- Andreea Podarescu traiește drama vieții sale! Din femeia care nu cu mult timp in urma emana senzualitate pe podiumurile de moda si era supranumita "Printesa Bucurestiului" a ramas o umbra!

- Poveste de dragoste cu scantei! Asta spune ca traieste o viitoare mamica, in varsta de 27 de ani. Tanara credea ca si-a gasit sufletul pereche, atunci cand l-a cunoscut-o pe Ion, cel caruia ii va darui un copil. Insa visul frumos s-a spulberat intr-o clipa, cand se astepta mai putin.

- Moartea lui Gheorghe Dinca poate veni din multe direcții, mai ales – daca face parte dintr-o rețea mafiota – dinspre colegii sai asasini, care vor sa scape de el. In penitenciar el este aparat de el insuși, fiindca presiunile asupra lui sunt imense și nu este exclus sa-și puna capat zilelor. ”A fost…

- Conducerea Politiei Judetene Dolj a demarat cercetari dupa ce o tanara, prietena a Luizei Melencu, fata care a fost rapita si sechestrata de Gheorghe Dinca, a declarat ca a fost avertizata de politia locala ci va primi amenda fiindca a sunat de doua ori la 112, intr-o situatie in care era in pericol.

- O tanara din localitatea Diosti a sunat la 112 dupa ce a fost amenintata cu moartea de fostul prieten care a intrat peste ea in casa. Politistii din Diosti au ajuns tarziu la fata locului si i-au spus ca o vor amenda daca mai suna la 112. Conducerea Inspectoratului de Politie al judetului Dolj a dispus…

- Traia intr-o teroare constanta. Era batuta și amenințata zilnic de cel alaturi de care visa, la un moment dat, sa iși petreaca tot restul vieții. A sunat, disperata, la serviciul de urgențe, degeaba. In urma discuției cu polițistul, omul legii a considerat ca tanara „era o pierdere de timp”, așa ca…

- Au trecut trei luni de cand Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier in urma caruia au ramas multe semne de intrebare. Ce se intampla acum, insa, in locul in care a avut loc tragedia, provoaca fiori pe șina spinarii!