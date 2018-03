Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, scrie intr-o postare pe Facebook despre conditiile in care si-a trait ultimele zile un bolnav de cancer, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova. ”Prin furtunul negru de la fereastra ajungea oxigen”, scrie fostul ministru.

- Techsylvania, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate IT-ului in estul Europei, ajunge la cea de-a cincea editie. La editiile anterioare au fost prezenti manageri ai unor companii de top precum Facebook, NASA, Google, Ubuntu, Twitter, PayPal, Coca-Cola, SoundCloud sau Spotify, dar si investitori…

- La o zi dupa ce ce imaginile din spitalul in care este internat fiul sau și revolta sa au devenit virale in mediul virtual, iar cazul a ajuns chiar in atenția lui Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, fotograful Cristian Șuțu s-a aratat impresionat de valul de solidaritate din partea romanilor…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, le cere românilor sa nu mai dea spaga în spitale. ”Dincolo de bulibaseala creata de doamna Olguta&Co. in sistemul sanitar si de noile inechitati create de legislatia proasta promovata de PSD-ALDE,…

- Romania se multumeste sa ramana prizoniera scandalurilor intretinute la televizor, in timp ce probleme reale sunt trecute cu vederea, considera fostul premier Victor Ponta, intr-o postare publicata, duminica, pe pagina sa de Facebook. "Romania se multumeste sa ramana prizoniera a scandalurilor zilnice…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice acuza informatii "eronate si tendentioase" referitor la declaratiile deputatului PNL Florin Roman, care a spus ca prin noul proiect al Codului finantelor publice locale se va propune ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim…

- Daca nu mai poți intra pe Facebook sau paginile se incarca cu erori, nu este de la tine! Facebook e down in Romania, potrivit downdetector.com. Probleme inregistreaza Facebook in mai multe țari din Europa de Est și Centrala. Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori activi. In medie, utilizatorii…

- Iurie Belegurschi este romanul considerat, la ora actuala, unul dintre cei mai buni fotografi din lume, imaginile surprinse de acesta fiind atat de bune, incat revista National Geographic a decis sa publice o parte dintre acestea. Iurie Belegurschi este unul dintre cei mai de succes fotografi din lume,…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara…

- Duminica seara, la Antena 3, premierul a vorbit despre acest subiect in emisiunea Danei Grecu. "Unele comentarii sfideaza orice urma de bun simț. Nu am sa fiu niciodata de acord cu felul acesta de a critica. Cred ca poți critica și fara sa jignești. O critica argumentata mi se pare aceasta:…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, are o reacție interesanta dupa ce zilele trecute premierul a stalcit de șase ori cuvantul „imunoglobulina”. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca nu gafele doamnei Dancila sunt principala problema și nu problemele de pronunție ale premierului…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan comenteaza intr-o postare pe Facebook criza imunoglobulinei, care a lovit Romania. Acesta susține ca vinovatul principal pentru „degringolada” autoritaților este Liviu Dragnea, care trebuie sa-și dea demisia din toate funcțiile publice.Noua conducere SRI…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, declara ca nu exista o criza a imunoglobulinelor in Europa. El se așteapta ca Romania sa obțina ajutorul scontat, dupa ce țara noastra a declanșat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pacienților…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Parlamentul grec a aprobat, joi, un proiect de lege care va permite producerea de marijuana in scopuri medicale. "Suntem in discutii pentru a licentia o singura unitate care sa includa productia, procesarea precum si fabricarea de produse finite din canabis. Despre asta este vorba", a spus…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut joi demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia acestuia de a declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Tudorel Toader, demisia!!…

- Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de rujeola inregistrate in 2017, fiind urmata indeaproape de Italia si Ucraina, scrie Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Romania, pe primul loc in Europa la cazurile de rujeola in 2017. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, țara noastra a avut in 2017 peste 5.500 de imbolnaviri, cel mai mare numar din Europa, scrie libertatea.ro.

