Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 a ratat dramatic calificarea la a 17-a ediție a Campionatului European de fotbal U19, care are loc in perioada 16-29 iulie 2018, in Finlanda, dupa infrangerea din fața Ucrainei, scor 1-2. Tragerea la sorți a celor doua grupe va avea loc pe 30 mai, la Vaasa, Finlanda. Echipele calificate…

- Formatia Astra Giurgiu va juca, marti, la Izvorani, un meci amical cu echipa SCM Gloria Buzau, dupa ce a anulat partida de pregatire cu FC Arges, programata saptamana trecuta. "Din cauza problemelor cu terenurile de antrenament, se ramane, cateva zile, pe sintetic, la Izvorani, unde marti are loc…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei incepe pregatirile pentru campaniile de calificare la Campionatul European de fotbal din 2020 cu doua meciuri amicale ce se vor desfasura in urmatoarea saptamana. Pe 24 martie tricolorii vor juca la Netanya cu Israelul, iar pe 27 martie vor intalni Suedia …

- Formatia de baschet masculin Politehnica Iasi, va incepe meciurile din faza a doua a Ligii Nationale pe 28 martie, pe teren propriu, cu formatia galateana Phoenix. In continuare, iesenii vor intalni pe SCMU Craiova (pe 31 martie, in deplasare), Timba Timisoara (deplasare, 3 aprilie), Dinamo Bucuresti…

- Meciurile etapei a IX-a din cadrul Diviziei Nationale de Seniori la rugby au fost reprogramate, din cauza timpului nefavorabil si a conditiilor in care se prezinta terenurile de joc.Partidele celor doua formatii dobrogene se vor disputa dupa urmatorul program: CS Navodari - CS Bucovina Suceava, vineri,…

- Nationala de rugby Under 18 a Romaniei va participa, intre 24 si 31 martie, la Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta care va avea loc la Poznan (Polonia), informeaza FRR. „Stejareii” vor debuta in competitie duminica, 25 martie, la Plewiska, intr-un meci cu Franta. In prima grupa…

- Fostul presedinte al FRF, Mircea Sandu, a vorbit la ProSport LIVE si de soarta Universitatii Craiova, echipa ce apartinea lui Adrian Mititelu si a fost dezafiliata. "Regret foarte mult ca Universitatea Craiova a incaput pe mainile unor borfasi. Eu stiu in ce sistem s-a jucat...in…

- Nationala Under 18 a Romaniei va participa, intre 24 si 31 martie, la Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta care va avea loc la Poznan (Polonia), informeaza FRR. ''Stejareii'' vor debuta in competitie duminica, 25 martie, la Plewiska, intr-un meci cu Franta. In prima…

- Reprezentativa U17 a Romaniei ar fi trebuit sa dispute in perioada 22-28 martie turneul de elita pentru calificarea la Campionatul European, insa condițiile meteo le dau batai de cap organizatorilor. Deși nu a mai nins de ieri, unul dintre cele 3 terenuri pe care ar trebui sa se dispute partidele turneului…

- Mijlocașul Andrei Marginean, transferat recent in Italia, la Sassuolo, are parte de cele mai importante partide ale carierei, facand parte din lotul Romaniei Under 17 care va participa in aceste zile la Turul de Elita din Ungaria. Din pacate, celalalt reprezentant al județului, aiudeanul Raul Șteau…

- Iarna a castigat batalia cu fotbalul in Moldova la sfarsitul saptamanii trecute. Dupa ce caderile de zapada au blocat sambata disputarea partidei dintre FC Botosani si Dinamo Bucuresti, din runda a doua a play-out-ului Ligii I, aseara, vremea nefavorabila a blocat derularea meciului dintre CSM…

- Atletul Alexandru Novac (20 de ani) a caștigat medalia de aur la sulița, la categoria sub 23 de ani, in weekendul precedent, la Cupa Europei de aruncari lungi. Proaspat intors in țara, de la Leiria (Portugalia), acolo unde au avut loc intrecerile, Novac a acceptat sa ne vorbeasca…

