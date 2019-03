Stiri pe aceeasi tema

- Un preot a fost injunghiat in fata congregatiei sale, in timpul unei transmisiuni live la TV, la cea mai mare biserica din Canada, informeaza AFP. Imaginile difuzate la un post catolic de televiziune si...

- Potrivit imaginilor, barbatul l-a alergat pe preot in jurul altarului și l-a injunghiat in fața enoriașilor ingroziți. Potrivit Journal de Montreal, suspectul este Vlad Cristian Eremia, de 26 de ani, care locuiește in Montreal. „Comportamentul sau era ciudat, dar nu a spus nimic" in timpul…

- Momente de groaza intr-o biserica din orașul canadian Montreal, unde un preot catolic a fost injunghiat chiar in timpul unei slujbe. La un moment dat, pe scena pe care se afla pastorul a urcat un individ necunoscut, inarmat cu un cuțit.

- Un preot a fost injunghiat vineri dimineața, in timpul unei slujbe dintr-o biserica din Montreal, Canada. Preotul ținea o slujba, iar la un moment dat a fost atacat din senin de un barbat. A suferit...

- Un preot a fost agresat cu o arma alba în timp ce susținea o slujba în Montreal, Canada, a anunțat poliția, citata de AFP.Suspectul a fost reținut rapid de forțele de securitate.Viața preotului înjunghiat, Claude Grou, nu este în pericol.Vom reveni…

- Un tanar din Prahova, acuzat ca a lovit intentionat cu masina un politist aflat in timpul serviciului, a fost condamnat la inchisoare cu executare. Barbatul a fost gasit vinovat tentativa de omor, ultraj si conducere fara permis.

- Guvernul Canadei a informat Ambasada Republicii Moldova ca legislatia aceste țari nu poate aproba deschiderea sectiilor de votare pe teritoriul Canadei” pentru scrutinul din anul 2019, în afara misiunilor diplomatice. Prin urmare, la alegerile din 24 februarie 2019, moldovenii…

- Un autobuz a lovit un acoperiș, iar trei calatori au murit și alți 23 au fost raniți. Sunt și persoane in stare grava printre victimele accidentului produs vineri in Canada, la Ottawa. Autobuzul era supraetajat, iar șoferul a lovit acoperișul stației. Cel puțin 11 persoane sunt in stare grava, iar proporția…