- Duminica, pe aleile parcului Alexandru Ioan Cuza (fost IOR), a avut loc al treilea antrenament oficial al celor care s-au inscris la semimaratonul "Run for Life 2018". Pana in prezent, la concurs s-au inscris aproximativ 300 de partipanti, iar cei care doresc sa se alature semimaratonului mai au la…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, lanseaza un atac dur, in replica la afirmatiile viceprimarului din Arad, Calin Bibart. Senatorul PSD il ironizeaza dur pe viceprimar, despre care spune ca-l stia om serios si ca s-a molipsit de "sindromul Falca". Reactia ministrului vine dupa ce liderul liberal a…

- Dupa ce mama lui, Sorina Pintea, a fost nominalizata ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila, informatiile despre Ionut Pintea au inceput sa curga la televiziunile si site-urile de stiri de la noi. Un apropiat al lui Ionut Pintea a dezvaluit pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca modernizarea Marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata si ca programele de achizitie a corvetelor multifunctionale, de modernizare a celor doua fregate si de dotare cu submarine se vor derula pornind de la "conditia esentiala si nenegociabila ca…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- Miriam Eugenia Soare, o jurnalista in varsta de 53 de ani, cere ajutorul noului ministru al Sanatatii printr-o scrisoare deschisa. Miriam povesteste printr-o postare pe Facebook ca in 2015 a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer, si-a taiat ambii sani intr-o clinica privata. Un an mai tarziu…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala.

- Florin Badița a primit un premiu la Londra la „Gala Forbes 30 under 30 Europe 2018″ din Londra, care rasplatește 30 de tineri implicați in activismul civic in domeniul „Law and Policy”. Florin Badița este tanarul care a organizat manifestațiile din a treia zi de dupa Colectiv și omul din spatele paginii…

- Bugetele dedicate sistemului de sanatate au crescut in ultimii ani, dar simt si pacienții asta? Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, unul dintre inițiatorii proiectelor Magic Home si Magic Camp , vine in platoul Libertatea LIVE . Spitalele din Romania se confrunta cu mari lipsuri. Recent,…

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a atras atentia duminica asupra faptului ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL/Daesh) nu s-a incheiat si a subliniat necesitatea de a nu subestima capacitatile acestei grupari. Ursula von der Leyen a facut aceste declaratii…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care in 2012 - 2015 a scos Romania din dezastrul…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- O haita de lupi a fost filmata cu o camera de monitorizare a faunei intr-o padure in Parcul National Piatra Craiului, iar imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a Romsilva. Potrivit specialistilor, populatia de lup din Romania este de aproximativ 5.800 de exemplare, una din cele mai mari din…

- Dosarul Lucan. Voiculescu: "A existat un interes clar al unor oameni care se ocupa cu transplantul sa nu fie reguli" Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a prezentat, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidarea Institutului…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, este audiat de procurorii DIICOT in calitate de martor in cazul doctorului Lucan. La intrarea in sediul DIICOT, Voiculescu le-a spus jurnaliștilor ca a existat un interes pentru ca sa nu existe reguli clare in ceea ce privește transplanturile in Romania.…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, vorbeste, intr-un mesaj dur postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului. ”Daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani au murit…

- Soțul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda, vrea sa reprezinte Romania la cel mai important concurs muzical din Europa. Muzicianul Tavi Clonda, care a devenit tatic pentru prima oara anul trecut , a inceput anul in forța. tavi Clonda s-a inscris la selecția naționala Eurovision 2018 și vrea sa reprezinta…

- Nouasprezece asociatii cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca "toate mijloacele" astfel incat "Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale" Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatații în Guvernul tehnocrat, a facut mai multe dezvaluiri pe pagina sa de Facebook despre legatura dintre medicul urolog Mihai Lucan și Florin Bodog.

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 29 noiembrie 2017. Salariul de…

- Socaciu, despre medicul Mihai Lucan: Nu e vorba de niciun tratament preferential Cantaretul Victor Socaciu reactioneaza dupa afirmatiile fostului ministrul al Sanatatii, Vlad Voiculescu, care a spus, marti, intr-o postare pe Facebook, ca mai multe persoane influente ar fi beneficiat de serviciile…

- „Am facut o analiza la domnul profesor Lucan si dupa cateva luni am fost chemat pentru ca se ivise ocazia transplantului si s-a constatat ca era o foarte buna compatibilitate. Ca atare, am fost operat. Asta e tot. Nu e vorba de niciun tratament preferential. Domnul ex-ministru ar trebui sa aiba si…

- Muzicianul Victor Socaciu a reacționat dupa ce s-a spus ca a avut parte de tratament preferențial din partea medicului Mihai Lucan pentru transplantul de rinichi pe care la suferit in urma cu ani. Din cauza diabetului, Victor Socaciu ajungea in 2009 sa faca dializa. Medicul Mircea Penescu, pe atunci…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat la Europa FM ca o buna parte din dosarul penal constituit pe numele medicului urolog Mihai Lucan reprezinta informații furnizate procurorilor DIICOT de Corpul de Control al instituției, in 2016. Vlad Voiculescu ...