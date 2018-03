Se anunta o zi cu emotii pentru familia Cosma, avand in vedere ca in cursul acestei zile se asteapta ca Inalta Curte sa pronunte decizia definitiva in dosarul in care fostul deputat Vlad Cosma si tatal sau au fost condamnati, in prima instanta, la cinci si, respectiv, opt ani de inchisoare, fiind acuzati de coruptie. Ramane […] Vlad si Mircea Cosma ar putea afla azi decizia definitiva a instantei is a post from: Ziarul National