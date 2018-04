Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30.000 de persoane s-au inscris ca sustinatori ai Partidului Romania Impreuna RO+ in primele 48 de ore de la anunțarea depunelor actelor, sustine fostul minstru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. Intr-o postare pe reteaua de socializare Facebook, Voiculescu scrie ca aproape 17.000 și-au declarat…

- Fostul premier Dacian Ciolos, care tocmai a lansat un nou partid politic, Miscarea Romania Impreuna, sustine ca este nevoie de implicare din partea societatii in viata politica, prin participare la alegeri si la viata parlamentara, pentru a schimba lucrurile in Romania. "Dupa tot ce s-a intamplat…

- "Am vazut ieri relativ mult interes pentru poziționarea ideologica a Mișcarii Romania Impreuna. Ma bucura in mod real acest interes. Mi-am luat și niște injuraturi, pentru ca deși par baiat bun, sunt "sexo-marxist" fara sa știu și pentru ca "o tot ard cu credința și cu Stainhart ala". Astea…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca ”singura sansa de politica decenta in Romania sunt oamenii valorosi” si vorbeste despre ”implicare, asumare si colaborare”. El apreciaza ca ”drumul lui Dacian Ciolos, al lui Vlad Voiculescu si al celorlalti colegi din RO100 este comun cu al USR”, asteptandu-se…

- Fostul ministru pentru dialog social in guvernul condus de Dacian Ciolos, Violeta Alexandru, a anuntat, sambata, ca va inceta colaborarea cu "echipa Ciolos", dupa anuntul fostului premier privind infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna". Ea a afirmat ca "orice noua constructie politica…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat, sambata, pe Facebook, o imagine cu simbolul noului partid infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, despre care spune ca este logo-ul care va aparea pe buletinele de vot. Vezi in text ...

- Vlad Voiculescu va candida la alegerile locale din 2020. Fostul ministru al Sanatații a facut anunțul vineri dimineața, in cadrul unei emisiuni radio. „Da, in momentul asta m-am enervat suficient. O sa fac tot ce tine de mine”, a spus Vlad Voiculescu, vineri, in emisiunea „Morning Glory” a lui Razvan…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100. ”In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100» se va desprinde…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii in Cabinetul lui Dacian Ciolos si unul dintre membrii fondatori ai noului partid Miscarea Romania Impreuna, a anuntat, vineri, ca va candida la alegerile locale din 2020, mai exact la functia de primar al Municipiului Bucuresti.

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, scrie, miercuri, pe Facebook, ca in Romania, tara cu cele mai mari probleme legate de infectiile nosocomiale, dar cu cel mai mare consum de antibiotice, specialistii din sistem care ar putea rezolva aceasta problema, respectiv infectionisti, epidemiologi…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat in aceasta saptamana ca in maxim doua saptamani va depune actele necesare pentru inscrierea unui nou partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Senatorul liberal de Timiș Alina Gorghiu apreciaza decizia fostul prim-ministru,…

- Comandantul Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Cucos, a cerut efectuarea unor verificari de urgenta referitoare la modul in care a fost intocmit un proces-verbal de sanctionare a unei persoane cu deficiente auditive care a participat la protestul organizat in ziua desfasurarii Congresului PSD.…

- Liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, a venit cu declarații referitor la alegerile locale anticipate care urmeaza sa se desfașoare in data de 20 mai, curent. Politicianul a declarat ca daca partidul sau nu va caștiga aceste alegeri, va pleca definitiv din politica moldoveneasca.

- „Sintem gata cu site-ul nou, www.G4Media.ro. Eu si Dan Tapalaga avem citeva exclusivitati, asa cum v-am obisnuit in ultimii ani: Vlad Voiculescu e luat in calcul ca posibil candidat la Primaria Bucuresti, Liviu Dragnea si-a mai angajat fictiv la stat o apropiata, plus motivele esecului masiv al Marsului…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, i-a adus cuvinte dure, intr-o postare pe Facebook, ministrului Justitiei Tudorel Toader, dupa sedinta CSM in care Consiliul a dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA.

- Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook, dupa ce ministrul Justițiie Tudorel Toader a propus revocarea procurorului-șef al DNA . „Nu știu cum se va termina acest circ periculos, dar știu ca nu vom trai intr-o lume mai buna decat daca o vom face noi mai buna”, a scris Cioloș, intr-un mesaj…

- De un an de zile, șefa DNA, Codruța Kovesi e harțuita de unii politicieni care se simt cu musca pe caciula. Ceea ce ei numesc ”reforma a justiției” e doar o incercare de discreditare și timorare a sistemului judiciar care, chiar daca mai are lucruri de imbunatațit, s-a reformat și a evoluat mai mult…

- Asa cum Gazetaph.ro anunta in premiera in urma cu o luna, Primaria Bucov a infiintat la nivel local „Garda Verde”, un grup civic prin care se doreste ca problemele de mediul de pe raza localitatii, create in special de cei fara cei 7 ani de acasa care arunca gunoi menajer, cadavre de animale sau moloz…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele “Justitia furata” si a reunit oameni care, ...

- Peste patru mii de persoane marsuluiesc, sambata, pe strazile din municipiul Sibiu scandand lozinci impotriva Guvernului, impotriva legilor justitiei si aratandu-si sustinerea fata de protestatarii de la Bucuresti. ”Bucuresti nu uita, Sibiul e de parte ta” este una dintre scandarile favorite. De…

- Cu peste 1 miliard de utilizatori, WhatsApp este cea mai populara mesagerie la ora actuala. Oficialii aplicației au anunțat ca va fi introdus un nou sistem, care sa protejeze utilizatorii impotriva știrilor false. Astfel, WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare…

- Fostul premier Dacian Ciolos a postat un mesaj pe Facebook prin care ii indeamna pe sustinatorii sai si ai Platformei Romania 100 sa nu se lase prada „dezamagirii si frustrarii” acestei zile, si ca la viitoarele alegeri „sa fie vocea decentei si a normalitatii”.

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, afirma ca presedintele Klaus Iohannis are "indreptatirea si (...) obligatia politica" sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit "inapta" pentru guvernare. "Eu cred ca Iohannis…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dâmbovita și fost ministru al Apararii, spune ca o noua schimbare de Guvern "ar fi sinucidere politica" pentru social-democrati si se declara "îngrijorat" cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- Elena Udrea a avut miercuri dimineața, 3 ianuarie 2018, una dintre cele mai acide reacții ale sale. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani , a luat foc și a transmis unul dintre cele mai dure mesaje ale sale. Elena Udrea, care anul trecut a facut senzație intr-un club de fițe , a rabufnit impotriva celor…

- Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de interpretari si nu putini au fost cei care au dedus…