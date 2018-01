Vlad Voiculescu: De ce pleaca medicii din tara? "Dupa 11 ani de invatat, 50 RON pe luna sau sa ajung sa platesc eu statul!?"

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Buliarca, medic specialist gastroenterolog, traieste o adevarata drama. Tanara marturiseste ca dupa 11 ani de studii s-a vazut in imposibilitatea de a avea un job, ba mai mult decat atat, pentru cateva ore predate la Universitate ar putea aduce chiar bani de acasa pentru a-si putea achita impozitele…

- Intr-un mesaj disperat postat pe pagina sa de Facebook, Alina Buliarca, medic specialist gastroenterolog, arata adevarata fata a schimbarilor aduse de coalitia PSD-ALDE Codului Fiscal. Dupa 11 ani de studii, bani si timp investiti in perfectionarea sa ca medic, odata cu modificarile aduse legilor fiscale,…

- Mihai Carstea, un jandarm din Ploiesti, a postat, marti, pe pagina personala de Facebook, un mesaj adresat celor care au criticat reactia violenta a colegilor sai in timpul protestelor de sambata, din Bucuresti. Postarea are atasata o poza din seara protestului in care mai multi jandarmi incearca sa…

- Lia Bugnar, actrița și regizoare, a spus ca inițial a crezut ca Dumnezeu este PSD-ist din cauza faptului ca dupa doua zile de primavara, in plina iarna, astazi a plouat și a nins in București. [citeste si] Apoi, și-a dat seama, dupa cum scrie pe Facebook, ca altul era mesajul divinitații.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita explicatii Ministerului Sanatatii cu privire la situatia cadrelor medicale si a farmacistilor care au promovat examenul de rezidentiat, dar nu le-a fost confirmat titlul de medic, medic dentist sau farmacist. In acest sens, Avocatul Poporului…

- Un medic rezident in medicina de familie are nevoie de ajutor. Sabina Dorofte, absolventa a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, are nevoie de sprijin material pentru efectuarea unei operatii la Spitalul AKH din Viena. Tanara in varsta de 28 de ani a fost diagnosticata…

- Proiectul final al noii Legi privind transplantul uman va fi trimis in Parlament pentru dezbatere publica si adoptare, a anuntat, miercuri, Ministerul Sanatatii. Agentia Nationala de Transplant si Ministerul Sanatatii au elaborat un proiect de Lege privind transplantul uman „in vederea…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, ”daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani…

- Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti. Astfel, Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. 4,5 milioane de romani se afla…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare. „Manipulare a la Dragnea”, a fost reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. „Majorarile salariale…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti. 4,5 milioane de romani se afla pe listele…

- Astfel, pe rețeaua de socializare Facebook, Monica Pop a transmis ca un medic șef UPU – Spitalul de Urgențe Oftalmologice, a fost internat cu rujeola la Spitalul Matei Balș. Cad și medicii, spune Monica Pop. „Speram ca boala sa nu apara și la ceilalți salariați expuși: medici, asistente, infirmiere,…

- Biroul prezidential de la Seul a transmis luni ca a salutat mesajul de Anul Nou al liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis, duminica, pe Facebook, ca romanii vor trai mai bine in 2018 decat in 201, asta este "grija si obligatia" guvernarii PSD si ca dincolo de "lupta politica si excesele ei, raman faptele".

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj romanilor, cu ocazia trecerii in noul an, subliniind ca societatea si-a demonstrat in 2017 atasamentul fata de valorile democratiei, dar anticipand ca in 2018 ne vor astepta noi provocari. Mesajul presedintelui a fost inregistrat si…

- Fostul ministrul al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma, intr-o postare pe Facebook, ca politicieni si oameni cu influenta ai ultimilor 27 de ani au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului clujean Mihai Lucan, mentionand doua exemple - actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, a anuntat, luni, pe Facebook, ca a depus o plangere la Politia Capitalei in legatura cu construirea ilegala, fara consultarea cetatenilor si fara anunt, a unui patinoar in Parcul Romniceanu, arie protejata.

- Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Potrivit HotNews.ro, anuntul lui Bodog vine ...

- Trei tineri au plecat dintr-un restaurant fara sa plateasca. Gestul lor nu a fost intenționat, insa. Dovada in acest sens este scrisoarea primita de proprietarul localului cateva zile mai tarziu. El a primit banii prin poșta, relataza Daily Mirror. Trei barbați au luat cina intr-o seara la restaurantul…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri, o actiune care nu a mai fost vazuta pana acum…

- Tanara ucisa in stația de metrou Dristor 1, dupa ce a fost impinsa pe șine de Magdalena Șerban ar fi fost membru PMP. Un mesaj postat pe Facebook de Eugen Tomac, președintele executiv al partidului arata ca Alina Ciucu facea parte din filiala Sector 3 a partidului.

- Dupa ce a consultat mai multe organizatii profesionale din domeniul medical, Colegiul Medicilor din Romania (CMR) a trimis o adresa Camerei Deputatilor prin care solicita adoptarea cat mai rapid a legii...