- Clasate pe locul 11 in Seria B – din 12 participante active – fetele de pe Crișul Alb intalnesc „lanterna roșie”, ACS Odorheiu Secuiesc, fara punct reușit in acest sezon, mai mult cu minus 7 puncte in ierarhie, penalizare primita pentru nerespectarea cerințelor privind dubla legitimare și cerințele…

- Aflați in Largs, o localitate din apropiere de Glasgow, Scoția, pentru un cantonament de pregatire la Sport Scotland Inverclyde National Sports Training Centre, „stejareii” U20 au susținut, ieri, un meci de pregatire in compania naționalei țarii gazda. Dintre cei opt barladeni convocați la lot, cinci…

- Derby-ul Dinamo – Steaua, in Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 23-a. Poli Timișoara – Potaissa Turda, alt meci tare al rundei. Duminica, 11 martie 15.30 Dinamo București – CSA Steaua București 16:30 SCM Politehnica Timișoara – AHC Potaissa Turda 17:00 HC Vaslui – AHC Dunarea Calarași 18:00…

- Site-ul FR Handbal a publicat, ieri mai spre pranz un comunicat laconic: ”Va aducem la cunoștința retragerea din Campionatul Național - Liga Zimbrilor, a clubului CS Politehnica Iași datorata problemelor financiare aparute. Astfel, conform Art. 32 din RODCNH 2017-2018, urmatoarele…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 18-a. Transferurile importante efectuate in ultima zi, conform 24secunde.ro. In perioada 2-4 martie se disputa jocurile etapei a 18-a din sezonul regular. Vineri, 2 martie CSM CSU Oradea vs U-BT Cluj-Napoca – ora 19:00, DigiSport Se intalnesc ultimele doua…

- BC SCM Timișoara a facut singura mutare a iernii ieri, in ultima zi de transeruri. ”Leii” și-au completat lotul la capitolul straini cu sarbul Marko Stevanovic, care vine de la Electrico FC, grupare din prima liga portugheza. Stevanovic (23 de ani) masoara 2,07 metri, evolueaza pe postul de extrema…

- Stadionul incepe sa … „pice”. Zone din unele tribune destinate spectatorilor au fost interzise și imprejmuite cu banda de avertizare, pentru a nu se intampla vreun accident. Recent, liderul CJ Timiș a declarat ca pe stadion nu se vor mai disputa meciuri, cel mai probabil incepand din…

- BC SCM Timișoara a invins pe CS Politehnica Iași cu scorul de 100-77 (27-18, 24-19, 33-13, 16-27), intr-o restanta din cadrul sezonului regulat de baschet masculin. Jocul disputat in capitala Moldovei a avut echilibru doar in debut, spre sfarsitul primului sfert, banatenii accelerand si demonstrand…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 21-a. Mare meci mare: CSM București – Steaua. Programul rundei programata de FR Volei pentru data de 17 februarie 2018. Sambata, 17 februarie 2018 ora 12.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare – Unirea Dej 0-3 (14, 11, 16) ora 13.30: CSM București – Steaua București 0-3 (21,…

- Politehnica Iași s-a retras din Superliga de rugby. Confruntata cu probleme financiare de cateva luni, ceea ce a determinat majoritatea jucatorilor sa plece, echipa moldoveana s-a retras oficial din competiție. La finalul turului SuperLigii CEC Bank 2017-2018, CS Politehnica Iasi se afla pe locul 7,…

- Echipa de handbal feminin CSM Bistrita s-a calificat sambata, pe teren propriu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins in faza optimilor formatia Universitatea Cluj, cu scorul de 33-27 (21-12).Sambata se mai joaca alte patru partide din faza optimilor de finala, intre…

