor cinstiti pe care ii avertizeaza ca daca nu se vor implica acolo unde se fac regulile, de la consilii locale pana la Parlament si Guvern, cei pentru care…

- Fostul premier Dacian Ciolo scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica, cei care vor sa ingenuncheze justitia vor legaliza "smecheria". "Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor…

- „Despre faptul ca domnul Lucan avea permanent informatii clasificate din interiorul ministerului... stiam de asemenea. Parte dintre cei care îi transmiteau fiecare pas îmi sunt prea bine cunoscuti. Despre altii, sper sa aflam cu totii mai devreme sau mai târziu. (...) Despre…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatații în Guvernul tehnocrat, a facut mai multe dezvaluiri pe pagina sa de Facebook despre legatura dintre medicul urolog Mihai Lucan și Florin Bodog.

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, precizeaza ca doctorul Mihai Lucan avea informatori in cadrul ministerului iar controalele facute de oficiali erau doar de forma. Voiculescu a confirmat și faptul ca relațiile dintre medicul Lucan și actualul ministru al Sanatații sunt cunoscute la nivelul…

- Fostul ministru al Sanatații din guvernul lui Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu, a facut public un caz care iți da fiori reci pe șira spinarii. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații din guvernul Cioloș care a fost prezent la proteste , a povestit despre ceea ce i s-a intamplat in ultima zi a anului…

- Dupa ce la Brașov a aparut un panou publicitar cu mesaje legate de vaccinare, in care oamenii sunt indemnați in privința acestui tratament și sa citeasca prospectele inainte de a le folosi, secretarul de stat Raed Arafat spune ca aceste panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, reprezinta…