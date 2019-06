Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi afirma ca meciul s-a jucat la ratarea lui George Puscas din finalul primei reprize si la penalty-ul comis de Ianis Hagi. Gica Hagi, elogiu pentru Romania U21. Ce spune despre comparatia cu "Generatia de Aur" "Nu am regrete, meciul a fost unul simplu cu doua momente decisive.…

- Romania U21 nu a reusit marea surpriza in semifinalele Campionatului European de tineret din Italia. Germania a deschis scorul, „tricolorii mici” au reusit sa intoarca rezultatul pana la pauza, dar au incheiat invinsi, scor 2-4 (2-1). 15.000 de romani au fost pe stadionul din Bologna desi temperatura…

- Jucatorii lui Mirel Radoi lupta pentru o calificare istorica in finala CE, intr-un meci la care sunt asteptati aproximativ 20.000 de fani romani. Meciul va fi arbitrat de israelianul Orel Grinfeld. Grinfeld va fi ajutat de asistentii Roy Hassan si Idan Yarkoni. Letonul Andris Treimanis va fi arbitru…

- Romania U21 s-a calificat in semifinalele Campionatului European de tineret, acolo unde o va infrunta joi pe Germania U21. Partida de luni cu Franța U21, incheiata 0-0, a fost precedata de un nou discurs motivațional ținut in vestiar de capitanul Ionuț Radu, 22 de ani, portarul celor de la Genoa. ...

- Internationalul under 21 Radu Boboc a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca, avand in vedere rezultatele obtinute de Romania in grupele Campionatului European de tineret, adversarii ar trebui sa se teama de tricolori potrivit news.ro.“N-am petrecut foarte mult aseara, am baut un…

- Romania a caștigat grupa in care a fost plasata la Campionatul European de Fotbal U21. Romania a acumulat 7 puncte, invingand Croația și Anglia și facand egal cu Franța. Națioanala tricolorilor mici va juca in semifinale cu Germania, joi, 27 iunie, meciul neavand momentan o ora de inceput stabilita.…

- Austria a învins, luni, la Trieste, cu scorul de 2-0 (1-0), reprezentativa Serbiei, în primul meci al Grupei B din cadrul turneului final al Campionatului European de tineret, scrie Newss.ro.Scorul a fost deschis de Hannes Wolf, în minutul 37, fiind necesara asistenta video…