- Romania – Germania, baraj pentru calificarea la Europenele feminine de polo. Prima manșa, sambata, la Hamburg, de la 21.30. Manșa retur se va juca la 3 martie 2018, la Izvorani, informeaza h2opolo.ro. Lotul Romaniei: Adrienn Lukits, Carolina Braghis – portari; Johanna Toth (cpt.), Floria Simion, Oana…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a primit o mana de ajutor in cursa de urmarire a liderului din Divizia A1, Steaua Bucuresti, chiar de la o alta contracandidata la titlul national. Cu un ploiestean printre titulari, Liviu Cristudor, care a evoluat si la Tricolorul LMV,…

- In timp ce multe dintre vedetele autohtone se afișeaza cu mașini scumpe sau au șofer la dispoziție, Florin Calinescu circula cu metroul. Și asta in condițiile in care, este știut, juratul de la ”Romanii au talent” este una dintre vedetele din Romania care stau bine la capitolul finanțe. Lucru cunoscut,…

- Dupa un „ianuarie negru” din punct de vedere al rezultatelor, cinci jocuri pierdute din tot atatea disputate in Liga Nationala de baschet feminin, CSU Alba Iulia a coborat pe penultima pozitie a ierarhiei primei scene, dupa ce la un moment dat se plasa in apropierea podiumului. Esecurile cu contracandidatele…

- Fundasul Stelu Costache, jucator care a evoluat in prima parte a sezonului cateva meciuri in Liga A Prahova, la CSO Plopeni, a prins “pe ultima suta de metri” o convocare in Naționala Under 18 a Romaniei. Echipa formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2000 se afla, de ieri, la Centrul Național…

- A facut parte din Craiova Maxima și a jucat alaturi de Mutu in Trivale intre 1996-1998. Acum, dupa 20 de ani, Emil Sandoi a revenit la FC Argeș. EMIL SANDOI, antrenor FC Argeș: ”Mi-aș fi dorit sa ma intorc in calitate de jucator, dar din pacate nu mai merge. Hehehe! (...) Ma leaga lucruri frumoase…

- Reprezentativa de futsal a Romaniei a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 4-1, de selectionata Portugaliei, in primul meci din grupa C de la Campionatul European din Slovenia. Golurile invingatorilor au fost marcate de Pedro Cary, Fabio Cecilio, Ricardinho si Bruno Coelho. Pentru Romania a inscris…

- Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 16-a. Victorie pentru CSM București. Rezultate. Rezultate AHC Potaissa Turda – CSM Fagaras 30-20 CSM Bucuresti – CSU Suceava 24-21 CSM Focsani 2007 – CS Minaur Baia Mare – 31 ian 18, 18:30 SCM Politehnica Timisoara – AHC Dobrogea Sud Constanta – 31 ian 18,…

- Benfica Lisabona – Steaua, in Cupa Challenge la volei masculin. Roș-albaștrii au meci marți, de la ora 22.30, impotriva campioanei lusitane. Partida conteaza pentru returul optimilor de finala din Cupa Challenge. In tur, formația noastra a cedat la mare lupta, in tie-break, cu scorul de 3-2, la Sala…

- Tragerea la sorti pentru impartirea tarilor participante in cele doua semifinale ale competitiei a avut loc luni, la sediul Primariei din Lisabona, informeaza TVR. Anul acesta, la Eurovision participa 43 de tari, dintre care 19 concureaza in prima semifinala, cea din 8 mai, iar 18 tari lupta…

- Moldova a obtinut trei medalii la Campionatul European de Jiu-jitsu brazilian, care s-a desfașurat la Lisabona (Portugalia), transmite IPN. Alexandru Simion a câștigat medalia de argint, la categoria „Junior Light”. Câte o medalie de bronz au obținut Roman…

