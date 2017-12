Vlad Voiculescu: "CARACATIȚA domnului Lucan" Intr-o postare pe facebook, cu titlul "CARACATIȚA DOMNULUI LUCAN", fostul ministru arata, citand paragrafe din rechizitoriul anchetatorilor, ca Mihai Lucan ar fi incercat chiar sa obțina o intalnire cu el. "In bula mea, toata lumea pare absolut șocata de acuzațiile care ii sunt aduse domnului Mihai LUCAN." iși incepe postarea fostul ministru. "Ceea ce nu știu mulți este ca #dosarul DIICOT este intr-o masura covarșitoare alcatuit din rezultatul controalelor și celor doua rapoarte devastatoare ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut. A fost pentru prima data… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri ale fostului ministru al sanatatii Vlad Voiculescu despre dosarul Lucan."Caracatita domnului Lucan" Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a facut marti cateva referiri despre dosarul intrumentat de procurorii DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan. "CARACATIȚA DOMNULUI…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan. "PREȚUL CURAȚIEI/CURAȚENIEI Nu exista mulți medici sau mulți pacienți ai domnului Lucan care sa nu fi știut cum stau lucrurile. Ceea ce nu știu…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine intr-o postare pe facebook ca politicieni si oameni cu influenta au stiu si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor Socaciu, relateaza Agerpres. "Nu…

- Fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, afirma ca dosarul DIICOT ce il vizeaza in principal pe chirurgul Mihai Lucan și pe fiul acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații, de anul trecut. De asemenea, fostul…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca dosarul DIICOT pe numele lui Mihai Lucan și a fiului acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut. Vlad Voiculescu mai…

- Fostul ministrul al Sanatații Vlad Voiculescu afirma ca dosarul DIICOT ce il vizeaza in principal pe chirurgul Mihai Lucan și pe fiul acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut.

- 'Florian Bodog, ministrul Sanatatii, a cerut de urgenta inspectorilor sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj sa efectueze o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu-Jiu, urmare a informatiilor aparute in mass-media cu privire la maternitatea din aceasta unitate…

- Deputatul PSD Beatrice Tudor a cerut Ministrului Sanatații, prin intermediul unei interpelari, sa faca publice evaluarile Corpului de Control al Ministerului in ceea ce privește modul in care sunt respectate protocoalele de triaj ale pacienților cu cazuri urgene care vin la spitalele din Romania,…

- O noua secție de cardiologie a fost inaugurata la Institutul Mamei și Copilul cu sprijinul Guvernului Romaniei. Anual, aici se trateaza aproximativ o mie de copii și se solutioneaza cele mai complicate cazuri de patologie cardiovasculara.

- Conform DSP, prin repartiția Ministerului Sanatații, județul Timiș a primit inca o tranșa de vaccin antigripal de 26.417 doze. Dintre acestea, 50 de doze sunt repartizate Ministerului Afacerilor Interne și 270 de doze sunt repartizate Ministerului Apararii Naționale. Cele peste 26.000 de…

- ”S-a hotarat ca saptamana viitoare se va propune o ordonanta de urgenta pentru suspendarea pe timp limitat a taxei de clawback pentru produse din plasma, ceea ce i-a facut pe distribuitorii producatorilor sa promita ca asta ii va readuce pe piata. Cel mai rapid, se pare ca chiar din aceasta luna,…

- La inceputul acestei saptamani, Ministerul Sanatatii a anuntat ca a incheiat contractul cu castigatorul licitatiei privind achizitionarea de vaccin antigripal, livrarea urmand sa se faca direct in teritoriu, la direcțiile de sanatate publica. Astfel, s-a precizat ca in Prahova vor ajunge 43.465…

- „Va fi infiintata o linie telefonica speciala la care medicii din toata tara pot anunta aparitia cazurilor grave, care necesita tratament cu imunoglobulina, pentru ca medicamentele necesare sa fie directionate catre unitatea sanitara care are in ingrijire pacientul”, se arata intr-un comunicat al…

- „La nivelul Ministerului Sanatatii, s-a infiintat o structura de urgenta, care are rolul de a directiona stocurile identificate de imunoglobulina in unitatile sanitare din tara catre cazurile urgente de imunodeficienta primara, care necesita tratament imediat. Va fi infiintata o linie telefonica…

- Potrivit unui comunicat de presa, ministrul Florian Bodog s-a intalniti, marti, cu reprezentantii pacientilor care necesita tratament cu imunoglobulina si i-a informat despre stadiul aprovizionarii cu imunoglobulina si masurile pe care le va intreprinde Ministerul Sanatatii in perioada imediat urmatoare.…

- Managerul Spitalului de Urgența Floreasca a demisionat luni din funcție. Claudiu Ștefan Turculeț fusese numit in funcție in 2016. Claudiu Ștefan Turculeț a cerut incetarea contractului de munca „din motive personale”, scrie HotNews.ro . Turculeț, care este medic primar chirurg și conferentiar universitar,…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca a semnat contractul pentru achizitionarea a 1 milion de doze de vaccin antigripal, pentru campania de vaccinare gripala gratuita. Ministerul Sanatatii mai spune ca a transmis catre furnizorul de vaccin antigripal cantitatile de doze repartizate fiecarei…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca a fost citat si a mers, marti, la DNA, pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul deschis ca urma a plangerii facute de managerul Spitalului „Sfanta Maria” din Capitala, Narcis Copca, impotriva sa.