- Starea politistului ranit in timpul unei misiuni la Radauti este favorabila si s-a modificat. Acesta vorbeste, este constient si respira singur. "Pacientul este constient si vorbeste, comunica cu medicii si asistentele medicale. Nu vorbeste cu probleme, vorbeste bine. Este logic si coerent.…

- Lorant Kudor Duka, tanarul de 24 de ani din Huedin, condamnat la 2 ani și 11 luni de inchisoare, dupa ce a ucis cu BMW-ul sau o batrana nevinovata, a scris pe Facebook un mesaj in momentul in care a aflat ca va face pușcarie pentru fapta sa. Ucigașul cu BMW nu se aștepta sa fie incarcerat la Gherla,…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN2, intre localitatile Ciocarlia si Cotorca, judetul Ialomita, din cauza unui incendiu care a izbucnit asupra unui autocar cu pasageri, care venea din directia Buzau - Bucuresti si efectua curse regulate de calatori. Traficul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat duminica, potrivit unei postari pe Facebook, ca Jandarmeria este prinsa ”in jocul politic a doua doamne”, referindu-se la conflictul de sambata, din Piata Victoriei, in timpul caruia jandarmii au intervenit pentru a-l ridica pe unul dintre protestatari. …

- O tânara de doar 15 ani a sfârsit într-o balta de sânge, macelarita cu 21 de lovituri de cutit, sub ochii îngroziti ai fiului sau în vârsta de un an si trei luni, scrie adevarul.ro Loredana D., o adolescenta de 15 ani, a platit cu viata pentru…

- Uniunea Salvați Romania a depus, joi, la Curtea Constituționala, o sesizare de neconstituționalitate privind Hotararea de inființare a Comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, anunța senatorul USR Vlad Alexandrescu pe pagina sa de Facebook. “Ce a facut PSD-ALDE prin aceasta ...

- Dr. Quinn: Despre slabit, cu bune și rele Afla ce efecte susprinzatoare poate avea pierderea in greutate Slabitul nu ne ofera doar bucuria de a merge în magazine ca sa ne cumparam haine noi., ci ne îmbunatațește simțitor și starea generala de sanatate și poate reduce riscul…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- La un an de la moartea lui Didi Prodan, jurnalistul Daniel Contescu, un apropiat al fostului international, a postat pe Facebook mai multe amintiri pe care "Tatuca" le-a impartasit cu el, de-a lungul timpului. I "Ma suna Mircea Sandu, cu noaptea-n cap, pe la ora 5.00: «Didi, vezi ca e Tamas…

- Mama tinerei de de 18 ani care s-ar fi aruncat de pe Podul de la Cernavoda în aceasta dupa amiaza a postat un mesaj sfâșietor pe pagina sa de Facebook, în care o roaga pe fiica sa sa se întoarca acasa. Un mesaj plin de durere, un mesaj în care mama își roaga fiica,…

- Fostul principe Nicolae de Medforth Mills, nepotul Regelui Mihai I, impotriva caruia Casa Regala a depus plangere la Politie dupa ce ar fi avut o "tentativa de violare" a domiciliului regelui Mihai, a postat pe Facebook o fotografie cu bunicul sau, dupa ce rudele i-au interzis sa-l vada pe patul de…

- Filosoful si eseistul Mihai Sora isi serbeaza astazi ziua de nastere. La 101, el se afla departe de Romania, navigheaza pe apele Marii Egee, dar nu a uitat de tara natala si de romani. Astfel, sarbatoritul zilei a transmis doua mesaje importante conationalilor sai prin intermediul unei fotografii. El…

- Mesajul a fost postat de Constantinescu inainte de protestele de duminica: "CA TOT SUNT FURIOS...... anunt de pe-acum ca blochez din prima secunda orice idiot care anunta pe Facebook ca merge sau ca a fost in Piata Victoriei! Cand vi s-au inchis spitalele, ati stat ca niste sobolani, ca nu v-a convocat…

- Medicii de familie au pichetat sediile prefecturilor Foto: Cristiana Sabau Medicii de familie, din mai multe judete au pichetat, astazi, sediile prefecturilor din tara, nemultumiti de subfinantarea sistemului de medicina primara si, implicit, de plafonarea veniturilor. Medicii reclama si conditiile…

- Accident, ieri, in fața Colegiului Tehnic nr.2 din Targu Jiu. Doua mașini au fost avariate in urma unui impact puternic, dupa ce unul dintre șoferi ar fi vrut sa intre in parcare. La fața locului a fost chemata și ambulanța, un martor spunand ca unul dintre pasageri s-ar fi lovit la cap. Acesta…

- Ambasadorul Hans Klemm si sotia sa, Mari, au depus astazi flori la memorialul de la clubul Colectiv.ldquo;Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte si pentru a exprima condoleantele noastre dar si solidaritatea. Mesajul acelor zile a fost coruptia ucide si cred ca exista inca o credinta puternica in…

- Situația tensionata din Catalonia i-a determinat pe unii politicieni- nu știm daca este pentru imagine sau din pura solidaritate- sa posteze mesaje de incurajare și de susținere pentru romanii care traiesc acolo. Ludovic Orban, președintele PNL, a facut pe Facebook acest lucru. Reacțiile din partea…