- Moldova a obinut trei medalii la Campionatul European de Jiu-jitsu brazilian, care s-a desfșurat la Lisabona (Portugalia), transmite IPN. Alexandru Simion a ciștigat medalia de argint, la categoria „Junior Light”. Cite o medalie de bronz au obținut Roman Babii, la categoria Master III (greutate mijlocie)…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 17-a. Craiova poate scoate Zalaul din lupta pentru podium. Ambele formații au șanse minime la medalii in acest sezon, cand Steaua, Tricolorul și Arcada sunt cele mai puternice echipe din campionat. Sambata, 27 ianuarie 2018 ora 12.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare –…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 16-a: Municipal Zalau – Steaua. Campioana din Zalau e o echipa aflata in declin fața de sezonul trecut, Steaua e lider la zi, avand o singura infrangere pana acum. Programul etapei a 16-a din Divizia A1 la volei masculin (runda programata de FR Volei pentru data…

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi lansat in cinematografele din Romania pe 19 ianuarie. Pororoca va rula in 19 orașe din Romania, pe 26 de ecrane, astfel: BUCUREȘTI: Cinema City Romania…

- Nationala de rugby U20 a Romaniei se reuneste in primul stagiu de pregatire din 2018, care va avea loc la Izvorani, intre 23 si 30 ianuarie, obiectivul fiind testarea potentialului echipei in vederea formarii unui nucleu competitiv pentru Campionatul European de U20 care va avea loc la Lisabona intre…

- Chiar daca vremurile sale de glorie au apus, Adrian Cristea nu poate sa stea departe de viata de noapte a Capitalei, scrie spynews.ro. Recent, acesta a fost surprins de paparazzii in timp ce intra hotarat intr-o cafenea de fite din Bucuresti. Insotit de cativa amici, „Printul" a petrecut mai bine…

- Campionatul European de 24 de ore alergare, a carui a 22-a editie se va desfasura pe 26-27 mai, la Timisoara, pune Romania pe harta marilor intreceri de atletism, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea. Aceasta competitie, la care si-au…

- JUNIORI… Reprezentativa formata din juniori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001 se afla in cantonament la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Din lotul convocat de antrenorul Sorin Colceag fac parte si vasluienii Auras June si Marcel Chiorean. Tricolorii antrenati de Sorin Colceag pregatesc participarea…

- Divizia A1 la volei masculin 2018, etapa a 14-a. Mare meci la Ploiești, intre Tricolorul LMV și Arcada Galați. Programul rundei. 12 ianuarie 2018 17.30 CS Dinamo București – SCMU Craiova 13 ianuarie 12.00 CS „U” Cluj – CS Unirea Dej 12.30 CSS 2 CNE UKRO Baia Mare – CSM București 15.30 LMV Tricolorul…

- „Avem bijuterii placate cu aur, seturi realizate din pietre semipretioase, lucrate de mine cu multa atentie. Preturile pentru bijuterii sunt cuprinse intre 30 si 100 de lei, iar cele pentru seturi pornesc de 70 de lei si pot ajunge la 150 de lei, in cazul garniturilor complete“, aflam de…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. SUA elaborasera o lista a localitaților care urmau sa fie lovite cu bombe nucleare în cazul unui razboi de proporții cu blocul socialist. Aproximativ cu doi ani în urma, in jurul perioadei de Craciun 2015, a fost desecretizata lista orașelor…

- Ultimele prestatii ale celor de la BCM U Pitesti au cam incins spiritele la clubul FC Arges, club ce finanteaza si echipa de baschet. Primaria Municipiului Pitesti face eforturi substantiale pentru ca echipa sa beneficieze de cea mai buna finantare. Cu un buget de un milion de euro anual, echipa…

- O luna pana la Campionatul European de futsal 2018 din Slovenia. Tricolorii sunt in grupa C, alaturi de Portugalia și de Ucraina. A ramas o luna pana cand tricolorii vor debuta in editia Slovenia 2018 a Campionatului European de futsal! In 31 ianuarie, de la ora 19:00, Romania si Portugalia se vor intalni…

- Inca de la primele rezultate negative ale UTA-ei, din acest campionat, a ajuns la urechile noastre cum ca Adrian Mihalcea si Gica Mihali au vorbit murdar cu jucatorii. Unii, adusi chiar de ei la Arad, despre care Mihalcea spunea, dupa vreo patru etape: „Nu inteleg ce se intampla cu ei, mai ales ca…