- Vești bune pentru romanii cu tuberculoza! Ministerul Sanatații (MS) va dubla bugetul Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, astfel incat toți bolnavii sa beneficieze de tratamente compensate sau gratuite. Ministerul Sanatații susține ca va aloca peste 41 milioane…

- „Astfel, alocarea bugetara in anul 2018 pentru derularea acestui Program Național va fi de peste 41 milioane de lei, obiectivul fiind asigurarea accesului la diagnostic și tratament corect pentru toți pacienții afectați de tuberculoza, inclusiv tuberculoza multidrog rezistenta (MDR/XDR)” a declarat…

- Toți pacienții cu tuberculoza vor fi tratați in cadrul programului național in domeniu Ministerul Sanatații (MS) va dubla anul viitor bugetul Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei alocand peste 41 milioane de lei pentru derularea acestuia in vederea asigurarii accesului…

- Deputatul PSD Beatrice Tudor a cerut Ministrului Sanatații, prin intermediul unei interpelari, sa faca publice evaluarile Corpului de Control al Ministerului in ceea ce privește modul in care sunt respectate protocoalele de triaj ale pacienților cu cazuri urgene care vin la spitalele din Romania,…

- „In sesiunea din 2017, absolventii universitatilor de medicina, medicina dentara si farmacie vor putea concura pe un numar de 3.565 locuri si posturi pentru medicina, 258 locuri pentru medicina dentara si 136 locuri si posturipentru farmacie”, potrivit Ministerului Sanatatii (MS). Conform…

- Conform sursei citate, fata de anii anteriori, vor fi achizitionate cantitati duble de vaccin antigripal, fapt care va permite vaccinarea unui numar mai mare de persoane. Dupa 10 zile de la incheierea procedurii de licitatie electronica, perioada prevazuta prin lege pentru formularea contestatiilor,…

- Potrivit Libertatea, mai mulți pacienți proaspat operați sunt plimbați printre vizitatori pe holuri in Spitul Județean Braila. De asemenea, aceștia sunt transportați cu același ascensor pe care-l folosesc și vizitatorii. Direcția pentru Sanatate Publica a precizat ca nu poate face un control in unitatea…

- In loc sa aiba parte de condiții igienice decente, pacienții proaspat operați sunt plimbați pe holuri la Spitalul Județean Braila, printre vizitatori. De asemenea, aceștia sunt transportați cu același ascensor pe care-l folosesc și vizitatorii. Direcția pentru Sanatate Publica a precizat ca nu poate…

- "Cred ca e nevoie sa facem ceva rapid. Exista o așteptare a romanilor ca lucrurile sa se imbunatațeasca. Din pacate, nu vad niciun semn din partea actualei guvernari din care sa reiasa ca Sanatatea ar fi luata ca și prioritate, ca s-ar face cu adevarat ceea ce s-a promis in programul de guvernare…

- Damen Shipyards Group a anuntat ca autoritatile romane a avizat tranzactia prin care olandezii au achizitionat pachetul majoritar de actiuni al Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI). Asa cum cotidianul nostru va informat inca din data de 04 iulie 2017, Daewoo Shipbuilding a inceput discutiile privind…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a dispus un control la Spitalul de Arsi, in urma informatiilor conform carora unul dintre minerii raniti in explozia de la Uricani ar fi murit din cauza infectiilor. „Prof. dr. Florian Bodog a dispus reprezentantilor Inspectiei Sanitare de Stat sa…

- In plus, FACIAS anunța ca va acorda consiliere juridica gratuita tuturor celor care vor dori sa dea in judecata MS și celelalte autoritați responsabile de repercusiunile pe care aceasta criza le va avea. "In acest moment, in țara noastra, sunt peste 500 de persoane care nu pot urma tratamentul…

- Protocolul privind atribuirea de aparatura medicala de catre Ministerul Sanatații pentru Centrul de Radioterapie al Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare va fi semnat joi, 9 noiembrie, la ora 13.00, la Guvernul Romaniei, in prezența managerului Spitalului Județean din Baia…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 8 noiembrie 2017, ora 13.00 I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru realizarea 39; 39;Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol 39; 39; aferenta programului de inzestrare esential 39; 39;Sistem…

- Ies la iveala informatii incendiare cu privire la seful Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice. Adus la conducerea ANAP de catre fostul premier Dacian Ciolos, Bogdan Puscas ar fi beneficiarul mai multor contracte cu statul, toate obtinute prin încredintare directa. O…

