- Baarle-Hertog, comuna de granița a Belgiei, și Baarle-Nassau, comuna de frontiera a Olandei, sunt inteconectate intr-un fel atat de strans, incat daca nu ești atent o clipa, nu realizezi cand ai pașit cu talpa intr-un stat și cand in celalalt.

- Principalul avocat al lui Donald Trump pentru investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si-a dat demisia, conform presei americane, informeaza BBC potrivit News.ro . John Dowd ar fi ajuns, conform rapoartelor, la concluzia ca Trump…

- Comuna tulceana C. A Rosetti a cazut prada sacalilor, arata imaginile trimise de telespectatorii Stirilor TVR. Localnicii sunt ingroziti pentru ca, in ultimele luni, haitele le-au ucis sute de pasari si animale. Iar autoritațile nu fac nimic de ani buni.

- Ca urmare a fenomenelor meteorologice deosebite produse in ultimele ore in judetul Buzau, a fost afectata partial o linie electrica aeriana de 20 kV si 5 posturi de transformare. In acest moment este intrerupta alimentarea cu energie electrica a unui numar de 400 de abonati din localitatea Bradeanu.

- Candidatul PL la functia de primar de Chisinau, Valeriu Munteanu, sustine ca lansarea in cursa electorala a lui Ion Ceban din partea socialistilor nu este o surpriza. Potrivit lui, acum liderul PDM, Vlad Plahotniuc, ar avea doi candidati pentru functia de primar al Capitalei, Ion Ceban si Silvia Radu,…

- Data alegerilor prezidentiale din Federatia Rusa coincide cu marcarea a patru ani de la anexarea Crimeii. Duminica, 18 martie, în Rusia vor avea loc alegeri prezidențiale. Principalul favorit ramâne a fi Vladimir Putin, care va avea șapte contracandidați, cotați cu șanse…

- NOROCOS… Un barbat de 29 de ani, din comuna Pochidia a fost salvat de la spanzurare de politistul din comuna, agentul George Ciubotaru. Acesta se afla in timpul liber si a fost sunat de un localnic, care l-a anuntat ca un barbat intentioneaza sa se spanzure de balustrada unui pod, din localitatea Pochidia,…

- Mormane de gunoaie stau aruncate in imprejurimile satului Șeușa din comuna Ciugud. Un cititor Alba24 a surprins recent mai multe imagini cu deșeurile, dupa o plimbare in natura. Acesta propune administrației locale organizarea unor campanii de curațare a zonelor respective, la care sa participe persoane…

- BUCURIE… Peste 500 de femei din comuna Stefan cel Mare au petrecut de Ziua Femeii, chiar daca petrecerea organizata in cinstea lor a fost planificata cu cateva zile intarziere. Duminica, cele trei camine culturale, din Stefan cel Mare, Cantalaresti si Maraseni au fost luate cu asalt de sute de femei,…

- 'Candidatul Vladimir Putin se situeaza cu mult inaintea celorlalti sapte candidati, cu 69% din intentiile de vot', potrivit sondajului realizat prin telefon in perioada 5-9 martie, a declarat in cadrul unei conferinte de presa Valeri Fiodorov, directorul institutului de sondare a opiniei publice. Contracandidatii…

- Expertul politic Corneliu Ciurea e de parere ca PPDA s-a grabit atunci cand l-a desemnat pe liderul formatiunii, Andrei Nastase, in calitate de candidat pentru alegerile anticipate din Chisinau. In opinia sa, presedintele PAS, Maia Sandu ar fi avut mai multe sanse in acest scrutin.

- Bistriteanul Tibi Useriu a ramas singurul roman care concureaza inca in cursa de la Cercul Polar. Sportivul conduce cursa inca de la inceput. Potrivit apropiatilor lui Useriu, bistriteanul este plin de energie, iar simtul umorului ii este la cote inalte.

- Fostul international Ionut Lupescu, care si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), sustine ca principalul sau obiectiv la conducerea FRF este sa uneasca lumea fotbalului. El a declarat, vineri, la Botosani, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o…

- Candidatul PPDA la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, afirma ca principalul sau adversar in alegerile anticipate din Capitala va fi „candidatul comun al lui Plahotniuc si Dodon, Silvia Radu”.

