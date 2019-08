Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost desemnat din partea PLUS drept candidat la Primaria Generala a Capitalei, se arata intr-un comunicat de presa al partidului. In urma voturilor din interiorul formatiunii, acesta a reusit sa obtina un scor de 96%.

- In 13 iulie 2019, este programat cel de-al patrulea Congres al Uniunii Salvati Romania (USR), la Teatrul National Bucuresti, Sala Mare, cu incepere de la ora 10.30, relateaza Agerpres. Cu acest prilej, cei 500 de delegati vor desemna candidatul formatiunii la alegerile prezidentiale, pe ordinea de zi…

- Președintele Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate, Dacian Cioloș, a primit sambata, 8 iunie, in urma deciziei Consiliului Național PLUS, mandat de negociere a unei alianțe politice cu USR. In acest proces va avea alaturi o comisie de negociere din care fac parte: Dragoș Tudorache, Victor…

- Catalin Drula, șeful campaniei Alianței USR-PLUS la alegerile europarlamentare, a declarat, pentru Libertatea, ca Nicușor Dan nu va primi sprijinul alianței pentru o candidatura la Primaria Capitalei, Dan demisionand din nou din USR in ultima saptamana de campanie electorala. USR și PLUS vor susține…

- Nicușor Dan a anunțat ca va candida independent la alegerile pentru Primaria Capitalei și a facut apel la alianța USR-PLUS și la PNL sa il susțina spunand ca singura modalitate de a o invinge pe Gabriela Firea este o alianța a opoziției. "Nici USR, nici PLUS, nici PNL nu au luat vreo decizie privind…

- Presa franceza scrie un material despre drumul din ultimii ani al lui Dacian Ciolos pe care il numeste "Macron de Romania", amintind si despre alianta cu USR si cum spera oamenii din cele doua formatiuni sa revolutioneze clasa politica din tara noastra. "Sunt ingrijorati de coruptie, de lipsa…