- La doar cateva ore dupa ce Gazeta a publicat o investigație referitoare la banii pe care ii oferea Primaria București echipei de baschet Steaua, Corpul de Control al PMB a descins la CSM București Din informațiile Gazetei, inspectorii Corpului de Control nu au gasit, pana la aceasta ora, protocolul…

- Un astfel de document nu se regasește, se pare, nici in Protocolul de predare-primire care a fost semnat de catre cei doi miniștri in data de 5 ianuarie 2017, atunci cand coordonarea Ministerului Sanatații a fost preluata de catre ministrul Sanatații, prof. dr. Florian Bodog, de la ministrul Vlad…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus ca l-a rugat pe premierul Mihai Tudose sa dea o ordonanta pentru ca tratamentele ranitilor din clubul Colectiv sa fie suportate din bugetul de stat si in 2018, fostul premier Dacian Ciolos il anunta ca aceasta exista deja. "Cu ocazia petrecerii sale aniversare,…

- Raniții din Colectiv înca au nevoie de tratamente de mii de lei pe luna, dar și de consiliere psihologica, cea din urma fiind o componenta importanta în recuperarea lor completa. Mediafax a încercat sa afle cum sunt ajutate victimele incendiului de statul român, dupa doi ani…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat pe Facebook un mesaj pe care l-a primit sambata de la un angajat din cadrul unei companii, membra a Asociatiei Internationale a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM).

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba informeaza ca un nou vaccin gratuit, Prevenar, a fost introdus de Ministerul Sanatații in schema naționala de vaccinare, care va fi administrat copiilor in primul an de viața. De asemenea, Alba a primit primele doze de vaccin antigripal. Prevenar ajuta la protecția…

- Suparat ca a fost demis din functia de manager al Ambulantei Bihor, ec. Gheorghe Pintea isi ataca colegii din conducere si anunta „fisuri politice”. Ec. Pintea a fost demis miercuri, prin ordin de ministru, iar joi a convocat o conferinta de presa pentru a trece in revista un bilant…

- Soarta Pilonul II de pensii a fost decisa de Guvern, potrivit unui raport care a ajuns pe masa Comisiei Europene, la solicitarea oficialilor de la Bruxelles, ingrijorati de cresterea deficitului bugetar din Romania, scrie Digi24. Statul ia in calcul reaplicarea sistemului de pensii din 2008, anul…

- Județul Timiș a primit intr-o prima etapa 783 de doze de vaccin antigripal destinate campaniei gratuite din acest an, conform Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș. Cantitatea reprezinta insa doar 1,74 la suta din necesarul de 45.000 de doze, estimat de autoritațile sanitare, astfel ca nu toate…

- La sediul Ministerului Sanatatii au avut loc noi negocieri între autoritati si sindicate, dupa ce 8.000 de cadre medicale au protestat ieri în fata Guvernului. Reprezentantii angajatilor din Sanatate nu cred în promisiunile Guvernului si nu renunta la proteste si la posibilitatea…

- REZULTATE Ieri, pe edu.ro, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a publicat lista candidatilor admisi in prima etapa de selectie (on-line) pentru constituirea Corpului de Experti ai Corpului de Control. Din judetul Vaslui figureaza opt profesori. In total sunt puse la bataie 400 de locuri, iar in cursa…

- Deputatul social-democrat Tamara Ciofu solicita Ministerului Sanatații sa doteze toate maternitațile din țara cu aparatura medicala pentru diagnosticarea deficiențelor de vaz și auz la nou-nascuți. Ciofu a declarat, duminica, de Ziua Mondiala a Nevazatorilor, ca România înregistreaza…

- Campania gratuita de vaccinare antigripala a persoanelor la risc ar urma sa se deruleze in a doau jumatate a a lunii octombrie Cel putin asta sustin oficialii Ministerului Sanatatii. “Campania gratuita de vaccinare a persoanelor la risc, derulata de Ministerul Sanatatii incepe in fiecare an in a doua…

- UPDATE 14,30: Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat a Universitații de Vest Timișoara (UVT) va lua in discuție problema tezei de doctorat a ministrului Sanatații, Florian Bodog, despre care in mass-media au aparut recent suspiciuni de plagiat, informeaza, luni, Agerpres . ''In zilele urmatoare,…

- Guvernul a aprobat crearea Corpului de Control al prim-ministrului. Noua structura, organizata in cadrul Cancelariei de Stat, va verifica executarea indicațiilor si dispozițiilor premierului si va fi formata din opt consilieri.

- Confederatia Europeana a Sindicatelor solicita, intr-o scrisoare adresata Comisiei Europene, interventia autoritatilor comunitare pentru a determina Guvernul Romaniei sa renunte la intentia de a plasa povara contributiilor sociale exclusiv asupra angajatilor de la 1 ianuarie 2018.Potrivit…

- La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite. Astfel, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, oncologice, diabet zaharat, HIV/SIDA și psoriazis cronic sever vor beneficia de 9 molecule noi, in regim de compensare…