- Ionel Parvan: “Eu cred ca s-a creat, deja, o simbioza intre primarie si locuitorii comunei” in Politic / – Domnule primar, ati castigat alegerile la primul dumneavoastra mandat contra unui primar in functie de la PNL. Cum ati reusit, cum ati convins electoratul sa va voteze? –…

- Peste 100 de femei din Adancata au fost sarbatorite astazi, de 8 Martie, la Caminul Cultural din aceasta comuna. Doamnele și domnișoarele prezente la evenimentul organizat in cinstea lor au primit flori din partea primarului din Adancata, Viorel Cucu. Evenimentul a fost organizat de Primaria și Consiliul…

- Neințelegeri intre Partidul Demnitate și Adevar și Partidului Acțiune și Solidaritate. Lidera PAS, Maia Sandu, inca nu știe daca va susține candidatura lui Andrei Nastase la alegerile locale din Capitala.

- Presa mi-a cerut sa comentez candidatura lui Andrei Nastase, apoi declarațiile de astazi ale lui Vlad Plahotniuc și alte declarații ale unor politicieni in legatura cu alegerile locale anticipate in Chișinau.

- Primarul general interimar al Chișinaului, Silvia Radu, reacționeaza la declarațiile lui Vladimir Plahotniuc și la inaintarea candidaturii lui Andrei Nastase la funcția de edil al capitalei. Radu spune ca ea nu vrea sa faca politica, dar sa faca din Chișinau o capitala unde vrei sa traiești.

- Neînțelegerile dintre liderii partidelor proeuropene ar putea pune în pericol mobilizarea electoratului de dreapta, atenționeaza comentatorul politic Vlad Țurcanu. El a subliniat, în cadrul emisiunii Ora de vârf de la Radio Chișinau, ca alegerile din cele mai…

- Zilele acestea s-au implinit 69 de ani de la asasinarea de catre Securitate a cinci partizani anticomuniști. Cei cinci au fost impușcați in dimineața zilei de 4 martie 1949 in zona comunei Bistra din județul Alba. Trupurile au fost inhumate intr-o groapa comuna, ramașițele acestora fiind descoperite…

- Un incident deosebit de grav in sistemul IT al Agenției Naționale de Administrare Fiscala, soldat cu pierderea unui volum de date imens, s-a inregistrat in mai 2017, iar colapsul sistemului este iminent, susține fostul șef al Fiscului, Gelu Ștefan Diaconu. El a scris, pe blogul sau, povestea „ingroparii…

- Corneliu Stinga (33) ani se afla la primul mandat de primar, fiind ales edil al comunei Vetrisoaia la alegerile din 2016 din partea PNL. Inca de la inceputul mandatului, a promis consatenilor ca nu va face parte din categoria celor care investesc in panselute si borduri, educatia copiilor din sat numarandu-se…

- Elena Toader, sotia ministrului Justitiei, este singurul candidat ramas in competitie pentru o functie de sef de clinica dupa ce contracandidatul sau s-a retras „din motive personale”, odata cu aflarea rezultatelor la prima proba.

- Bulibasa din comuna Grajduri, judetul Iasi, a fost gasit vinovat de ultraj dupa ce a lovit un functionar al primariei din comuna. In acelasi dosar a fost condamnat si fiul bulibasei, ambele pedepse fiind de 1 an de inchisoare.

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- O masina de politie a fost lovita frontal, in noaptea de sambata spre duminica, de un autoturism pe DN24 A, in impact fiind raniti atat un politist, cat si doua persoane din masina care a provocat accidentul. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui (IPJ) Vaslui, masina a fost initial…

- Premierul Viorica Dancila are programata miercuri, la Bruxelles, o intalnire cu presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, dupa care cei doi vor sustine o conferinta de presa comuna.

- Actualul primar interimar al capitalei, Silvia Radu, ar fi un potențial candidat al Partitului Democrat la eventualele alegeri locale din Chișinau, care au urma sa fie pe 20 mai 2018. Declarația a fost facuta de purtatorul de cuvant al PD-ului, Vitalie Gamurari in cadrul unei conferințe de presa.

- De cațiva ani buni, afacerile ce se-nvart in jurul primariilor din Romania au liniște deplina. Unii tac și fac, alții tac sa nu-și faca de lucru, iar prietenii tac sa ciuguleasca și ei cate ceva… Facute de “ochii soacrei” și uneori doar pe hartie, lucrarile ce țin de domeniul public sunt deseori adevarate…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Unirea este cercetat de politie, dupa ce a intrat intr-o casa si a furat bani. Fapta s-a petrecut in august 2017, iar politistii au recuperat prejudiciul. Potrivit IPJ Alba, in 15 februarie, politistii din cadrul Politiei orasului Ocna Mures au identificat…

- ULTIMA ORA…Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, județul Vaslui, a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. In cursul lunii februarie 2017, Moraru Sergiu, in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, a plecat in mod voluntar de la domiciliu (la munca in alt județ) și [...]

