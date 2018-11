Vlad Stanilescu, Head of Digital ING: Am ajuns la peste 700.000 de clienti in Home'Bank. In jur de 80% vin din mobile

Stiri pe aceeasi tema

- Ideea unui polițist de frontiera din Timișoara este la un pas de a revoluționa, pe plan mondial, modul de interacțiune al societații civile ... The post Un polițist timișorean a pus bazele unei aplicații mobile care ar putea avea impact pe plan mondial appeared first on Renasterea banateana .

- ING Home'Bank, aplicatia de mobile banking a ING Bank nu mai functioneaza in acest moment pentru o parte dintre utilizatori, acestia aflandu-se in imposibilitatea de a-si verifica soldurile conturilor aflectate de dublarea tranzactiilor.

- Greenpeace Romania a lansat, luni, aplicatia de mobil „Forest Guardians”, prin care romanii se pot implica in fenomenul taierilor ilegale de paduri. Aplicatia gratuita este disponibila, pentru moment, doar pentru Android, urmand ca de saptamana viitoare sa fie disponibila si in varianta iOS, informeaza…

- Companiile mari romanesti nu investesc in site-uri sau in aplicatii online, in timp ce start-up-urile si businessurile mici au site-uri care arata si functioneaza foarte bine, a spus Victor Constantinescu, consultant digital, in cadrul emisiunii de business ZF Live.

- Devenit cunoscut la nivel mondial ca fiind unul dintre cei mai buni bucatari pe care i-a avut vreodata Marea Britanie, Jamie Oliver este si un abonat al tabloidelor, cu sau fara voia lui. In varsta de 43 de ani, Jamie Oliver are cinci copii cu sotia lui, Jools, iar trei dintre acestia sunt fete: Poppy…

- • Prahova, intre judetele in care vor avea loc testari Nicoleta Dumitrescu Despre iminenta producere a unor fenomene meteo extreme – furtuni sau inundații, și chiar despre un atact terorist, romanii vor putea afla, in timp util, de pe propriul telefon mobil. Sambata, ro-alert – portalul de avertizare…

- Razer Phone a fost o surpriza placuta anul trecut, fiind primul dispozitiv mobil realizat in mod special pentru rularea de jocuri video. Acesta a fost laudat pentru performanta sa de top si pentru display-ul sau inovator, insa criticat pentru design, dimensiuni si o camera sub asteptari pentru un dispozitiv…

- Avantajele jocului intr-un cazino mobil -Jucați oriunde și oricand: in tren, metrou, autobuzul… oriunde și ori de cate ori doriți. -Jucați jocuri de cazino disponibile numai la cazinourile mobile. – Va bucurați de o experiența unica de joc: jocurile de cazino de ultima generație sunt concepute pentru…