- Ionuț Lupescu, cel mai periculos contracandidat al lui Razvan Burleanu la șefia FRF, e gata sa-și anunțe candidatura pentru alegerile de pe 18 aprilie. Directorul Comisiei Tehnice din cadrul UEFA iși va depune candidatura pentru alegerile prezidențiale de la FRF in maximum trei zile, anunța Telekom…

- Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, evita sa spuna daca va accepta propunerea președintelui Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, care insista pe partajarea egala a candidaților pe lista. Fiind invitata la emisiunea În Profunzime, Maia Sandu a început…

- Moderatorul Emisiunii IE Romanie, Mircea Radu, alaturi de membrii juriului Andreea Balan, Nicolai Tand si Cosmin Selesi, vor poposi vineri, sambata si duminica in comuna Pestisani. „Vineri si sambata vedetele vor lua ulitele comunei la picior unde vor descoperi „fruntea” sau „mandretea”…

- Lista comuna a PAS și PPDA va fi creata în baza principiilor meritocrației și integritații, dar nu în baza paritații și egalitații, așa cum declara acum câteva zile Andrei Nastase. Precizarea a fost facuta de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, în cadrul…

- Giorgiana Vasilica Hurchi și copiii ei Voluntarii Asociației “Solidar” au lansat, la inceputul acestei luni, un nou apel umanitar pentru a ajuta o mama vaduva cu patru copii minori din comuna Zapodeni sa treaca peste aceasta iarna. Nici familia Mihalache, din satul Vinețești, comuna Oltenești, nu a…

- Iuliu Hossu, cardinalul care a citit proclamația de unire a Transilvaniei cu Romania, la Alba Iulia, in fața unei mulțimi de oameni, va avea un bust in Milaș, comuna sa natala. Bustul va fi dezvelit toamna aceasta, cu ocazia centenarului unirii.

- Urmariti sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului Romaniei: Cele doua camere ale Parlamentului s-au reunit in sedinta comuna pentru votul de investitura a noului guvern, care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.

- Potrivit informațiilor publice disponibile, primaria Saelele a incheiat in 2012 un contract cu Tel Drum de aproape 4 milioane lei pentru lucrari de construire a unei rețele de canalizare și a unei stații de epurare a apelor uzate in localitate. Liderul PSD, Liviu Dragnea, al carui nume a fost asociat…

- Orasele austriece Graz si Schladming si-au manifestat intentia de a prezenta o candidatura comuna la organizarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2026, au anuntat marti primarii lor, la Schladming, unde in cursul serii erau programate doua dintre cele mai prestigioase slalomuri din cadrul Cupei Mondiale…

- Iubitorii de cladiri și ansambluri arhitecturale din vremurile de altadata gasesc nu doar la Timișoara imobile pe care sa le admire; și in localitațile județului Timiș pot fi vazute case trainice, mai mici, mai mari, dupa cum a fost bugetul proprietarului, dar care impresioneaza și azi prin soliditate…

- Coreea de Nord și Coreea de Sud vor face echipa comuna de hochei pe gheata feminin la PyeongChang. Cele doua Corei au cazut de acord, in cadrul discutiilor dintre reprezentantii sportivi ai celor doua tari, care au avut loc miercuri, sa participe cu o echipa comuna la hochei pe gheata feminin la Jocurile…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Balanești au identificat pe raza comunei, un barbat, de 45 de ani, din localitate, pe numele caruia, autoritațile germane, la data de 09 ianuarie a.c., au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea de infracțiuni contra…

- Distributie Oltenia anunta ca miercuri, 17 ianuarie, va intrerupe furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, astfel: – intre orele 8.30-16.00, in comuna Draganu, sat Olteni; – intre orele 8.30-16.00, in comuna ...

- La data de 05 ianuarie a.c., politisti din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Rovinari, au depistat in trafic, un barbat, de 42 de ani, din comuna Negomir, in timp ce conducea un autovehicul, pe D.J. 674 Farcașești, fara a fi inmatriculat sau inregistrat in trafic. In cauza s-a intocmit dosar…

- Ieri, 4 ianuarie 2018, in jurul orei 11.30, politistii Postului de politie Jidvei l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Sambata, 31 decembrie, primaria comunei Balțatești va invita sa admirati datinile si obiceiurile locale de Anul Nou. Primarul Emilia Acozmei se asteapta ca in parcarea din spatele primariei sa se adune sute de oameni. Pe scena vor urca elevi ai scolilor din comuna, colindatori si uratori locali, cat…